ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 24 Ekim 2025 02:48
 ~ Son Güncelleme: 24 Ekim 2025 03:21
2 dk Okuma

EN YÜKSEK RÜTBELİ ZİNDANCI

Suriye: Sednaya Cezaevi yöneticilerinden eski Tümgeneral Abdullah tutuklandı

Esad yönetimi döneminde mahpusların işkenceden geçirildiği kötü ünlü Sednaya Cezaevi'nde infazlardan sorumlu tutulan eski karacı Tümgeneral Ekrem Abdullah'ın tutuklandığı haber verildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye: Sednaya Cezaevi yöneticilerinden eski Tümgeneral Abdullah tutuklandı
Sednaya Cezaevi'ndeki infazlardan sorumlu tutulan Tümgeneral Ekrem Abdullah/Fotoğraf: Suriye İçişleri Bakanlığı

Suriye Geçiş Yönetimi İçişleri Bakanlığı, Şam vilayeti terörle mücadele güçlerinin 2014-2015 arasında askeri polis komutanlığı da dahil olmak üzere eski yönetimin baskı aygıtında çeşitli görevlerde bulunan Tümgeneral Ekrem Abdullah'ın tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık, Abdullah'ın "Sednaya Cezaevinde mahpuslara karşı ağır hak ihlallerinde bulunduğu"nu ve soruşturmanın tümgeneralin infazlardan sorumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Esad yönetimi sırasında Suriye'de, Sednaya Cezaevi'nin de içinde olduğu işkence ve infazlarla bilinen bir gözaltı sistemi yürürlükteydi. Bu cezaevi, insanların iz bırakmadan kaybolmasıyla anılıyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın, aralık 2023'te Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği bir yıldırım harekatla devrilmesi sonrasında insan hakları grupları, Sednaya'da sistematik işkence, cinsel şiddet ve toplu katliamlar gerçekleştirildiğini belgeledi. Uluslararası kuruluşlar, Suriye'de adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarının kurulması çağrısında bulundu.

Esad rejiminin yıkılması sırasında binlerce kişi bu hapisaneye girerek onlarca yıldır kendilerinden haber alınamayan birçok kişinin serbest kalmasını sağladı.

Cezaevi ve gözaltında infazlar

Londra'da yerleşik Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Suriye cezaevlerindeki infazlar ve işkencelerde öldürülenlerin de dahil olduğu 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Suriye Kayıp Kişiler Komisyonu, 1970'lerden bu yana 300 bini aşkın kişinin kaybolmuş olabileceğini belirtti.

SOHR kurucularından Diab Serriya, AFP'ye verdiği demeçte Abdullah'ın bugüne kadar Sednaya'da görev yapanlar arasında tutuklanan "en yüksek rütbeli" kişi olduğunu söyledi.  "Bu suçlardan o sorumludur." dedi.

Serriya, cezaevini askeri polisin yönettiğini ve Abdullah'ın görevde olduğu dönemde birçok infaz ve işkence olayının kayıt altına alındığını söyledi.

Suriye Geçiş Yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara liderliğindeki yeni Şam rejimi, Esad döneminde işlenen zulümler için adaletin yerine getirileceği sözü verdi.

İç savaşta tüm taraflar sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Sednaya Cezaevi suriye iç savaşı infazlar esad rejimi
ilgili haberler
BİR SEDNAYA MAHPUSU ANLATIYOR
"Esad'ın cezaevinde Kürtçe konuştuğum için dilimi yaktılar"
27 Ocak 2025
/haber/esad-in-cezaevinde-kurtce-konustugum-icin-dilimi-yaktilar-304010
ZULMÜN SORUMLULARINI YARGILAMA HAZIRLIĞI
BM müfettişleri Esad döneminde zulüm yapan 4 bin ihlalcinin listesini çıkardı
14 Aralık 2024
/haber/bm-mufettisleri-esad-doneminde-zulum-yapan-4-bin-ihlalcinin-listesini-cikardi-302686
Af Örgütü: Suriye’de Hapishanede Beş Yılda 13 Bin Yargısız İnfaz Gerçekleşti
7 Şubat 2017
/haber/af-orgutu-suriye-de-hapishanede-bes-yilda-13-bin-yargisiz-infaz-gerceklesti-183396
İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ:
"Suriyeli Muhalifler İşkence Yapıyor"
20 Mart 2012
/haber/suriyeli-muhalifler-iskence-yapiyor-137082
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
BİR SEDNAYA MAHPUSU ANLATIYOR
"Esad'ın cezaevinde Kürtçe konuştuğum için dilimi yaktılar"
27 Ocak 2025
/haber/esad-in-cezaevinde-kurtce-konustugum-icin-dilimi-yaktilar-304010
ZULMÜN SORUMLULARINI YARGILAMA HAZIRLIĞI
BM müfettişleri Esad döneminde zulüm yapan 4 bin ihlalcinin listesini çıkardı
14 Aralık 2024
/haber/bm-mufettisleri-esad-doneminde-zulum-yapan-4-bin-ihlalcinin-listesini-cikardi-302686
Af Örgütü: Suriye’de Hapishanede Beş Yılda 13 Bin Yargısız İnfaz Gerçekleşti
7 Şubat 2017
/haber/af-orgutu-suriye-de-hapishanede-bes-yilda-13-bin-yargisiz-infaz-gerceklesti-183396
İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ:
"Suriyeli Muhalifler İşkence Yapıyor"
20 Mart 2012
/haber/suriyeli-muhalifler-iskence-yapiyor-137082
Sayfa Başına Git