Suriye Ordusu, Rakka'da cephe açma hazırlığında, ABD çatışmayı önleme çabasında

Suriye ordusunun, Fırat'ın batısındaki operasyonunu ırmak boyunca genişleterek Madan bölgesinden Rakka’nın güneyi ve Tabka Barajı yönüne doğru yeni bir cephe açtığı haber verildi.

Haberlere göre, Suriye ordu güçleri, Fırat boyunca Rakka’nın güneyi ve Deyrizor’un kuzeyi arasında kalan Madan bölgesine doğru harekete geçti. Ordunun ırmak boyunca kuzeye ilerleyerek Tabka kenti ve Rakka’nın güney kesimlerine ulaşmayı hedeflediğini bildirildi.

Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye’ye bilgi veren ordu kaynakları da Meskene yönünden gelen birliklerin Tabka kenti yakınlarındaki Safyan petrol sahası, Rasafa kavşağı ve Tavra petrol sahasının kontrolünü ele geçirdiğini söyledi.

ABD'den Sezar Yasası yaptırımlarını uygulama tehdidi

ABD'de yayımlanan finans odaklı Wall Street Journal gazetesi, ABD istihbarat teşkilatlarının Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara'nın Türk ordusunun desteğiyle, Halep vilayetinin doğusundaki SDG'yi hedef alan ve potansiyel olarak Fırat Nehri'nin ötesine uzanan çok yönlü bir operasyon planladığını değerlendirdiğini bildirdi.

ABD'li yetkililer, böyle bir genişlemenin çatışmaları ABD güçlerinin çoğunun konuşlandırıldığı Suriye'nin kuzeydoğusuna itebileceği konusunda uyardı. Yetkililerden biri, Başkan Trump'ın Suriye özel temsilcisi Büyükelçi Tom Barrack ve ABD Merkez Komutanlığı Başkanı Amiral Brad Cooper'ın, daha büyük bir saldırıyı önlemek için her iki tarafla da günlük olarak temas halinde olduğunu söyledi. Görüşmeye aşina bir kişiye göre, Başkan Yardımcısı JD Vance, Kürtlerle olan anlaşmazlıkları çözmesi için Şara ile görüştü.

Yetkili, ABD'li yetkililerin, Şam'ın daha geniş bir saldırıyı gerçekleştirmesi durumunda Suriye hükümetine karşı Sezar Yasası yaptırımlarını yeniden uygulamakla tehdit ettiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Barrack, cuma günü sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Suriye'deki tüm taraflarla yakın temas halinde olup, gerilimi düşürmek, tırmanmayı önlemek ve Suriye hükümeti ile SDG arasında entegrasyon görüşmelerine geri dönmek için gece gündüz çalışmaktadır.” dedi.