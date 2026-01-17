Suriye ordusu Deyr Hafir'e girmeye başladı

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdî, SDG'ye bağlı güçlerin çatışma bölgesini boşaltarak Fırat'ın doğusuna konumlanacaklarını açıkladı. Abdi açıklamasında, "Dost ülkelerin ve arabulucuların davetlerine, birleşme sürecini tamamlama konusundaki iyi niyetimize ve 10 Mart anlaşmasının hükümlerini uygulama taahhüdümüze dayanarak, iki gündür saldırıya uğrayan Halep'in doğusundaki mevcut çatışma bölgelerinden yarın sabah saat 7'de güçlerimizi çekmeye ve Fırat nehrinin doğusundaki bölgelere yeniden konumlanmaya karar verdik." dedi.

BARRACK MAZLUM ABDİ'YLE GÖRÜŞECEK Mazlum Abdi: "Halep'in doğusundaki güçlerimizi, Fırat'ın doğusuna çekiyoruz"

Abdi'nin açıklamasının ardından SDG'ye bağlı güçler sabah 07:00 sıralarında çekilmeye başladı. SDG'nin çekilmesinin ardından, Suriye ordusuna bağlı güçler Deyr Halil'e girmeye başladı.

Suriye Devlet Televizyonu el-İhbariyye, Suriye ordusu birliklerinin ilk gruplarının, Deyr Hafir şehrinden başlayarak Fırat Nehri'nin batı bölgesine giriş yapmaya başladığını duyurdu.

Suriye ordusu, 13 Ocak’ta Deyr Hafir ve Meskene başta olmak üzere Fırat’ın batısında örgüt kontrolünde bulunan bölgeleri askeri alan ilan etmiş, sivillerin güvenli tahliyesi için M15 kara yolunda insani koridor açıldığını duyurmuştu.

(Mİ)