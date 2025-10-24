Suriye: Sednaya Cezaevi yöneticilerinden eski Tümgeneral Abdullah tutuklandı

Suriye Geçiş Yönetimi İçişleri Bakanlığı, Şam vilayeti terörle mücadele güçlerinin 2014-2015 arasında askeri polis komutanlığı da dahil olmak üzere eski yönetimin baskı aygıtında çeşitli görevlerde bulunan Tümgeneral Ekrem Abdullah'ın tutuklandığını açıkladı.

Bakanlık, Abdullah'ın "Sednaya Cezaevinde mahpuslara karşı ağır hak ihlallerinde bulunduğu"nu ve soruşturmanın tümgeneralin infazlardan sorumlu olduğunu gösterdiğini söyledi.

Esad yönetimi sırasında Suriye'de, Sednaya Cezaevi'nin de içinde olduğu işkence ve infazlarla bilinen bir gözaltı sistemi yürürlükteydi. Bu cezaevi, insanların iz bırakmadan kaybolmasıyla anılıyordu.

Eski Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın, aralık 2023'te Heyet Tahrir Eş-Şam'ın (HTŞ) başını çektiği bir yıldırım harekatla devrilmesi sonrasında insan hakları grupları, Sednaya'da sistematik işkence, cinsel şiddet ve toplu katliamlar gerçekleştirildiğini belgeledi. Uluslararası kuruluşlar, Suriye'de adalet ve hesap verebilirlik mekanizmalarının kurulması çağrısında bulundu.

Esad rejiminin yıkılması sırasında binlerce kişi bu hapisaneye girerek onlarca yıldır kendilerinden haber alınamayan birçok kişinin serbest kalmasını sağladı.

Cezaevi ve gözaltında infazlar

Londra'da yerleşik Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Suriye cezaevlerindeki infazlar ve işkencelerde öldürülenlerin de dahil olduğu 200 bini aşkın kişi hayatını kaybetti. Suriye Kayıp Kişiler Komisyonu, 1970'lerden bu yana 300 bini aşkın kişinin kaybolmuş olabileceğini belirtti.

SOHR kurucularından Diab Serriya, AFP'ye verdiği demeçte Abdullah'ın bugüne kadar Sednaya'da görev yapanlar arasında tutuklanan "en yüksek rütbeli" kişi olduğunu söyledi. "Bu suçlardan o sorumludur." dedi.

Serriya, cezaevini askeri polisin yönettiğini ve Abdullah'ın görevde olduğu dönemde birçok infaz ve işkence olayının kayıt altına alındığını söyledi.

Suriye Geçiş Yönetimi Devlet Başkanı Ahmed Eş-Şara liderliğindeki yeni Şam rejimi, Esad döneminde işlenen zulümler için adaletin yerine getirileceği sözü verdi.

İç savaşta tüm taraflar sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlanıyor.

