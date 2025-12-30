ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 30.12.2025 18:36 30 Aralık 2025 18:36
 ~  SG: Son Güncelleme: 30.12.2025 20:02 30 Aralık 2025 20:02
Okuma Okuma:  3 dakika

Suriye: Şam Yönetimi Lazkiye'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

Şam'daki Geçiş Yönetimi pazartesi gecesi rejim yanlısı kalabalıkların evlere ve dükkanlara saldırdıkları Alevi çoğunluğun yaşadığı Lazkiye 'de salı akşamı 17:00'dan çarşamba sabah 06:00'a kadar sokağa çıkmayı yasakladı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye: Şam Yönetimi Lazkiye'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti
Suriye Geçiş Yönetimine bağlı birlikler El-Karda'da Alevilere yönelik operasyonda/Fotoğraf: SOHR

Suriye'de iktidardaki Geçiş Yönetimi, dün gece Alevi mahallelerini hedef alan yağma ve saldırıların ardından Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İçişleri Bakanlığı, "30 Aralık 2025 Salı günü [yerel saatle] saat 17:00'den 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06:00'ya kadar Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı" getirildiğini duyurdu.

Pazartesi akşamı, çoğunlukla Alevilerin yaşadığı mahallelere saldıran güruh, araçları tahrip etti, dükkanları yağmaladı. Saldırılar, Humus'ta Alevi Camisinin bombalanmasının ve 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Alevilerin düzenlediği kitlesel protestolara karşılık olarak kılıçlar ve palalarla silahlanmış yönetim yanlısı kalabalıklar tarafından gerçekleştiridli.

Hafta sonu Lazkiye'deki protestolar sırasında da üç kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik birimlerine göre, ölenlerden biri Suriye güvenlik güçlerine mensuptıu.

Şam yönetimi, pazartesi günü, "durumu yerinde izlemek, güvenlik ve istikrarı artırmak ve vatandaşların ve malların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bir parçası olarak, Lazkiye'deki birçok mahallede konuşlanmalarını güçlendirdiklerini" açıklamıştı.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) pazartesi gecesi meydana gelen saldırılar sırasında güvenlik güçlerinin etkisiz bir tutum takındıklarını bildirdi.

Lazkiye nüfusunun çoğunluğu Alevilerden oluşmakla birlikte Sünnilerin çoğunlukta oldukları mahalle ve bölgeler de var.

El-Karda'da gözaltılar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, salı günü El-Karda'da Geçiş Yönetimi güvenlik güçlerinin , son zamanlarda kentte düzenlenen gösterilere katıldıklarını iddia ettiği kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını dıuyurdu.

SOHR'un haberine göre, yaklaşık iki saat süren operasyonda güvenlik güçleri ellerinde bir tutuklama emri olmaksızın yaklaşık on genci evlerinden alarak gözaltına götürdü. Gözaltıların nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Özellikle gerginliğin azaltılması ve istikrarın korunması yönünde çağrılar süre giderken insanların evlerinden alınması gerginliğe yol açarken, "sivil barış" komitelerinin rol ve görevlerini yerine getirip getirmedikleri sorgulanmaya başladı.

SOHR kaynakları dün de Şeyh Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen son protestoların ardından, Genel Asayiş devriyesinin Hama kırsalının batısındaki çeşitli köylerde operasyonlar düzenlediğini ve altı kişinin gözlatına alındığı duyurdu. Gözaltındakilerin akıbetlerine ilişkin henüz hiçbir bilgi alınamadı.

Suriye'de Alevilere yönelik mezalim

Suriye’de Ahmed Eş-Şara Başkanlığındaki Geçiş Yönetimine bağlı yeni güvenlik güçleri, 6 Mart'ta Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile giriştikleri çatışmalarda verdikleri kayıpların ardından Lazkiye, Hama ve Humus'taki Alevilere yönelik intikam saldırıları başlatmıştı.

Silahsız sivil nüfusa yönelik kıyım yaklaşık beş gün devam ett. Ancak kimi bölgelerde 10 Mart ve sonrasında da saldırılar olduğuna ilişkin raporlar vardı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 6-12 Mart arasında 1.300 ile 1.450 arasında insanın öldürüldüğünü bildirdi.

SOHR: Suriye’de en az 340 sivil öldürüldü, sayı 1000’i aşabilir
YENİ YÖNETİMİN HEDEFİNDE ALEVİLER VAR
SOHR: Suriye’de en az 340 sivil öldürüldü, sayı 1000’i aşabilir
8 Mart 2025

Birleşmiş Milletler (BM), HTŞ yönetimindeki Suriye'nin Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde martta yaşanan katliamalarla ilgili hazırladığı raporunu  14 Ağustos'ta açıklamıştı. BM Suriye Soruşturma Komisyonu, mağdurlar ve tanıklarla yapılan 200'den fazla görüşmeye ve sahadaki araştırmalara dayandırdığı  raporunda "Alevileri hedef alan şiddet olaylarının yaygın ve sistematik olduğunu 1.700'ü aşkın kişinin öldürüldüğünü", ve bazı eylemlerin “savaş suçu” oluşturduğunu  ortaya koydu.

BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi
14 Ağustos 2025

Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, "Raporumuzda belgelenen şiddetin boyutu ve vahşeti son derece rahatsız edici" diyerek hükümeti sorumlulardan hesap sormaya çağırdı.

Alevilere yönelik şiddet o tarihten beri tam olarak dinmedi ve Geçiş Yönetiminin saldırganları koruyan tutumunda gözle görülür bir değişiklik olmadı.

(AEK)

Haber Yeri
Şam-Lazkiye
Lazkiye Suriye Aleviler htş pogrom Suriye Geçiş Yönetimi
ilgili haberler
Lazkiye'de Alevilere yönelik pogrom sürüyor
30 Aralık 2025
/haber/lazkiye-de-alevilere-yonelik-pogrom-suruyor-315059
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025
/haber/suriyede-alevi-camisine-bombali-saldiri-en-az-8-olu-314988
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Lazkiye'de Alevilere yönelik pogrom sürüyor
30 Aralık 2025
/haber/lazkiye-de-alevilere-yonelik-pogrom-suruyor-315059
Suriye’de Alevi camisine bombalı saldırı: En az 8 ölü
26 Aralık 2025
/haber/suriyede-alevi-camisine-bombali-saldiri-en-az-8-olu-314988
Suriye Alevilerinin lideri Şeyh Gazal Gazal: "Saldırılar karşılıksız kalmayacak"
29 Kasım 2025
/haber/suriye-alevilerinin-lideri-seyh-gazal-gazal-saldirilar-karsiliksiz-kalmayacak-313983
Sayfa Başına Git