Suriye, Türkiye ve Kürdistan'daki gelişmeleri aktaran gazete ve gazetecilere sansür

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların Türkiye’de protesto edildiği; bayrak indirme, gözaltı ve işkence iddialarıyla gündemin sertleştiği bir dönemde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) birçok gazete ve gazetecinin internet sitesi ile X hesaplarını sansürledi.

BTK Başkanı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesi ve 21 Ocak 2026 tarihli kararlarıyla JinNews ve MA’ya erişim engeli getirdi. Sansür, MA’nın internet sitesi olan mezopotamyaajansi43.com ile X platformundaki Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerindeki hesaplarını kapsıyor. Sansür JinNews’in de benzer şekilde sitesi olan jinnews.net ile sosyal medya hesaplarını içeriyor.

Sansürün ardından MA, mezopotamyaajansi44.com adresini kullanmaya başladı.

Öte yandan İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb sayfası; Etkin Haber Ajansı (ETHA), Yeni Yaşam ve Ajansa Welat'ın haberlerini paylaştığı X hesabı ile gazeteciler Akın Olgun, Amed Dicle, Roni Aydın Dere, Doğan Cihan, Yasin Kobulan, Erdal Er, Rawin Sterk, Günay Aslan, Memed Drews ve Nuri Akman'ın X hesapları da erişime engellendiğini duyurdu.

Hesabı erişime engellenenler arasında eski milletvekili Ferhat Encü de bulunuyor.

Suriye'deki gelişmeleri aktaran bir çok gazeteci ve basın kuruluşunun sosyal medya hesapları, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi ve bir çoğu X tarafından Türkiye'den görünmez kılındı. https://t.co/RNUMO1iHMq pic.twitter.com/XKegSXnKOw — EngelliWeb (@engelliweb) January 22, 2026

"Hakikati gizlemenin çabası"

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), engellere tepki göstererek, “Erişim engelleri hakikati gizlemenin çabasıdır. Bu yasaklar basın özgürlüğüne dönük saldırılardır” açıklamasını yaptı.

(HA)