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HABER
Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 15:20
 ~ Son Güncelleme: 24 Aralık 2024 17:14
5 dk Okuma

Suriye ve Irak’ın kuzeyinde son iki yılda 7 gazeteci SİHA'lı saldırıda öldürüldü

Îsam Abdullah, Necmeddin Faysal, Murad Mîrza, Gülistan Tara, Hero Bahadin, Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırılarında hayatlarını kaybeden isimler. Türkiye içlerinden sadece Tara ve Bahadin'i hedef aldıklarını kabul etti. Uluslararası kuruluşlar soruşturma çağrısı yapıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye ve Irak’ın kuzeyinde son iki yılda 7 gazeteci SİHA'lı saldırıda öldürüldü
Fotoğraf: Diren Yurtsever

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, 19 Aralık’ta Suriye’nin kuzeyinde öldürülen iki gazeteci. İçinde bulundukları araba bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) tarafından hedef alındı.

Cihan Bilgin, Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) muhabiriydi. Serbest gazetecilik yapan Nazım Daştan da Mezopotamya Ajansı ve en son Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu.

İki ismin ölümü, bir süredir Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gazetecilere ve medya çalışanlarına yönelik saldırıların sonuncusu. Son iki yılda 7 gazeteci ve medya çalışanı SİHA’larla öldürüldü.

Kürt medyası ve uluslararası kuruluşlar gazetecilerin ölümünden Türkiye’yi sorumlu tuttu. Türkiye saldırıların bir kısmını kabul ederken, bir kısmında açıklama dahi yapmadı.

Irak ve Suriye ölümlerle ilgili soruşturma açmadı.

Îsam Abdullah

Türkiye, 13 Kasım 2022’de Taksim'de 6 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Irak ve Suriye’nin kuzeyini bombalamaya başladı.

20 Kasım’daki saldırı sırasında Îsam Abdullah, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Derik kentine bağlı Tqil Baqil köyündeydi.

Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) Abdullah’ın Türkiye’nin ikinci tur saldırısında, uçaklarının bölgeyi tekrar bombaladığı sırada haber yaparken öldürüldüğünü belirtti. Aynı saldırılarda siviller ve Suriyeli askerler de öldü.

Îsam Abdullah ANHA muhabiriydi. Yayının Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Allua, Îsam Abdullah’ın öldürüldüğü saldırı için “Îsam bana, sivil kayıplar olduğu için hedeflenen köye gideceğini söyledi. Kabul ettim. Sabah 2'ye kadar Îsam ile iletişim halindeydim. Daha sonra onu birkaç kez aradık ama işe yaramadı" diye konutu.

Allua, Abdullah'ın cesedinin ve kamerasının yanmış halde bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Aynı saldırılarda Stêrk TV muhabiri Mihemmed Ceradê de yaralandı.

TSK'nin Suriye saldırısında bir gazeteci öldü, bir gazeteci yaralandı
TSK'nin Suriye saldırısında bir gazeteci öldü, bir gazeteci yaralandı
20 Kasım 2022
CPJ, Türkiye’den Îsam Abdullah’ın öldüğü hava saldırılarını soruşturmasını istedi
CPJ, Türkiye’den Îsam Abdullah’ın öldüğü hava saldırılarını soruşturmasını istedi
23 Kasım 2022

Necmeddin Faysal

Türkiye, 23 Ağustos 2023’te Suriye'nin kuzeydoğusu sınırındaki Kamışlı-Amuda arasındaki bölgeye SİHA saldırısı düzenledi.

Saldırıda yayın kuruluşu JIN TV'ye ait bir araç isabet aldı. Aracın sürücüsü Necmeddin Faysal hayatını kaybetti. Gazeteci Dalila Agid'i yaraladı. Faysal’ın cenazesi 27 Ağustos’ta Kamışlı’da bir mezarlığa defnedildi. Agid'in vücudunda ise çok sayıda şarapnel parçası kaldı.

JIN TV yönetim kurulu üyesi Dijla Eito, yaptığı açıklamada saldırı anında Agid’in yine Türkiye’nin saldırısında Haseke'de hayatını kaybeden iki Kürt yetkiliyle ilgili program hazırladığını söyledi.

