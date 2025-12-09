Suriye'nin bir yılı: "11 bin 439 can kaybı ve hesap verebilirliğin yokluğu"

Suriye’de bundan bir yıl önce, Esad ailesinin 53 yıllık hâkimiyeti ve Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona erdi.

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), yeni Suriye’de 8 Aralık 2024 ile 5 Aralık 2025 tarihleri arasında 11 bin 439 kişinin öldürüldüğünü belgeledi. Bunların 8 bin 835’inin sivil olduğunu, aralarında 512 çocuk ve 676 kadının bulunduğunu kaydetti.

SOHR’a göre, “otoriter dönemin sona ermesi ve güvenlik ile hukukun üstünlüğüne dayalı bir dönemin başlamasıyla birlikte doğan umutlara rağmen” sahadaki gerçeklik farklı bir tablo ortaya koyuyor. Bu tablo, sivillere yönelik ağır ihlallerin hâlâ yaygın biçimde sürdüğünü; intikam, mezhepçilik ve bölgesel aidiyet üzerinden yürüyen sistematik şiddet ve suçların yeniden tırmandığını gösteriyor.

SURİYE İNSAN HAKLARI TOPLULUĞU "HTŞ ve müttefikleri etnik-dini temizlik saldırılarına son vermeli"

Gözlemevi ayrıca, geçiş dönemi adaleti kurumlarının hukuki ve insan hakları temelli esaslar üzerine yeniden inşası için ciddi bir çalışma başlatılması gerektiğini vurgulayarak, “Tüm suç ve ihlallerin faillerinin, kim olurlarsa olsunlar, istisnasız yargılanmasının zorunlu olduğunun altını çiziyoruz” dedi.

“Bu ölümler, yerel ve bölgesel aktörlerin işlediği ihlaller ve yarattıkları kaos dalgası içinde, hesap verebilirliğin neredeyse tamamen ortadan kalktığı, adalet kurumlarının işleyişinin belirgin biçimde zayıfladığı bir ortamda meydana geldi.” –SOHR

Sivillerin can kaybı nedenleri

Saha infazları ve kimlik temelli katliamlar: 3071

3071 Rastgele ateş ve çatışmalar: 440

440 Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından öldürülenler: 22

22 Bilinmeyen koşullar altında: 1846

1846 Kötü yaşam koşulları nedeniyle ölen: 1

1 Bombalı araç saldırıları: 55

55 HTŞ öncülüğündeki Askerî Operasyonlar İdaresi tarafından öldürülenler: 904

904 Askerî Operasyonlar İdaresi cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 62

62 SMO cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 2

2 IŞİD tarafından öldürülenler: 39

39 İsrail bombardımanı sonucu ölenler: 40

40 Türkiye bombardımanı sonucu ölenler: 129

129 Türkiye jandarması tarafından öldürülenler: 8

8 Ürdün sınır muhafızları tarafından öldürülenler: 7

7 Mayın/patlayıcı infilakları: 75

75 Suriye Demokratik Güçleri (SDG) tarafından öldürülenler: 26

26 SDG cezaevlerinde işkenceyle ölenler: 1

1 Bireysel cinayetler: 604

604 Kimliği belirsiz kişilerce öldürülenler: 804

804 Savaş kalıntıları nedeniyle ölenler (mühimmat, patlayıcılar vb.): 665

665 ABD öncülüğündeki Uluslararası Koalisyon’un hava saldırısıyla öldürülenler: 1

1 Ulusal Muhafızların işkencesiyle öldürülenler : 2

: 2 Diğer nedenler: 31

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar

Hayatını kaybeden silahlı unsurların sayısı 2 bin 604

IŞİD unsurları: 40

40 Askerî Operasyonlar İdaresi mensupları: 1093

1093 SDG ve bağlı unsurlar: 307

307 Silahlı İslami gruplar: 645

645 Yerel silahlı unsurlar: 383

383 Eski yönetime bağlı askerler: 83

83 Diğer/kimliği belirlenemeyen: 24

24 İran yanlısı Suriyeli olmayan militanlar: 10

10 Türkiyeli askerler: 8

8 Cihatçılar: 11

Can kayıplarının aylara göre dağılımı

8-31 Aralık 2024: 2354 (1894 sivil – 460 silahlı unsur)

2354 (1894 sivil – 460 silahlı unsur) Ocak: 1122

1122 Şubat: 603

603 Mart: 2644

2644 Nisan: 452

452 Mayıs: 428

428 Haziran: 391

391 Temmuz: 1733

1733 Ağustos: 874

874 Eylül: 315

315 Ekim: 260

260 Kasım: 232

232 5 Aralık’a kadar: 31

Suriye’nin güneyindeki Süveyda yine diken üstünde

Mezhepsel ve dini ayrışmalar tırmanıyor

SOHR raporunda, ibadethaneler ve dini sembollere yönelik saldırıların, mezhepsel ve dini ayrışmayı derinleştirdiği ifade edildi. İktidara yakın çevrelerin, mezhepçi ve kışkırtıcı söylem, karalama kampanyaları ve sosyal medya manipülasyonlarıyla hak ihlallerinin belgelenmesini itibarsızlaştırıp toplumsal kutuplaşmayı körüklediği vurgulandı.

Raporda ayrıca, eski subaylar, doktorlar ve sivillerin de bulunduğu binlerce kişinin herhangi bir hukuki dayanak ya da yargı süreci olmaksızın cezaevlerinde tutulmasının ve çok sayıdaki kaybın akıbetinin bilinmemesinin, adil yargılanma ilkesinin ağır ihlali ve geçiş dönemi adaletinin önünde ciddi bir engel olduğu vurgulanıyor.

Suriye’de yargısız tutukluluk: Binlerce kişi sekiz aydır cezaevinde

Talepler SOHR, raporun sonunda şu talepleri sıraladı: Kayıpların akıbetinin ortaya çıkarılması ve işkence ile diğer ihlallerin son bulması için, cezaevlerinin denetlenmesini sağlayacak uluslararası heyetlerin ülkeye gönderilmesi.

Sivillerin derhal korunması ve tüm bölgelerdeki sistematik saldırı ve hak ihlallerinin engellenmesi.

Hangi tarafa mensup olurlarsa olsunlar, tüm suç ve ihlal faillerinin yargı önüne çıkarılması; böylece hesap verebilirliğin sağlanması ve cezasızlık kültürüne son verilmesi.

Mezhepçi ve kışkırtıcı medya kampanyalarının durdurulması; toplumsal dokuyu hedef alan nefret söylemi, karalama kampanyaları ve şiddet döngülerini besleyen propagandanın son bulması.

Geçiş dönemi adaleti kurumlarının, insan haklarını esas alan, hukukun üstünlüğünü ve tüm Suriyeliler arasında eşitliği güvence altına alan temeller üzerinde yeniden inşa edilmesi.

(VC)