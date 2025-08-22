ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
Yayın Tarihi: 22 Ağustos 2025 15:15
 ~ Son Güncelleme: 22 Ağustos 2025 15:24
1 dk Okuma

"Suriye ve İsrail, 25 Eylül’de ABD’de güvenlik anlaşması imzalayacak"

Independent Arapça’ya göre, ABD Başkanı Donald Trump huzurunda yapılacak anlaşmadan bir gün önce, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara BM Genel Kurulu’na hitap edecek

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
"Suriye ve İsrail, 25 Eylül’de ABD’de güvenlik anlaşması imzalayacak"
*Eş-Şara (solda) ve Trump (sağda) el sıkışıyor, 14 Mayıs 2025. (Fotoğraf: Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı)

ABD’nin arabuluculuğunda Suriye ile İsrail arasında yürütülen müzakerelerin, 25 Eylül’de New York’ta güvenlik anlaşmasının imzalanmasıyla sonuçlanacağı öne sürüldü.

Independent Arapça’dan İsmail Derviş’in haberine göre, üst düzey Suriyeli kaynaklar imza törenine ABD Başkanı Donald Trump’ın da katılacağını aktardı.

Haberde, anlaşmadan bir gün önce, 24 Eylül’de Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda bir konuşma yapacağı belirtildi.

Anlaşmanın bir “barış anlaşması” niteliği taşımadığı; yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalacağı ve taraflar arasındaki gerilimi düşürmeyi hedeflediği ifade edildi.

Paris'te Suriye ve İsrail arasında 'güvenlik' görüşmesi
Paris'te Suriye ve İsrail arasında 'güvenlik' görüşmesi
25 Temmuz 2025

Paris görüşmeleri

Sürecin önceki aşamasında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan eş-Şeybani, Temmuz ayı sonunda Fransa’nın başkenti Paris’te İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya gelmiş, ancak görüşmeden kesin bir mutabakat çıkmamıştı.

Eş-Şeybani, son olarak 19 Ağustos’ta da aynı bakan ile Paris’te görüştü. Bu görüşmede ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack da yer aldı.

Suriye’nin resmî haber ajansı SANA, toplantıda güneydeki gerilimin azaltılması ve bölgenin açık bir çatışmaya sürüklenmesinin önlenmesi yönünde ortak çabaların sürdürüleceği taahhüdünde bulunulduğunu bildirdi.

Toplantıda ayrıca, 1974’te imzalanan ve BM gözetiminde Golan Tepeleri’nde tampon bölge kurulmasını öngören “Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması”nın yeniden canlandırılması konusu da ele alındı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye İsrail-Suriye ilişkileri ahmed eş-şara İsrail donald trump
ilgili haberler
BM: Suriye’de durum kırılganlığını koruyor, insani kriz bitmedi
22 Ağustos 2025
/haber/bm-suriyede-durum-kirilganligini-koruyor-insani-kriz-bitmedi-310718
"ANKARA-ŞAM İLİŞKİLERİ MERCEK ALTINDA"
"Türkiye ve Suriye askeri istihbarat ve iş birliğini sessizce derinleştiriyor"
20 Ağustos 2025
/haber/turkiye-ve-suriye-askeri-istihbarat-ve-is-birligini-sessizce-derinlestiriyor-310664
Paris'te Suriye ve İsrail arasında 'güvenlik' görüşmesi
25 Temmuz 2025
/haber/paris-te-suriye-ve-israil-arasinda-guvenlik-gorusmesi-309806
ABD’nin Suriye Temsilcisi Barrack’tan Şam’a destek, İsrail'e eleştiri
21 Temmuz 2025
/haber/abdnin-suriye-temsilcisi-barracktan-sama-destek-israil-e-elestiri-309676
Haaretz: İsrailli güvenlik yetkilileri, Suriyeli mevkidaşlarıyla görüştü
16 Mayıs 2025
/haber/haaretz-israilli-guvenlik-yetkilileri-suriyeli-mevkidaslariyla-gorustu-307520
