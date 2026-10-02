"Suriye ve Hizbullah Türkiye’de görüştü" iddiası: Ankara ve Şam yalanladı

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Suriye hükümeti temsilcileri ile Lübnan Hizbullah’ının aralarındaki gerilimi azaltmak amacıyla eylülde Türkiye’de en az bir kez yüz yüze görüştüğünü öne sürdü.

Feras Dalatey, Laila Bassam ve Timour Azhari imzalı haber, görüşme hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten altı kişinin anlatımına dayanıyor. Reuters bu kaynaklar arasında iki Suriyeli yetkilinin, bir ABD’li yetkilinin ve Hizbullah’a yakın üst düzey bir Lübnanlı güvenlik kaynağının bulunduğunu belirtti. Kaynakların tamamı kimliklerinin açıklanmaması koşuluyla konuştu.

Kaynaklara göre görüşmeye Hizbullah temsilcileri ile Suriye istihbaratı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katıldı. Aynı kaynaklar, Türkiye’nin güvenlik ve istihbarat kurumlarının tarafları gerilimi azaltmak amacıyla görüşmeye davet ettiğini söyledi.

Reuters, görüşmenin Türkiye’de nerede yapıldığını, ne kadar sürdüğünü ve öncesinde ya da sonrasında başka görüşmeler gerçekleşip gerçekleşmediğini doğrulayamadığını da haberinde belirtti. Ajansın haber yayımlanmadan önce yönelttiği sorulara Suriye Dışişleri Bakanlığı , Türkiye’nin dışişleri ve savunma bakanlıkları ile ABD Dışişleri Bakanlığı yanıt vermedi, Hizbullah’ın medya ofisi ise yorum yapmayı reddetti.

Türkiye: “İddialar tamamen asılsız”

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Reuters haberinin yayımlanmasının ardından Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yöneticilerinin MİT ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya geldiği yönündeki iddiayı reddetti.

Bazı uluslararası medya organlarında ve sosyal medya platformlarında dolaşan, “Suriye hükümeti yetkilileri ile Hizbullah yetkililerinin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ev sahipliğinde Türkiye’de bir araya geldikleri” iddiaları tamamen asılsızdır. Bu paylaşımlardaki tarih, yer, içerik ve temaslara ilişkin iddialar hiçbir gerçeği yansıtmamakta olup tamamen uydurma ve spekülatiftir. Kamuoyunun, yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamalara itibar etmesi güçlü şekilde tavsiye olunur. –Dezenformasyonla Mücadele Merkezi

Suriye: “Böyle bir görüşme gerçekleşmedi”

Suriye Enformasyon Bakanlığı’na bağlı Yabancı Medya Ofisi de resmi İngilizce hesabından Reuters haberini yalanladı. Ofis, böyle bir görüşmenin gerçekleşmediğini açıkladı.

Haberi hazırlayan Reuters muhabirlerinden Timour Azhari ise Suriye’nin yalanlamasının ardından yaptığı paylaşımda ajansın haberinin arkasında olduğunu belirtti.

Syrian information ministry denying our report, which we stand by. https://t.co/l930FJmfXS — Timour Azhari (@timourazhari) October 1, 2026

Haberin detayları

Reuters’ın ABD’li, Suriyeli ve Lübnanlı kaynaklarına göre taraflar görüşmede aralarındaki gerilim başlıklarını ve karşılıklı güvenlik kaygılarını ele aldı.

Ajansa konuşan Suriyeli yetkililerden biri, tarafların birbirlerine karşı düşmanlık beslemediklerini ifade ettiklerini ve Şam yönetiminin Hizbullah’ı silahsızlandırmak amacıyla Lübnan’a askeri müdahalede bulunmayacağı yönünde güvence verdiğini söyledi. Aynı kaynak, Suriyeli yetkililerin Hizbullah’tan sınır ötesi silah kaçakçılığını önlemeye ve özellikle Suriye’nin güneyindeki hücrelerini dağıtmaya yardımcı olmasını istediğini aktardı.

Lübnanlı kaynak, tarafların güvenlik konularında ilerleme sağladığını ancak nihai bir anlaşmaya varmadığını söyledi. Kaynak ayrıca Türkiye üzerinden temasların yaklaşık iki ay önce başladığını öne sürdü.

Reuters’a göre üç kaynak, Türkiye’nin görüşmenin gerçekleşmesi için girişimde bulunduğunu söyledi. Ajansın Lübnanlı güvenlik kaynağı ayrıca İran’ın görüşmeye doğrudan katılmadığını ve bundan rahatsızlık duyduğunu ileri sürdü. Reuters, İran’ın Cenevre’deki daimi temsilciliğinden haber yayımlanana kadar yanıt alamadı.

Esad sonrası Şam-Hizbullah ilişkileri gerildi Hizbullah, Suriye’de 2011’de başlayan savaş boyunca Beşar Esad yönetiminin yanında savaştı. Aralık 2024’te Esad yönetimini devirerek Şam’da kontrolü ele geçiren Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki silahlı gruplar ise savaş yıllarında Hizbullah’la karşı karşıya geldi. Suriye devlet haber ajansı SANA, temmuzda İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Irak’tan Suriye’ye geçirilmeye çalışılan gelişmiş silah ve füze sevkiyatına güvenlik güçlerinin el koyduğunu duyurdu. Kaynak, ön soruşturmanın sevkiyatın Lübnan’daki Hizbullah’a gönderilmek istendiğine işaret ettiğini söyledi. Hizbullah ise Suriye’de kendisiyle bağlantılı silahlı yapılanmalar bulunduğuna ilişkin suçlamaları reddediyor. Son olarak Suriye’nin güneyinde yakalandığı açıklanan bir hücreyle bağlantısı olmadığını belirten Hizbullah, Suriye topraklarında herhangi bir askeri ya da güvenlik faaliyeti yürütmediğini açıkladı. Reuters ayrıca martta, konu hakkında bilgi sahibi beş kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD’nin Şam yönetimini Hizbullah’ın silahsızlandırılmasına destek amacıyla doğu Lübnan’a asker göndermeyi değerlendirmeye teşvik ettiğini yazdı. Aynı kaynaklara göre Şam yönetimi, bölgedeki savaşa çekilme ve mezhepsel gerilimi artırma riski nedeniyle böyle bir adıma mesafeli yaklaştı. ABD’nin Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack, Washington’ın Suriye’yi Lübnan’a asker göndermeye teşvik ettiği yönündeki iddiayı reddetti.

(VC)