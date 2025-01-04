Suriye ulusal diyalog konferansı ne zaman yapılacak?

Suriye’de 8 Aralık’ta Beşar Esad yönetimini deviren Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) yönetimi, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmeyi amaçlayan 'ulusal diyalog konferansınına’ ilişkin açıklama yaptı.

Reuters'a konuşan beş ayrı kaynak; (iki Suriye Bilgi Bakanlığı yetkilisi, Suriye'deki yeni yönetimden bir başka isim ve konferans planları hakkında bilgilendirilmiş iki diplomat) “Suriyelileri bir araya getirmesi planlanan konferansın tarihinin henüz belirlenmediğini” paylaştı.

Resmi davetler henüz yapılmadı

Kaynaklar, konferans için resmi davetlerin de henüz gönderilmediğini ancak bazı kişilerle yetkililer tarafından gayri resmi bir biçimde temasa geçildiğini anlattı.

Daha önce Suriye basınına yansıyan bazı haberlerde, konferansın 4-5 Ocak tarihlerinde yapılacağı, Suriye'deki dini, etnik, coğrafi ve siyasi kesimlerden 1200 kadar delegenin bir araya geleceği belirtilmişti.

Yetkililer, konferansın, meclis ve anayasanın askıya alınması gibi konuları ele almak ve yeni anayasa yapma çalışmalarını başlatmak için 1 Mart öncesinde yapılmasının planlandığını belirtti.

AA: Konferans ocak ayında yapılacak

Öte yandan, Anadolu Ajansı ise 2 Ocak’taki haberinde, ulusal diyalog konferansını ocak ayı ortasında düzenlemeyi planladığını aktarmıştı. AA, "Suriye'de toplumun farklı kesimlerinden 1000'den fazla kişinin yer alması beklenen Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar sürüyor. Geçici hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, konferansın bu ay ortasında yapılması öngörülüyor" bilgisine yer vermişti.

HTŞ lideri Muhammed el Colani (Ahmed el Şara) de 29 Aralık 2024'te yaptığı açıklamada, ulusal diyalog konferansı için, "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini anlatacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız" demişti.

(RT)