"Suriye ve İsrail, 25 Eylül’de ABD’de güvenlik anlaşması imzalayacak"

ABD’nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin, 25 Eylül’de New York’ta güvenlik anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağı öne sürüldü.

Independent Arapça’dan İsmail Derviş’in haberine göre, üst düzey Suriyeli kaynaklar imza törenine ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağını aktardı.

Haberde, anlaşmadan bir gün önce, 24 Eylül’de Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir konuşma yapacağı belirtildi.

Anlaşmanın bir “barış anlaşması” niteliği taşımadığı; yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalacağı ve taraflar arasındaki gerilimi düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Paris görüşmeleri

Sürecin önceki aşamasında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Temmuz ayı sonunda Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya gelmiş, ancak görüşmeden kesin bir mutabakat çıkmamıştı.

Eş-Şeybani, son olarak 19 Ağustos’ta da aynı bakan ile Paris’te görüştü. Bu görüşmede ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da yer aldı.

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA, toplantıda güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdünde bulunulduğunu bildirdi.

Toplantıda ayrıca, 1974’te imzalanan ve BM gözetiminde Golan Tepeleri’nde tampon bölge kurulmasını öngören “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”nın yeniden canlandırılması konusu da ele alındı.