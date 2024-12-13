Suriye seküler muhalefetinin ilk ortak açıklaması

Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de iktidarın 9 Aralık'ta Baas Partisi'den Heyet Tahrir El-Şam'ın atadığı Muhammed El-Beşir Başkanlığındaki "geçici" “Suriye Kurtuluş Hükümeti”ne devredilmesiyle ülkede yeni düzene geçiş adımları atılırken, çatışmalar döneminde bağımsız bir hat izlemiş olan Suriye'nin demokratik, ilerici, seküler siyasal güç ve gruplarının temsilcileri ve siyasi şahsiyetler perşembe günü Şam'da bir araya gelerek ortak bir açıklama yayımladılar.

Suriyeli bağımsız muhalif güçlerin ortak açıklamasının merkezinde, "2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı"nın, siyasi çözüm için, partiler, sivil toplum güçleri ve nüfuzlu ve etkili şahsiyetleri de kapsayan tüm Suriye iç ulusal güçlerinin katılımıyla yeni gerçekliğin dayattığı [koşullara] uygun şekilde uygulanması talebi var.

Ortak açıklama

Biz, Suriye ulusal topluluğunun çeşitli ulusal partilerini, sivil toplum güçlerini ve süren Suriye olayında etkili olan ulusal figürleri temsil eden güçleriz.



Birincisi: İsrail'in Suriye topraklarına yönelik yaygın saldırganlığı, çeşitli bölgeleri işgali ve Suriye ordusunun kabiliyetlerini yok etmesi nedeniyle, yakın bir tehlike olarak gördüğümüz bu saldırganlığı kınıyoruz. Aynı zamanda uluslararası toplumun İsrail'in bu saldırganlığına karşı sessiz kalmasını da kınıyoruz.

İkincisi: Suriye'de siyasi çözüm konusunda, partiler, sivil toplum güçleri ve nüfuzlu ve etkili şahsiyetler de dahil olmak üzere tüm Suriye iç ulusal güçlerinin katılımını gerektiren 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararı'nın, yeni gerçekliğin dayattığı [koşullara] uygun şekilde uygulanmasını talep ediyoruz.

Üçüncüsü: Suriye topraklarının ve halkının birliğinden yana olan Arap ülkelerini, İsrail'in Suriye'nin güneyine yönelik saldırganlığına, bu işgali önlemek için Arap kuvvetleri gönderme olasılığı da dahil olmak üzere, her türlü yola başvurmaya çağırıyoruz.

Dördüncüsü: Bay Ahmed El-Şaraa 'dan (HTŞ liderinin asıl adı) alınan mektup şunları teyit ediyor:



- Suriye'nin toprak bütünlüğü

- Devlet kurumlarının korunması

- Suriye mezhepçi olmayan bir ülkedir

- Mezhep kışkırtmasının yasaklanması

- Suriyeli kanının kutsallığı



[Buradan hareketle] Suriye topraklarının tamamında çatışmaların durdurulması, güvenliğin ve sivil barışın korunması, özgürlüklerin muhafaza edilmesi, değişik bölgelerde [yukarıda] beyan edilenlerle çelişen kimi ihlaller ve uygulamalar nedeniyle halkın korku ve kaygılarını ortadan kaldıracak açık ve ilan edilmiş adımlarla pratiğe geçirilmesi gerekiyor.

11/12/2024, Şam.

İmzacılar

Birleşik Suriye Komünist Partisi Necmeddin el-Kharait

Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi - Merkez Tarık El Ahmed

Suriye Sosyal Milliyetçi Partisi - İntifada Dr. Ali Haidar

Arap Sosyalist Partisi Jadallah Kaddur

İnşaa ve Değişim için Ulusal Gençlik Partisi, Parwin İbrahim

Halk Partisi Şeyh Nawaf Al-Mulhim

Suriye Demokratik Cephesi Mahmud Marei

Ulusal Reform Partisi Dr. Hani Khoury

Demokrat Baas Partisi Fadıl Fatoum

Dr. Reem Mansour Sultan Paşa El-Atraş, Bağımsız

Ali Omri, Barışçıl Değişim İçin Kürt Ulusal Hareketi

Avukat Muhammad Naeem Akbiq, Bağımsız

Nasr Al-Omar Cumhuriyetçi Parti

Jaber Salama, Laik Gelecek Partisi

Dr. Salim Kharrat, Arap Demokratik Dayanışma Partisi

Dr. Farhat Al-Kasam, Şam Ulusal Sabitler Sekreterliği

Amal Jarkas İnsan Hakları Ağı

Bedir el-Kurdi, Suriye Komünist Partisi

Basil Takiyüddin, Bağımsız

Fevzi Takiyüddin, Suriye Yarın Partisi

Dr. Kamel Kaddah, Bağımsız

Dr. Mohieddin Al-Manqari, Bağımsız

Samer Mamdouh Al-Mahmoud, Bağımsız

Daham al-Mikdash, Şam Ulusal Sabitleri

Dr. Marwa Al-Etouni , Bağımsız

Şeyh Jaber Issa, Bağımsız

Dr. Ghaleb Al-Saleh, Laik Gelecek Partisi

Dr. Shawkat Othman, Bağımsız

Ahmed Kamel Akhouriq, Bağımsız

Dera ileri gelenlerinden Şeyh Halid el-Nasır

Dr. Asım bağımsız bir kaptan

Dr. İbrahim Al-Baish, Bağımsız

Mühendis Fawaz Al-Asali, Bağımsız

Hasan Abdullah, Bağımsız

Beşar El-Ghaloul, Bağımsız

Abdul Rahman Daqo, Bağımsız

Hossam Mohamed Sharro, Bağımsız

Hüseyin Kaq, Bağımsız

Dr. Nabil Fouad Al-Khoei, Bağımsız

Mühendis Suhaila Dawoud, Bağımsız

Dr. Fouad Galoul, Bağımsız

Hasan Nassar, Bağımsız