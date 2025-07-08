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DÜNYA
Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 11:04
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 15:53
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Suriye, Lazkiye'deki orman yangınları için AB'den destek talep etti

Su kaynaklarının uzaklığı ve rüzgârın şiddeti, yangın söndürme çalışmalarını önemli ölçüde yavaşlatıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye, Lazkiye'deki orman yangınları için AB'den destek talep etti
Fotoğraflar: Anadolu Ajansı

Suriye’nin Lazkiye kentine bağlı Bayırbucak bölgesinde altı gün önce başlayan orman yangını, yürütülen müdahale çalışmaları sonucu bazı köylerde kontrol altına alınırken, bazı bölgelerde etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih, Suriye resmî televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile temasa geçildiğini ve yangınların söndürülmesi için uluslararası destek talep ettiklerini söyledi.

Dün geceki şiddetli rüzgârların etkisiyle yangının ilin kuzey kırsalındaki Gasaniye Falak köyüne yayıldığını kaydeden Salih, buradaki yangınların Sivil Savunma ekipleri ve yerel halkın desteğiyle kontrol altına alındığını aktardı.

En büyük zarar Basit ve Kastal Maaf köylerinde

Sivil toplum kuruluşlarının yardım faaliyetlerini koordine etmek üzere ortak bir sahra operasyon odası kurulduğunu belirten Salih, orman yangınlarını önlemek amacıyla 20’den fazla ağır iş makinesinin kiralandığını ve çalışmaların diğer bakanlıklarla işbirliği içinde yürütüldüğünü bildirdi.

Salih, en büyük zararın Basit ve Kastal Maaf köylerinde yaşandığını ve yangının kontrol altına alınmasında ise kısmi ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Ürdün’den gelen yangın söndürme konvoyunun Nasip Sınır Kapısı’ndan geçtiğini anlatan Salih, komşu ülkelerden gönderilen helikopterlerin de söndürme çalışmalarına katıldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Salih, yangının birden fazla yere yayılmasına rağmen can kaybı yaşanmadığını, 10 Sivil Savunma personelinin yaralandığını, çoğunun da dumandan etkilendiğini belirtti. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Lazkiye orman yangınları iklim krizi
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