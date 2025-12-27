ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:00 27 Aralık 2025 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 27.12.2025 11:26 27 Aralık 2025 11:26
Okuma Okuma:  3 dakika

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi’nden Humus’taki cami saldırısına tepki

Konsey, saldırıdan Şam yönetimini sorumlu tuttu, “Açık ve net bir uyarıda bulunuyoruz: Bu suç eylemleri karşısında uzun süre sessiz kalınmayacak” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi’nden Humus’taki cami saldırısına tepki
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye’nin Humus kentinde Alevilerin yoğun yaşadığı Vadi ez-Zeheb Mahallesi’ndeki İmam Ali bin Ebu Talib Camii’ne yönelik bombalı saldırıya tepkiler sürüyor.

Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi, dün (26 Aralık) yayımladığı yazılı açıklamada, saldırının, “Suriye’nin bileşenlerine yönelik örgütlü tekfirci terör eylemlerinin devamı niteliğinde” olduğunu belirtti.

En az 8 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı saldırıyı, “Ensar es-Sünne Seriyyeleri” adlı cihatçı örgüt üstlenmişti.

Konsey açıklamasında şunları kaydetti:

“Bir yılı aşkın süredir Alevi topluluğunun evlatlarının, fiilî otorite tarafından maruz bırakıldığı sistematik öldürme, zorla yerinden etme ve tutuklamalar, kasıtlı aç bırakma ve tekfirci kışkırtıcı söylem karşısında sergilenen utanç verici suskunluk ve şüphe uyandıran işbirliği, ülkenin tamamını bilinmezin ve topyekûn patlamanın eşiğine getirmektedir.”

Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025

“Saldırının sorumlusu fiili otorite”

Konsey, Humus’taki cami saldırısının, 13 Aralık’ta Palmira’da ABD askerlerini hedef alan saldırı ile 22 Haziran’da Şam’daki Mar İlyas Kilisesi’ne yönelik saldırıyla “nitelik ve yöntem bakımından” örtüştüğünü; söz konusu saldırıların münferit vakalar olmadığını belirtti.

“Bu nedenle, fiilî otoriteyi bu suçların tam ve doğrudan sorumlusu olarak görüyoruz” diyen Konsey, açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Yaşananların, özellikle Alevilere yönelik dışlayıcı, kışkırtıcı ve tekfirci politikalarının, ayrıca şiddet ve kan üzerine kurulu yaklaşımının kaçınılmaz bir sonucu olduğunu vurguluyoruz.”

ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon heyetinin 13 Aralık’ta Palmira ziyareti sırasında Suriyeli bir güvenlik mensubunun saldırısı sonucu iki ABD’li asker ile bir ABD’li sivilin hayatını kaybetmiş, üç asker de yaralanmıştı. ABD, saldırganın IŞİD mensubu olduğunu açıklarken; Şam yönetimi saldırganın Badiye İç Güvenlik’e bağlı olduğunu, ancak ‘tekfirci/aşırıcı eğilim’ şüphesi nedeniyle işten çıkarılmadan bir gün önce saldırıyı gerçekleştirdiğini belirtmişti. IŞİD ise saldırıyı resmen üstlenmedi.

Kuzeydoğu Suriye'ye ABD askeri takviyesi
24 SAATTE 4 KARGO UÇAĞI
Kuzeydoğu Suriye'ye ABD askeri takviyesi
24 Aralık 2025

22 Haziran’da başkent Şam’daki Mar İlyas Rum Ortodoks Kilisesi’ne düzenlenen saldırıyı ise Ensar es-Sünene üstlenmişti. Pazar ayini sırasında gerçekleşen silahlı ve bombalı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetmiş, 54 kişi yaralanmıştı.

Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti
Şam’da kilisede meydana gelen patlamada çok sayıda kişi hayatını kaybetti
22 Haziran 2025

Uluslararası kamuoyuna çağrı

Konsey, başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olmak üzere uluslararası kuruluşlara ve uluslararası topluma çağrıda bulundu:

“Kan selini durdurmak için derhâl ve kararlı biçimde harekete geçin. Suriye sahilinin (Lazkiye, Tartus, Humus, Hama kırsalı) uluslararası koruma altına alınmasını ve tüm Suriyelilerin beklentilerini karşılayan, herkes için güvenlik ve emniyeti temin eden, federalizm ve siyasal yerinden yönetim (adem-i merkeziyetçilik) ilkesine dayalı, kapsayıcı ulusal-siyasal bir yönetim sisteminin tesisini güvence altına almak üzere 2799 sayılı kararın uygulanmasını talep ediyoruz.”

Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025

Şam yönetimine karşı “açık ve net bir uyarı” yaptığını belirten Konsey, “Bu suç eylemleri karşısında uzun süre sessiz kalınmayacak; sürdürülmeleri hâlinde, zulüm ve saldırının büyüklüğüyle orantılı bir karşılık verilecektir. Zira kan dökülmesine karşı sabrın da bir sınırı vardır ve halkların onuru sonsuza dek çiğnenemez” ifadelerini kullandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
suriyeli aleviler cami saldırısı bombalı saldırı humus Suriye Suriye ve Diaspora Yüksek Alevi İslam Konseyi
ilgili haberler
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025
/haber/suriyede-alevi-camisine-bombali-saldiri-en-az-8-olu-314988
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025
/haber/suriyede-yine-seferberlik-ilani-aleviler-saldiri-altinda-kaldi-313844
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
JENAN MOUSSA'NIN HABERİ
"Humus'un Alevi köyü Fahel'de 58 kişi rejim yanlısı milislerce öldürüldü"
27 Ocak 2025
/haber/humus-un-alevi-koyu-fahel-de-58-kisi-rejim-yanlisi-milislerce-olduruldu-304011
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025
/haber/suriyede-alevi-camisine-bombali-saldiri-en-az-8-olu-314988
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
Suriye’de yine seferberlik ilânı: Aleviler saldırı altında kaldı
25 Kasım 2025
/haber/suriyede-yine-seferberlik-ilani-aleviler-saldiri-altinda-kaldi-313844
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025
/haber/suriyede-alevilere-yonelik-saldirilar-305283
JENAN MOUSSA'NIN HABERİ
"Humus'un Alevi köyü Fahel'de 58 kişi rejim yanlısı milislerce öldürüldü"
27 Ocak 2025
/haber/humus-un-alevi-koyu-fahel-de-58-kisi-rejim-yanlisi-milislerce-olduruldu-304011
Sayfa Başına Git