Türkiye’nin Suriye’deki SİHA saldırısında bir basın çalışanı öldü
Türkiye’nin Suriye’deki SİHA saldırısında bir basın çalışanı öldü
28 Ağustos 2023

Murad Mîrza

8 Temmuz 2023’te Şengal-Musul yolunda bir araç insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Kullanılmaz hale gelen araçta Çira TV muhabiri Medya Hasan ve Çira FM muhabiri Murad Mîrza ile birlikte aracın sürücüsü bulunuyordu.

Bölgesel kaynaklara göre gazeteciler, 3 Ağustos 2014’te IŞİD’in gerçekleştirdiği Ezidi katliamının onuncu yıl dönümü dolayısıyla röportaj yapmak üzere gittikleri Tel el-Kasab'dan (Tilqeseb) dönüyorlardı.

Hasan ve araç sürücüsü saldırıdan yaralı olarak kurtulurken, Mîrza ağır yaralı bir şekilde kaldırıldığı Musul’daki bir hastanede hayatını kaybetti.

Mirza’nın cenazesi Şengal’in Sikêniyê bucağına getirildi. Çalışma arkadaşları, Mirza’nın mezarının üstüne kamerasını bıraktı.

Çira TV ve Rojnews saldırının Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini iddia etti. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne bağlı organlar da iddiayı doğruladı.

Şengal’de İHA’lı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Murat Mîrza hayatını kaybetti
Şengal’de İHA’lı saldırıda ağır yaralanan gazeteci Murat Mîrza hayatını kaybetti
12 Temmuz 2024

Gülistan Tara ve Hero Bahadin

Gülistan Tara 40, Hero Bahadin 27 yaşındaydı. İkisi de Chatr (Çetir) Medya’da çalışıyordu.

23 Ağustos 2024’te Süleymaniye’nin Goptapa köyü yakınlarında bir insansız hava aracı saldırısında içinde bulundukları araç hedef alındı. Aracı kullanan Rebin Bakir ile birlikte iki gazeteci hayatını kaybetti.

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Kamal Hamaraza, gazetecilerin "siyasi veya askeri faaliyetlerle doğrudan veya dolaylı hiçbir bağlantısının olmadığını" söyledi.

Türkiye saldırının sorumluluğunu üstlendi. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) bir kaynağa atıfta bulunan Anadolu Ajansı, Türkiye'nin "hedefli bir operasyonda" "üst düzey PKK teröristi Gülistan Tara’yı 'etkisiz hale getirdiğini" söyledi. Ayrıca Tara’nın PKK için propaganda, dezenformasyon ve eleman toplama faaliyetleri yürüttüğünü geçti.

CPJ bu iddiayı destekleyecek herhangi bir kanıt bulamadı ve Tara'nın gazeteci olarak anıldığı, video röportajları da dahil olmak üzere, çok sayıda çalışma örneğini kanıt olarak sundu.

Tara, 30 Ağustos 2024'te Batman Hasankeyf’te defnedildi. Cenazeye katılanlar gazetecilik çalışmalarını sembolize etmek için mezarına bir kamera koydu.

Bahadin ise Süleymaniye’deki Karadoğan Mezarlığı’na defnedildi.

Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
Türkiye’den IKBY’de SİHA saldırısı: İki gazeteci hayatını kaybetti
23 Ağustos 2024

Nazım Daştan ve Cihan Bilgin

19 Aralık 2024’te Suriye'deki gelişmeleri yerinden takip eden gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin, bir SİHA saldırısında öldü.

Cihan Bilgin 28 yaşındaydı ve ANHA muhabiriydi. 32 yaşındaki Nazım Daştan da serbest gazetecilik yapıyordu. En son Mezopotamya Ajansı ve Fırat Haber Ajansı'na (ANF) haber geçiyordu. Ancak kariyeri Türkiye’den birçok haber merkeziyle kesişti.

CPJ, gazetecilerin çalışmalarından dolayı hedef alınıp alınmadıkları konusunda bir soruşturma çağrısında bulundu. ANHA yöneticisi Akram Barakat, gazetecilerin aracının açıkça "Basın" olarak işaretlendiğini ancak Türkiye'nin uluslararası yasaları "dikkate almadığını” söyledi.

Türkiye ise saldırıya ilişkin bir açıklama yapmadı.

Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
Gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin SİHA saldırısında öldürüldü
20 Aralık 2024

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
öldürülen gazeteciler
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