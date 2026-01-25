Sûriye-Rojava: Agirbest 15 rojan hat dirêjkirin

Wezareta Parastinê ya Sûriyeyê ragihand ku agirbesta di navbera artêşa Sûriyeyê û Hêzên Sûriyeya Demokratîk (HSD) de ji bo 15 rojên din hatiye dirêjkirin.
Li gorî nûçeya El Cezîreyê, wezaretê di saetên dereng ên şeva Şemiyê de daxuyaniyek da. Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku agirbest li hemû eniyên operasyonên Artêşa Ereaban Sûriyeyê ji tê dirêjkirin û ev biryar ji demjimêr 23:00yê 24ê Kanûna Paşîn a 2026an ve dest pê dike.
Li gorî daxuyaniya wezaretê, dirêjkirina agirbestê wekî piştgiriyekê ye ji bo operasyona Amerîkayê ya veguhastina girtiyên DAIŞê yên ji girtîgehên HSDyê.
HSDê agirbest piştrast kir
Hezên Sûriyeya Demokratîk (HSD), tekildarî agirbesta bi navbera HTŞ'ê re daxuyanî da. HSD'ê diyar kir ku bi navbenkariya hezên navneteweyî agirbest 15 rojan hatiyê dirêjkirin.
Daxuyuyaniya HSD'ê wiha ye: “Hezên me giredana xwe ya agirbestê piştrast dikin; Ji bo alozî rawestin, welatiyên sivîl bên parastin û şert û mercên aram pêkwerin piştgiriyê dikin.”
