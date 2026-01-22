ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.01.2026 10:06 22 Ocak 2026 10:06
 ~  SG: Son Güncelleme: 22.01.2026 17:38 22 Ocak 2026 17:38
Okuma Okuma:  2 dakika

Suriye, Türkiye ve Kürdistan'daki gelişmeleri aktaran gazete ve gazetecilere sansür

BTK Başkanı “millî güvenlik ve kamu düzeni” gerekçesiyle Mezopotamya Ajansı başta olmak üzere birçok gazete ve gazetecinin internet sitesi ile X hesabını erişime kapattı. DFG “hakikati gizleme çabası” diyerek tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
Suriye, Türkiye ve Kürdistan'daki gelişmeleri aktaran gazete ve gazetecilere sansür

Suriye’de Kürtlere yönelik saldırıların Türkiye’de protesto edildiği; bayrak indirme, gözaltı ve işkence iddialarıyla gündemin sertleştiği bir dönemde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) birçok gazete ve gazetecinin internet sitesi ile X hesaplarını sansürledi.

BTK Başkanı, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesi ve 21 Ocak 2026 tarihli kararlarıyla JinNews ve MA’ya erişim engeli getirdi. Sansür, MA’nın internet sitesi olan mezopotamyaajansi43.com ile X platformundaki Türkçe, Kürtçe ve İngilizce dillerindeki hesaplarını kapsıyor. Sansür JinNews’in de benzer şekilde sitesi olan jinnews.net ile sosyal medya hesaplarını içeriyor.

Sansürün ardından MA, mezopotamyaajansi44.com adresini kullanmaya başladı.

Öte yandan İfade Özgürlüğü Derneği'nin EngelliWeb sayfası; Etkin Haber Ajansı (ETHA), Yeni Yaşam ve Ajansa Welat'ın haberlerini paylaştığı X hesabı ile gazeteciler Akın Olgun, Amed Dicle, Roni Aydın Dere, Doğan Cihan, Yasin Kobulan, Erdal Er, Rawin Sterk, Günay Aslan, Memed Drews ve Nuri Akman'ın X hesapları da erişime engellendiğini duyurdu.

Hesabı erişime engellenenler arasında eski milletvekili Ferhat Encü de bulunuyor.

"Hakikati gizlemenin çabası"

Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), engellere tepki göstererek, “Erişim engelleri hakikati gizlemenin çabasıdır. Bu yasaklar basın özgürlüğüne dönük saldırılardır” açıklamasını yaptı.

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
mezopotamya ajansı jinnews
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git