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Yayın Tarihi: 31 Aralık 2024 14:13
 ~ Son Güncelleme: 31 Aralık 2024 14:25
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Suriye Merkez Bankası'nın ilk kadın başkanı: Maysaa Sabrine

Maysaa Sabrine, Suriye Merkez Bankası’nın 1953’te kuruluşundan bu yana göreve getirilen ilk kadın başkanı oldu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Maysaa Sabrine
Maysaa Sabrine

Suriye Merkez Bankası başkanlığına 70 yıldan sonra ilk defa kadın yönetici getirildi.

El Cezire’nin üst düzey bir Suriye yetkilisine dayandırarak verdiği haberine göre Maysaa Sabrine, Suriye Merkez Bankası’nın 1953’te kuruluşundan bu yana göreve getirilen ilk kadın başkan oldu.

Maysaa Sabrine kimdir?

Maysaa Sabrine, Şam Üniversitesi Muhabese Bölümü’nden yüksek lisans derecesiyle mezun oldu.

Yeminli mali müşavir olan Sabrine, Aralık 2018’den beri Şam Menkul Kıymetler Borsası’nda Suriye Merkez Bankası temsilcisi olarak yönetim kurulunda görev yaptı.

Suriye Merkez Bankası’nın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, daha önceden bankanın Ofis Denetim Bölümü’nün yardımcı yöneticiliğini yürüten Sabrine’in Suriye’nin bankacılık sektörü idaresine dair 15 yıldan fazla tecrübesi bulunuyor.

Suriye'de enflasyon ve yoksulluk

Suriye Merkez Bankası’nın yeni başkanı Sabrine’in önünde, Suriye lirası para birimini ve döviz rezervlerini istikrara sokmak ve ekonomik büyümeyi sağlayacak politikalar geliştirmek gibi zorlu görevler bulunuyor.

Suriye’de enflasyon nedeniyle temel ihtiyaçları karşılamak yüklü miktarda nakit gerektiriyor. Ayrıca her üç Suriyeliden biri aşırı yoksulluk altında.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
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