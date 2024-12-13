Suriye seküler muhalefetinin ilk ortak açıklaması

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de iktidarın 9 Aralık'ta Baas Partisi'den Heyet Tahrir El-Şam'ın atadığı Muhammed El-Beşir Başkanlığındaki "geçici" “Suriye Kurtuluş Hükümeti”ne devredilmesiyle ülkede yeni düzene geçiş adımları atılırken, çatışmalar döneminde bağımsız bir hat izlemiş olan Suriye'nin demokratik, ilerici, seküler siyasal güç ve gruplarının temsilcileri ve siyasi şahsiyetler perşembe günü Şam'da bir araya gelerek ortak bir açıklama yayımladılar.
Suriye bağımsız, seküler muhalefeti: "Çözüme tüm güçler katılmalı"
Suriyeli bağımsız muhalif güçlerin ortak açıklamasının merkezinde, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı"nın, siyasi çözüm için, partiler, sivil toplum güçleri ve nüfuzlu ve etkili şahsiyetleri de kapsayan tüm Suriye iç ulusal güçlerinin katılımıyla yeni gerçekliğin dayattığı [koşullara] uygun şekilde uygulanması talebi var.
Ortak açıklama
Biz, Suriye ulusal topluluğunun çeşitli ulusal partilerini, sivil toplum güçlerini ve süren Suriye olayında etkili olan ulusal figürleri temsil eden güçleriz.
Birincisi: İsrail'in Suriye topraklarına yönelik yaygın saldırganlığı, çeşitli bölgeleri işgali ve Suriye ordusunun kabiliyetlerini yok etmesi nedeniyle, yakın bir tehlike olarak gördüğümüz bu saldırganlığı kınıyoruz. Aynı zamanda uluslararası toplumun İsrail'in bu saldırganlığına karşı sessiz kalmasını da kınıyoruz.
İkincisi: Suriye'de siyasi çözüm konusunda, partiler, sivil toplum güçleri ve nüfuzlu ve etkili şahsiyetler de dahil olmak üzere tüm Suriye iç ulusal güçlerinin katılımını gerektiren 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın, yeni gerçekliğin dayattığı [koşullara] uygun şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.
Üçüncüsü: Suriye topraklarının ve halkının birliğinden yana olan Arap ülkelerini, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırganlığına, bu işgali önlemek için Arap kuvvetleri gönderme olasılığı da dahil olmak üzere, her türlü yola başvurmaya çağırıyoruz.
Dördüncüsü: Bay Ahmed El-Şaraa 'dan (HTŞ liderinin asıl adı) alınan mektup şunları teyit ediyor:
- Suriye'nin toprak bütünlüğü
- Devlet kurumlarının korunması
- Suriye mezhepçi olmayan bir ülkedir
- Mezhep kışkırtmasının yasaklanması
- Suriyeli kanının kutsallığı
[Buradan hareketle] Suriye topraklarının tamamında çatışmaların durdurulması, güvenliğin ve sivil barışın korunması, özgürlüklerin muhafaza edilmesi, değişik bölgelerde [yukarıda] beyan edilenlerle çelişen kimi ihlaller ve uygulamalar nedeniyle halkın korku ve kaygılarını ortadan kaldıracak açık ve ilan edilmiş adımlarla pratiğe geçirilmesi gerekiyor.
11/12/2024, Şam.
