ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
Yayın Tarihi: 4 Ocak 2025 11:58
 ~ Son Güncelleme: 4 Ocak 2025 12:11
2 dk Okuma

Suriye ulusal diyalog konferansı ne zaman yapılacak?

Reuters'a konuşan beş kaynak, Suriye basınına yansıyan bazı haberlerde bu hafta sonu yapılacağı belirtilen ulusal diyalog konferansının tarihinin henüz belirlenmediğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye ulusal diyalog konferansı ne zaman yapılacak?

Suriye’de 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetimini deviren Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetimi, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan 'ulusal diyalog konferansınına’ ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'a konuşan beş ayrı kaynak; (iki Suriye Bilgi Bakanlığı yetkilisi, Suriye'deki yeni yönetimden bir başka isim ve konferans planları hakkında bilgilendirilmiş iki diplomat) “Suriyelileri bir araya getirmesi planlanan konferansın tarihinin henüz belirlenmediğini” paylaştı.

Resmi davetler henüz yapılmadı

Kaynaklar, konferans için resmi davetlerin de henüz gönderilmediğini ancak bazı kişilerle yetkililer tarafından gayri resmi bir biçimde temasa geçildiğini anlattı.

Daha önce Suriye basınına yansıyan bazı haberlerde, konferansın 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacağı, Suriye'deki dini, etnik, coğrafi ve siyasi kesimlerden 1200 kadar delegenin bir araya geleceği belirtilmişti.

Yetkililer, konferansın, meclis ve anayasanın askıya alınması gibi konuları ele almak ve yeni anayasa yapma çalışmalarını başlatmak için 1 Mart öncesinde yapılmasının planlandığını belirtti.

AA: Konferans ocak ayında yapılacak

Öte yandan, Anadolu Ajansı ise 2 Ocak’taki haberinde, ulusal diyalog konferansını ocak ayı ortasında düzenlemeyi planladığını aktarmıştı. AA, "Suriye'de toplumun farklı kesimlerinden 1000'den fazla kişinin yer alması beklenen Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Geçici hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, konferansın bu ay ortasında yapılması öngörülüyor" bilgisine yer vermişti.

HTŞ lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) de 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansı için, "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız" demişti.

(RT)

 

Haber Yeri
İstanbul
Suriye htş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git