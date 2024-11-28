Suriye: Şam'a bağlı güçler ve HTŞ-SMO arasındaki çatışmalarda kayıp sayısı 100'e vardı

Suriye'de hükümet güçlerinin Rusya ve İran milis güçlerinden aldığı destekle rejim muhaliflerine yönelik hava ve kara harekatları sonrası Batı Halep'te kimi ilçe ve köyler muhaliflerin kontrolüne geçerken çatışmalar İdlib, Hama ve Lazkiye kırsalına da yayıldı.

Kuzey Suriye: Kürt güçleri ve SMO arasında çatışmalar tırmanıyor

İki taraftan yaklaşık 100 insan öldürüldü

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Şam hükümet güçlerine karşı girişilen “Saldırganlığı Caydırma” (Rad’ul Udvan) operasyonuna yönelik 30'u aşkın hava saldırısında iki taraftan yaklaşık 100 insanın öldürüldüğünü duyurdu.

SOHR'un haberinde, Suriye ordusuna mensup, aralarında farklı rütbelerde dört subayın da bulunduğu 37 kişinin öldürüldüğü, 5 ordu mensubunun esir alındığı bu arada silah depoları, zırhlı araçlar, iş makinaları ve ağır silahların da ele geçirildiği bildirildi.

SOHR aktivistleri, 44 Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) ve 16 Suriye Milli Ordusu (SMO) üyesinin de ölümünü belgeledi.

Bu sayılarla, HTŞ ve SMO tarafından başlatılan “Saldırganlığı Caydırma” adlı operasyonun ilk gününde toplam 97 kişi öldürülmüş oldu.

*HTŞ öncülüğündeki grupların, Halep’in batı kırsalındaki ilerleyişini gösteren harita. (Kaynak: Levant24)

Sarmada'nın batısında Babiska yakınlarındaki El-Kora Kampı'nda bir çocuk topçu ateşiyyle öldürülürken aynı kampta ve Darat Azza'da birer çocuk ve Sarmin'de bir kadın yaralandı.

HTŞ ve muhalif çeteler batı Halep kırsalında ilerlemeye devam ederek Halep kent merkezine on kilometre ve Nubl ve El-Zahraa'ya birkaç kilometre mesafeye yaklaştılar.

HTŞ ve çeteler, rejim güçleriyle şiddetli çatışmaların ardından batı Halep kırsalındaki 46. Alay, El-Şeyh Okail, Ancara, Bala, Heir Darkal, Kabtan El-Cebel, El-Salom, Acil ve El-Havta yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi.

Çatışmalar sırasında rejim güçleri "Putin-Erdoğan" bölgesi denilen TSK ve Rusya ordusunun devriye gezdiği bölgede sivil ve askeri mevzilere yüzlerce mermi ve füze ateşledi.

(AEK)