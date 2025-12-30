Suriye: Şam Yönetimi Lazkiye'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti

Suriye'de iktidardaki Geçiş Yönetimi, dün gece Alevi mahallelerini hedef alan yağma ve saldırıların ardından Lazkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İçişleri Bakanlığı, "30 Aralık 2025 Salı günü [yerel saatle] saat 17:00'den 31 Aralık 2025 Çarşamba günü saat 06:00'ya kadar Lazkiye kentinde sokağa çıkma yasağı" getirildiğini duyurdu.

Pazartesi akşamı, çoğunlukla Alevilerin yaşadığı mahallelere saldıran güruh, araçları tahrip etti, dükkanları yağmaladı. Saldırılar, Humus'ta Alevi Camisinin bombalanmasının ve 8 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Alevilerin düzenlediği kitlesel protestolara karşılık olarak kılıçlar ve palalarla silahlanmış yönetim yanlısı kalabalıklar tarafından gerçekleştiridli.

Hafta sonu Lazkiye'deki protestolar sırasında da üç kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik birimlerine göre, ölenlerden biri Suriye güvenlik güçlerine mensuptıu.

Şam yönetimi, pazartesi günü, "durumu yerinde izlemek, güvenlik ve istikrarı artırmak ve vatandaşların ve malların güvenliğini sağlamak amacıyla alınan önlemlerin bir parçası olarak, Lazkiye'deki birçok mahallede konuşlanmalarını güçlendirdiklerini" açıklamıştı.

Ancak Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) pazartesi gecesi meydana gelen saldırılar sırasında güvenlik güçlerinin etkisiz bir tutum takındıklarını bildirdi.

Lazkiye nüfusunun çoğunluğu Alevilerden oluşmakla birlikte Sünnilerin çoğunlukta oldukları mahalle ve bölgeler de var.

El-Karda'da gözaltılar

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, salı günü El-Karda'da Geçiş Yönetimi güvenlik güçlerinin , son zamanlarda kentte düzenlenen gösterilere katıldıklarını iddia ettiği kişilere yönelik geniş çaplı bir operasyon başlattığını dıuyurdu.

SOHR'un haberine göre, yaklaşık iki saat süren operasyonda güvenlik güçleri ellerinde bir tutuklama emri olmaksızın yaklaşık on genci evlerinden alarak gözaltına götürdü. Gözaltıların nedenine ilişkin bir açıklama yapmadı.

Özellikle gerginliğin azaltılması ve istikrarın korunması yönünde çağrılar süre giderken insanların evlerinden alınması gerginliğe yol açarken, "sivil barış" komitelerinin rol ve görevlerini yerine getirip getirmedikleri sorgulanmaya başladı.

SOHR kaynakları dün de Şeyh Gazal Gazal'ın çağrısıyla düzenlenen son protestoların ardından, Genel Asayiş devriyesinin Hama kırsalının batısındaki çeşitli köylerde operasyonlar düzenlediğini ve altı kişinin gözlatına alındığı duyurdu. Gözaltındakilerin akıbetlerine ilişkin henüz hiçbir bilgi alınamadı.

Suriye'de Alevilere yönelik mezalim Suriye’de Ahmed Eş-Şara Başkanlığındaki Geçiş Yönetimine bağlı yeni güvenlik güçleri, 6 Mart'ta Lazkiye kırsalında eski Suriye ordusu unsurları ile giriştikleri çatışmalarda verdikleri kayıpların ardından Lazkiye, Hama ve Humus'taki Alevilere yönelik intikam saldırıları başlatmıştı. Silahsız sivil nüfusa yönelik kıyım yaklaşık beş gün devam ett. Ancak kimi bölgelerde 10 Mart ve sonrasında da saldırılar olduğuna ilişkin raporlar vardı. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 6-12 Mart arasında 1.300 ile 1.450 arasında insanın öldürüldüğünü bildirdi. YENİ YÖNETİMİN HEDEFİNDE ALEVİLER VAR SOHR: Suriye’de en az 340 sivil öldürüldü, sayı 1000’i aşabilir Birleşmiş Milletler (BM), HTŞ yönetimindeki Suriye'nin Alevi nüfusunun yoğun olduğu bölgelerinde martta yaşanan katliamalarla ilgili hazırladığı raporunu 14 Ağustos'ta açıklamıştı. BM Suriye Soruşturma Komisyonu, mağdurlar ve tanıklarla yapılan 200'den fazla görüşmeye ve sahadaki araştırmalara dayandırdığı raporunda "Alevileri hedef alan şiddet olaylarının yaygın ve sistematik olduğunu 1.700'ü aşkın kişinin öldürüldüğünü", ve bazı eylemlerin “savaş suçu” oluşturduğunu ortaya koydu. BM, Suriye'deki Alevi katliamı raporunu açıkladı: Savaş suçu işlendi Komisyon Başkanı Paulo Sergio Pinheiro, "Raporumuzda belgelenen şiddetin boyutu ve vahşeti son derece rahatsız edici" diyerek hükümeti sorumlulardan hesap sormaya çağırdı. Alevilere yönelik şiddet o tarihten beri tam olarak dinmedi ve Geçiş Yönetiminin saldırganları koruyan tutumunda gözle görülür bir değişiklik olmadı.

(AEK)