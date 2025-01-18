Suriye; Rusya, İsrail ve İran mallarına yasak getirdi

Suriye’de geçici hükümet Rusya, İsrail ve İran mallarına ambargo koydu. Suriye Maliye Bakanlığı yayınladığı kararnameyle üç ülkeye ait malların Suriye topraklarına girişinin yasaklandığını ve ülkeye sokulması durumunda el konulacağını duyurdu.

Al Arabiya‘da çıkan habere göre bu karar yeni hükümetin İran ve İsrail vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklamasının hemen ardından geldi.

Karar, tüm kara ve deniz sınır liman idarelerine dağıtıldı.

Türkiye’ye ek vergi koymuşlardı

Suriye’de yeni geçici hükûmet geçtiğimiz günlerde Türkiye’den gelen ithal ürünlerin vergilerini yüzde 300 ila yüzde 500 oranında artırdı.

Yine Arap basınında çıkan haberlere göre Türkiye menşeili ürünler Esad’ın devrilmesinin ardından Suriye pazarını işgal etti.

Ancak Suriye’nin Türkiye’ye ek vergi getirmesi iki ülke arasındaki ihracatı durma noktasına getirdi.

SURİYE GÜMRÜK VERGİLERİNİ YÜZDE 300-500 ARTIRDI Şam'ın gümrük vergilerini artırması, ithalata bağımlı İdlib'de de protestolara yol açtı

(HA)