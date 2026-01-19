Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı

Suriye'de Şam Geçiş Yönetimi'yle Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında imzalanan ateşkes anlaşmasıyla SDG'nin Halep'in doğusundan çekilmesinin ardından Rakka ve Deyrozor'da kontrolü ele geçiren Suriye Ordusu'nun, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi'nin merkezi olan Haseke'ye yürüyüşünü sürdürmesi tüm Kürt kentlerini ayağa kaldırdı.

Gelişmeler üzerine DEM Parti yarın (20 Ocak Salı) TBMM Grup Toplantısını Nusaybin'de yapmaya karar verdi.

Pazartesi günü Şam'da SDG yönetimiyle Şam Geçiş Yönetimi arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Suriye Demokratik Güçleri X'teki sosyal medya hesabından Haseke'ye yönelik olarak artan saldırıların kıyıcılığını ortaya koyan peş peşe görüntüler ve açıklamalar yayımladı. SDG, Suriye Yönetimi'nin saldırılarına paralel olarak TSK SİHA'larının da Haseke vilayetindeki saldırılara destek verdiğini belirtti.

Bu gelişmeler üzerine Kuzey ve Doğu Suriye'deki Kürt Özgürlük güçlerinin siyasi temsilcisi Demokratik Birlik Partisi (PYD) olağanüstü durum çağrısında bulundu.

PYD Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif Medya Haber TV'deki konuşmasında "Tehlikenin 2014'te olduğundan daha büyük" olduğunu dile getirdi. Foza Yusuf şunları söyledi:

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusif, Kuzey ve Doğu Suriye’deki son durumu değerlendirirken her şekilde soykırım konseptinin devam ettirilmek istendiğini belirtti.

“Dünden bu yana saldırılar durmadı. Kobanê ve Eyn Îsa arasında çatışmalar durmadı. Grê Spî’de de saldırılar oldu ama bunlar durduruldu. Hazırlıkları olduğuna dair elimizde bilgi var. Arap aşiretleri üzerinde de yoğunca durulduğunu görüyoruz. Özellikle Cizredeki aşiretleri Kürtlere karşı ayağa kaldırmak istiyorlar. Bu da çok tehlikeli, tamamen iç savaş yaratmak amaçlanıyor. Bu nedenle birçok tahrik yapıldı, Arap aşiretleri tahrik edilmeye çalışılıyor. Bu aşiretlerin ayağa kaldırmakla kaos isteniyor. Soykırımın önü açılmaya çalışılıyor. Şuan mevcut durum böyle.”

IŞİD'in 2014'teki saldırılarını hatırlatan Foza Yusuf “Şimdiki IŞİD['in] de aynı IŞİD [olduğunu] ama Suriye hükümeti kılıfı altında saldır[dığını]" söyledi. Foza Yusif "Türk devletinin planın içinde" olduğunu" ileri sürdü:

"Her yerde halk yönlerini sınırlara versin"

Bu nedenle şu anki tehlike 2014’ten daha büyük. Hem kuzey hem de güney Kürdistan için tehlike var. Bu nedenle varlık yokluk günüdür. Tüm Kürtler için herkesin bu ciddiyetle yaklaşması lazım. Özellikle çağrımız Kuzey Kürdistan içindir. Bugün Türk devletinin de içinde olduğu bir karar alınmış. Türk devleti planın içinde hatta bu katliam planının öncüsüdür. Bu nedenle Kuzey Kürdistan halkımıza çağrımız; her yerde halk yönlerini sınırlara versin. Şêxmeqsûd ve Eşrefiyê de yapılan katliamın devamı burada da yapılmak isteniyor. Güney Kürdistan buradaki halk da yönlerini bu tarafa vermeli. Kürt gençleri yönlerini Rojava’ya vermeli. Her yerde seferberlik olmalı. Her yönde hareket halinde olmalılar.

Bugün erken, yarın geçtir. Bu nedenle herkes bu ciddiyetle yaklaşmalı. Bu uluslararası bir komplodur. Dört parça Kürdistan’ın kazanımları üzerine yapılan bir komplodur. Bu nedenle bu planı boşa çıkarmak için omuz omuza mücadele ile boşa çıkarmalı. Bugün onur günüdür. Kürt kazanımlarını koruma günüdür. Çağrımız tüm Kürdistan halkına hem ülkede hem ülke dışında herkes ayağa kalkmalı, herkes seferber olmalı. Böyle olmazsa yeni bir Halepçe, Dêrsim yaşanır. Bu gerçeğe inanmalı ve bu ciddiyetle hareket etmeliyiz.”