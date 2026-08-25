Suriye/Rojava | Entegrasyonda yeni aşama: SDG feshedildi, Abdi Şara’yla görüştü

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG'nin bağımsız bir askeri yapı olarak varlığının sona erdiğini ve güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı. Abdi, Şam'daki Halk Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü. IŞİD'e karşı savaşta ABD'nin başlıca kara gücü olan ve Suriye'nin kuzey ve doğusunda askeri denetimi elinde bulundaran SDG, ayrı bir örgüt olarak ortadan kalkarken, güçleri dağıtılmayıp Suriye ordusunun tugaylarına dahil edildi. Entegrasyon YPG'yi de kapsıyor. Şam ile Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi arasında süren görüşmelerde güvenlik kurumlarının birleştirilmesi ve idari düzenlemeler ele alınıyor. Ancak Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin siyasi ve idari statüsü henüz belirsizliğini koruyor.

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, SDG’nin bağımsız bir askeri yapı olarak varlığının sona erdiğini ve güçlerinin Suriye ordusuna entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı ve aynı gün Şam’daki Halk Sarayı’nda Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geldi.

Abdi’nin açıklaması hem Suriye resmi haber ajansı SANA’dan hem de Kuzey ve Doğu Suriye'den yayın yapan ANHA’dan yapıldı. Reuters da, SDG’nin Şam yönetimiyle varılan entegrasyon anlaşması kapsamında resmen feshedildiğini bildirdi.

Abdi, Halk Sarayı’nda yaptığı açıklamada SDG’nin bağımsız bir askerî güç olarak görevinin sona erdiğini ve birliklerin Suriye ordusunun tugaylarına katıldığını belirtti.

ANHA’nın aktardığı açıklamada Abdi, bu adımın silahlı mücadeleden yeni bir döneme geçiş anlamına geldiğini belirterek, “Bugünün savaş meydanlarından yeniden inşa alanlarına, silahlar döneminden barış dönemine, Suriye’yi savunma aşamasından Suriye’yi inşa etme aşamasına gerçek bir geçişin başlangıcı olmasını istiyoruz.” dedi.

Bu sonuçla birlikte IŞİD’e karşı savaş sırasında ABD’nin başlıca kara gücü olarak öne çıkan ve yıllardır Suriye’nin kuzey ve doğusunun büyük bölümünde askeri denetimi elinde bulunduran SDG ayrı bir askeri örgüt olarak ortadan kalktı. Ancak güçlerin kendileri dağıtılmadı; yeniden kurulan Suriye ordusunun bünyesine dahil edildi.

Reuters’a göre entegrasyon SDG’nin aslî askeri bileşenlerinden YPG’yi de kapsıyor. YPG komutanlarından Sipan Hamo, martta Suriye’nin doğu bölgesinden sorumlu Savunma Bakan Yardımcılığına atanmıştı. Daha önce açıklanan entegrasyon planında SDG güçlerinin Suriye ordusu içinde dört tugay halinde örgütlenmesi öngörülmüştü.

Abdi ve İlham Ahmed Şam’da

SDG’nin fesih açıklaması, Şam ile Kuzey ve Doğu Suriye yönetimi arasında birkaç gündür süren yoğun görüşmelerin ardından geldi.

ANHA’ya göre Abdi ile Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi Dış İlişkiler Dairesi Eşbaşkanı İlham Ahmed’in başını çektiği askeri, güvenlikle ilgili ve idari heyet Şam’a gitti. Heyette YPJ Genel Komutanlığı üyesi Newroz Ahmed, Savunma Bakan Yardımcısı Samir Oso ve güvenlik yetkilileri de yer aldı. Abdi ile İlham Ahmed, Şara görüşmesinden önce Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile de görüştüler.

Abdi, fesih ve entegrasyon açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından Halk Sarayı’nda kabul edildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının SANA aracılığıyla duyurduğu görüşmeye Dışişleri Bakanı Şeybani ile Deyrizor Valisi Ziyad el-Ayiş de katıldı. Cumhurbaşkanlığı, toplantıda “Suriye devlet kurumlarına entegrasyonla ilgili çeşitli konuların” ve bundan sonraki aşamada atılacak adımların ele alındığını bildirdi. Açıklamada, devletin sahadaki varlığının güçlendirilmesiyle güvenlik ve istikrarın desteklenmesine vurgu yapıldı.

Güvenlik ve idarede de entegrasyon sürüyor

SDG’nin askeri entegrasyonunun ilanıyla sonuçlanan Şam’daki görüşmeler, anlaşmanın güvenlikle ilgili ve idari kurumlara nasıl uygulanacağı konusunda sürecek.

ANHA’nın salı günü verdiği bilgiye göre Haseke İç Güvenlik Güçleri yöneticileri ile Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri Şam’da bir araya gelerek güvenlik kurumlarının birleştirilmesine ilişkin uygulama düzenlemelerini görüşmeye başladı.

Görüşmelerde Haseke’nin çeşitli bölgelerinde güvenlik görevlerinin nasıl paylaşılacağı ve mevcut yöneticilerin yeni devlet yapısı içinde üstleneceği görevler ele alınıyor. YPJ yöneticileri ile Suriye Savunma Bakanlığı arasında da kadın birliklerinin entegrasyonuna ilişkin ayrı bir toplantı yapılması planlanıyor.

“SDG'nin feshi” ne anlama geliyor?

SANA gelişmeyi doğrudan “SDG’nin feshi” olarak duyurdu. Abdi’nin açıklamasında da fesih ifadesi yer alıyor. Ancak hem SANA’nın ayrıntılı haberi hem de ANHA ve Reuters bunun SDG güçlerinin silahsızlandırılıp dağıtılması anlamına gelmediğini ortaya koyuyor.

Feshedilen; SDG’nin Suriye devletinden ayrı ve bağımsız bir askeri güç olarak örgütsel varlığı iken, SDG bünyesindeki birlikler ve personel Suriye ordusuna aktarılıyor; komuta kademesindeki bazı yetkililer de yeni askeri yapıda görev üstleniyor.

Gelişme, “SDG silah bıraktı” ifadesiyle açıklanamayacak kadar karmaşık; açıklamalar, bağımsız komuta yapısının sona erdirilmesine ve silahlı güçlerin yeni Suriye ordusu bünyesinde yeniden örgütlenmesine dayanıyor.

Özerk Yönetim’in statüsü ayrı bir mesele olarak kalıyor

Askeri entegrasyonun ilan edilmesine karşın Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin gelecekteki siyasi ve idari statüsü konusunda henüz açık değil.

Şam’daki resmi açıklamalar, devlet kurumlarının birleştirilmesine ve merkezi devletin sahadaki varlığının güçlendirilmesine vurgu yaparken, ANHA süreci askeri entegrasyonun ardından, güvenlikle ilgili ve idari düzenlemelerin uygulamaya geçirilmesi olarak aktarıyor.

Şam görüşmelerinin sonraki aşamasında Haseke ve diğer kuzeydoğu bölgelerindeki yerel yönetimlerin devlet sistemi içindeki konumu, güvenlik kurumlarının yapısı ve Kürtlerin yeni Suriye’nin siyasi ve idari düzenindeki yeri belirleyici olacak.

(AEK)