İmzacılar
Birleşik Suriye Komünist Partisi Necmeddin el-Kharait
Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi - Merkez Tarık El Ahmed
Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi - İntifada Dr. Ali Haidar
Arap Sosyalist Partisi Jadallah Kaddur
İnşaa ve Değişim için Ulusal Gençlik Partisi, Parwin İbrahim
Halk Partisi Şeyh Nawaf Al-Mulhim
Suriye Demokratik Cephesi Mahmud Marei
Ulusal Reform Partisi Dr. Hani Khoury
Demokrat Baas Partisi Fadıl Fatoum
Dr. Reem Mansour Sultan Paşa El-Atraş, Bağımsız
Ali Omri, Barışçıl Değişim İçin Kürt Ulusal Hareketi
Avukat Muhammad Naeem Akbiq, Bağımsız
Nasr Al-Omar Cumhuriyetçi Parti
Jaber Salama, Laik Gelecek Partisi
Dr. Salim Kharrat, Arap Demokratik Dayanışma Partisi
Dr. Farhat Al-Kasam, Şam Ulusal Sabitler Sekreterliği
Amal Jarkas İnsan Hakları Ağı
Bedir el-Kurdi, Suriye Komünist Partisi
Basil Takiyüddin, Bağımsız
Fevzi Takiyüddin, Suriye Yarın Partisi
Dr. Kamel Kaddah, Bağımsız
Dr. Mohieddin Al-Manqari, Bağımsız
Samer Mamdouh Al-Mahmoud, Bağımsız
Daham al-Mikdash, Şam Ulusal Sabitleri
Dr. Marwa Al-Etouni , Bağımsız
Şeyh Jaber Issa, Bağımsız
Dr. Ghaleb Al-Saleh, Laik Gelecek Partisi
Dr. Shawkat Othman, Bağımsız
Ahmed Kamel Akhouriq, Bağımsız
Dera ileri gelenlerinden Şeyh Halid el-Nasır
Dr. Asım bağımsız bir kaptan
Dr. İbrahim Al-Baish, Bağımsız
Mühendis Fawaz Al-Asali, Bağımsız
Hasan Abdullah, Bağımsız
Beşar El-Ghaloul, Bağımsız
Abdul Rahman Daqo, Bağımsız
Hossam Mohamed Sharro, Bağımsız
Hüseyin Kaq, Bağımsız
Dr. Nabil Fouad Al-Khoei, Bağımsız
Mühendis Suhaila Dawoud, Bağımsız
Dr. Fouad Galoul, Bağımsız
Hasan Nassar, Bağımsız
2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı nedir?
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince 18 Aralık 2015'te kabul edilen, Suriye'deki iç savaşı sona erdirmeye yönelik karar, Suriye'de barışçıl bir çözüm için uluslararası toplumun uzlaştığı bir yol haritası ortaya koyuyor.
Kararın önemli noktaları arasında şunlar vurgulanabilir:
▶ Ateşkes ve şiddetin sonlandırılması: Karar, Suriye genelinde ateşkes çağrısı yapıyor ve çatışmaların sona erdirilmesini hedefliyor. Ancak, bu ateşkes IŞİD, El Nusra Cephesi ve diğer terörist grupları kapsamıyor.
▶ Siyasal geçiş süreci: Birleşmiş Milletler gözetiminde ve Suriyelilerin liderliğinde bir siyasi süreç öngörülüyor. Bu süreç, tüm tarafları kapsayan bir hükümetin kurulması ve anayasal reformların yapılmasını içeriyor. 18 aylık bir süre içinde serbest ve adil seçimlerin düzenlenmesi hedefleniyor.
▶ İnsani yardımlar: Karar, Suriye'de insani yardım çalışmalarının genişletilmesi ve sivillerin korunması için uluslararası topluma çağrıda bulunuyor.
▶ Cenevre Bildirgesi ve Viyana Süreci: 2254 sayılı karar, 2012 Cenevre Bildirgesi'ni ve Viyana Süreci'nin sonuçlarını temel alıyor. Bu belgeler, Suriye'deki siyasi çözüm için çerçeve niteliği taşıyor.
▶ BM'nin rolü: Karar, BM Genel Sekreteri ve Özel Temsilcisi'nin, barış görüşmelerinin kolaylaştırılması ve siyasi geçiş sürecinin desteklenmesi için aktif rol almasını öngörüyor.
***
2254 sayılı karar, hem ABD, Rusya, Avrupa Birliği ülkeleri hem de bölgesel aktörler tarafından desteklendi. Ancak, sahadaki çatışmaların karmaşıklığı ve taraflar arasındaki güvensizlik nedeniyle uygulanmasında ciddi zorluklar yaşandı. Bu karar, Suriye'deki barış çabalarının temel taşlarından biri olarak kabul ediliyor ve halen diplomatik süreçlerde bir referans noktası olarak iş görüyor.
(AEK)