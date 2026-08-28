Suriye: Mazlum Abdi’ye ‘Cumhurbaşkanlığı danışmanı’ görevi

Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Mazlum Abdi’yi “Cumhurbaşkanlığı danışmanı” olarak atadı.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA atama kararnamesini, “Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara, Mustafa Halil Abdi’nin (Mazlum Abdi) Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atayan 2026 tarihli 164 sayılı kararnameyi yayımladı” sözleriyle duyurdu.

Arka plan

Mazlum Abdi’nin “Cumhurbaşkanlığı danışmanlığına atanması, Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında yaklaşık bir buçuk yıldır devam eden entegrasyon sürecinin son halkası oldu.

Eş-Şara ile Abdi, 10 Mart 2025’te SDG’nin kontrolündeki Kuzey ve Doğu Suriye’de bulunan sivil ve askerî kurumların, sınır kapılarının, havaalanlarının ve petrol-doğalgaz sahalarının Suriye devletine entegre edilmesini öngören bir anlaşma imzalamıştı.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Süreç, Ocak 2026’da Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin SDG’nin kontrolündeki bölgelerde ilerlemesinin ardından yeni anlaşmalarla hızlandı. 18 Ocak’ta varılan ateşkes ve entegrasyon mutabakatı, Rakka ve Deyrizor’un idari ve askerî olarak Şam’a devrini, Haseke’deki kurumların devlet yapılarına katılmasını, sınır kapıları ile petrol ve doğalgaz sahalarının merkezi yönetime geçmesini ve SDG mensuplarının Savunma ve İçişleri bakanlıklarına entegrasyonunu içeriyordu. Ay sonunda taraflar, Haseke ve Qamişlo’yu da kapsayan aşamalı entegrasyon konusunda yeniden uzlaştı.

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Ağustos ayında ise süreç sonuç aşamasına ulaştı. Eş-Şara, 4 Ağustos’ta Abdi’yi Şam’da kabul ederek entegrasyonun tamamlanmasına ilişkin adımları görüştü.

Abdi 20 Ağustos’ta askerî, güvenlik ve idari kurumların devlet yapılarına entegrasyonunun tamamlandığını açıkladı, 25 Ağustos’ta da Şam’daki Halk Sarayı’nda SDG’nin bağımsız askerî güç olarak faaliyetinin sona erdiğini ve feshedildiğini duyurdu. Aynı gün Eş-Şara ile Abdi yeniden bir araya geldi.

Suriye/Rojava | Entegrasyonda yeni aşama: SDG feshedildi, Abdi Şara’yla görüştü

Askerî ve idari entegrasyona, Kürtlerin kültürel ve siyasal statüsüne ilişkin bazı adımlar da eşlik etti. Eş-Şara’nın 16 Ocak’ta yayımladığı 13 sayılı kararname Kürtleri “Suriye halkının temel ve asli bir parçası” olarak tanımladı, Kürtçeyi “ulusal dil” kabul etti, 1962 Haseke nüfus sayımından kaynaklanan vatandaşlık sorunlarına ilişkin düzenleme getirdi ve Newroz’u resmî tatil ilan etti. 27 Ağustos’ta ise Suriye Eğitim Bakanlığı da Kürtçenin, “Kürt vatandaşların nüfus içinde kayda değer bir orana sahip olduğu bölgelerde” okul müfredatına alınmasına ilişkin uygulama talimatlarını açıkladı.