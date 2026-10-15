Suriye istihbaratı Mihraç Ural’ı yakaladığını duyurdu

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye’de ‘Ali Kiyali’ adıyla bilinen Mihraç Ural’ın Genel İstihbarat Servisi tarafından sınırdan kaçmaya çalışırken yakalandığını duyurdu.

Suriye makamları, operasyonun hangi sınır hattında gerçekleştiğine ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Lübnan basınında ise Ural’ın yakalandığı yere ve operasyonun nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin farklı bilgiler yer aldı.

Lübnan merkezli MTV televizyonu, Ural’ın Beyrut’un kuzeydoğusundaki Metn bölgesine bağlı Mansuriye’deki evinden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaçırıldığını ve daha sonra Suriye’ye götürüldüğünü öne sürdü.

MTV, baskın sırasında Ural’ın eşi ile oğlunun bağlandığını ve Lübnan İç Güvenlik Kuvvetleri’ne bağlı İstihbarat Şubesi’nin olayla ilgili soruşturma başlattığını aktardı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) ise kaynaklarından edindiği bilgilere dayanarak, Ural’ın Beyrut’taki Resulü’l-Azam Hastanesi’nden döndükten sonra Mansuriye’deki evine düzenlenen baskınla alıkonulduğunu bildirdi.

Gözlemevi, operasyonu gerçekleştiren kişilerin Lübnan aksanıyla Arapça konuştuğunu, ancak kimliklerinin henüz belirlenemediğini aktardı.

Türkiye’nin Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz da Ural’ın yakalandığına ilişkin haberlerin ardından, 4 Ekim’deki paylaşımını yeniden alıntılayarak “Elhamdülillah! Kahrımız, gazabımız düşmana ziyân! eûzubillâh, eûzubillâh. hüdâ ya şükr-i bihad!” diye yazdı.

Yılmaz, 4 Ekim’de Ural’ın yardımcısı olarak tanımlanan Cemal Trablusi’nin Suriye güvenlik güçlerince yakalandığını duyuran bir paylaşımı “Adım Adım!!” mesajıyla alıntılamıştı.

SOHR’dan Baniyas’ta yargılama çağrısı

Suriye makamları, Mihraç Ural’ı 2013’te Baniyas’ta gerçekleştirilen katliamların sorumluları arasında gösteriyor.

Suriye’nin Tartus vilayetindeki El-Beyda köyü ve Baniyas’ın Ras el-Nebe mahallesinde, 2-3 Mayıs 2013’te Esad yönetimine bağlı güçlerin düzenlediği saldırılarda çok sayıda sivil hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün (HRW) Eylül 2013’te yayımladığı rapora göre, hükümet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden silahlı gruplar, iki bölgede en az 248 kişiyi infaz etti.

Birleşmiş Milletler’in Suriye Bağımsız Uluslararası Soruşturma Komisyonu da 2013 tarihli raporunda, katliamlardan hükümet güçleri ve onlarla birlikte hareket eden silahlı grupların sorumlu olduğuna işaret eden bulgulara yer verdi.

HRW ve BM Soruşturma Komisyonu’nun raporları, Ural’ın saldırılardaki bireysel sorumluluğuna ilişkin bir tespit içermiyor. Ancak Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Mayıs 2013 tarihli raporunda Ural’ı Baniyas katliamının sorumluları arasında gösteriyor. Ural ise katliama katıldığı yönündeki suçlamaları reddediyor.

SOHR da Ural’ın yakalandığına ilişkin haberinde, bu suçlamalar nedeniyle bağımsız ve yetkili bir mahkeme önünde, kamuya açık ve adil biçimde yargılanması çağrısında bulundu. Gözlemevi ayrıca, hukuki koşulların elvermesi halinde yargılamanın katliamların yaşandığı Baniyas’ta yapılmasını talep etti.