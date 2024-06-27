Suriye sınırında insan kaçakçılığı soruşturması: Tuğgeneral B. Ç. gözaltında

Suriye'de TSK'nin yerleştiği bölgelerde görev yapan Tuğgeneral B.Ç. makam aracıyla Türkiye'ye insan kaçakçılığı yaptığı iddialarının ardından Ankara'da gözaltına alınarak soruşturmanın sürdüğü Urfa'ya götürüldü.

Barış Terkoğlu'nun haberi Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu 20 Mayıs 2024'te "Yok artık daha neler göreceğiz" başlıklı yazısında şu iddiaları ileri sürmüştü. "[...] Suriye’den Türkiye’ye yönelik insan kaçakçılığındaki büyük şüphe yetkilileri bile şaşırtmış. Zira kaçakçılık, Suriye’deki operasyon bölgesinde görevli bir tuğgeneralin makam aracıyla yapılıyormuş. Güvenlik görevlileri normalde durdurulmayan, aranmayan araca savcılık izniyle operasyon yapmış. Para karşılığı Suriyelileri sınırdan geçiren askerleri kıskıvrak yakalamış. "Konuştuğum kaynaklar, Suriye’deki birliklerde görevli Tuğgeneral B.Ç’nin emir astsubayının ve korumalığını yapan uzman çavuşun bu nedenle gözaltına alındığını söyledi. İki asker, operasyon için Suriye’de bulunan tuğgeneralin makam aracıyla Suriye’den Türkiye’ye vızır vızır insan taşıyormuş. Bu işten de her postada binlerce dolar kazanıyormuş. Elbette generalin aracından kimse de şüphelenmiyormuş."

Terkoğlu, haberi aldıktan sonra "Milli Savunma bakan yardımcısını resmi bir açıklama için ısrarla aradı[ğını] ancak geri dönüş olmadı[ğını], konuştuğu diğer bakanlık kaynakları[nın] ise olaya hızla el koyduklarını, Tuğgeneral B.Ç’nin skandal olaydaki ihmalinden dolayı soruşturma geçirdiğini, emekliliğe sevk edildiğini söyledi[ğini]" yazdı.

Terkoğlu, "kaynaklarının" "[...] emir subayı ve koruma çavuşu hakkında ise savcılık soruşturmasının sürdüğünü, iki askerin TSK ile ilişiğinin de soruşturmanın sonucunda kesildiğini anlattı[klarını]" ekledi. Savcılık kaynaklarının da "askerlerin evlerine baskın yapıldığını, haklarında mali inceleme raporu hazırlandığını ifade etti[klerini] yazdı.

MSB açıklaması Milli Savunma Bakanlığı, 26 Mayıs'ta yaptığı açıklamayla bu haberleri doğrulamıştı: "Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir.”

Bir general daha

Barış Terkoğlu, kaynaklarının "Urfa’da görev yapan 20. Zırhlı Tugayı’nın Komutanı Tuğgeneral M.B’nin de soruşturmanın selameti için Hakkâri Yüksekova’daki 3. Piyade Tümeni’ne komutan yardımcısı olarak atandığını söyledi[klerini]" aktardı.

(AEK)