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Yayın Tarihi: 8 Mayıs 2024 02:22
 ~ Son Güncelleme: 8 Mayıs 2024 09:08
3 dk Okuma

"BARIŞ PINARI"NDA IŞİD VARLIĞI

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: "IŞİD üyeleri Türkiye'nin vekil güçlerince istihdam ediliyor"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin (SOHR), ele geçirdiği isim listesi Türkiye'nin işgali altındaki Serekani ve Girê Sipî'de faaliyet gösteren "vekil güçleri" içinde IŞİD üyelerinin yer aldığını ve insan hakları ihlalleri gerçekleştirmeyi sürdürdüklerini ortaya çıkardı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye İnsan Hakları Gözlemevi: "IŞİD üyeleri Türkiye'nin vekil güçlerince istihdam ediliyor"
Türkiye'nin vekil güçleri/SOHR

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) Deyrizor, Humus ve Rakka vilayetlerinden gelen IŞİD üyelerinin Rakka'nın kuzeyinde, Girê Sipî (Tel Abyad) kırsalındaki Suluk kasabasında konuşlu “20. Tümen”, “El-Sukur", “Kadisiye el-Rakka", “Ahrar el-Rakka", "El-Cebhe el-Şamiyye" ve terörle mücadele güçleri adı altındaki gruplara katılarak sivillere karşı insan hakları ihlallerinde yer aldıklarını açıkladı. 

SOHR kaynakları, 2 Mayıs'ta Haseke kırsalının Serêkanî (Resulayn)  kırsalına bağlı Ankara'nın "Barış Pınarı" adını verdiği harekât alanı içindeki Tel Half kasabasında kaçakçılarca öldürülen "Enver Abdülaziz Ali El-Halu" adıyla bilinen komutan ve "Ebu Mareya el-Bakeri" lakaplı askeri polis görevlisinin eski bir IŞİD üyesi olduğunu doğruladı. 

SOHR kaynaklarına göre ölen komutan Iraklıydı ve Rakka kırsalındaki Girê Sipî (Tel Abyad) bölgesinde ve Irak topraklarındaki El-Ba'aj bölgesinde subay olarak çalışıyordu ve Irak hükümetinin takibinden kurtulmak amacıyla Suriye topraklarına kaçmıştı. Türkiye kontrolündeki bölgede bulunduğu süre içinde Türkiye'ye yönelik insan kaçakçılığı operasyonlarında rol alıyordu. Bölgedeki kaçakçılarla anlaşmazlık sonucu öldürülmesinin ardından Tel Half kasabasında "Ahrar El-Şarkiye" grubu üyelerinin alarm durumuna geçtiklerine tanık olundu. 

SOHR açıklamasında Türkiye yanlısı grupların, kontrol ettikleri bölgelerdeki kaosu denetim altına alamadıklarını örtbas etmek maksadıyla asılsız iddia ve haberler yaymaya devam ederken eski IŞİD üyelerinin askeri yapılardaki varlığının da üzerini örtmeye çabaladıklarına yer verdi. 

SOHR kaynakları, 28 Nisan'da bu grupların "Barış Pınarı" bölgesinde düzenledikleri güvenlik operasyonu sırasında sözde “Şam Valiliği" kapsamında örgütün fonlarının yönetiminden sorumlu olduğunu söyledikleri "Ebubekir El-Kureyşi" olarak da bilinen "Ziyad El-Hacı" adlı IŞİD yetkilisini tutukladıklarını iddia ettiklerini bildirdi. Türkiye istihbaratının verdiği bilgiler üzerine "Ebu El-Bara" lakaplı "Muhammed Musa El-Habib" adlı kişi de tutuklandı. 

SOHR kaynaklarına göre, eski bir IŞİD subayı olan "Ziyad El Hacı" İdlib kırsalından geliyordu ve  2019'dan bu yana "Barış Pınarı" işgal bölgesinde Türkiye yanlısı "Ahrar El Şarkiye" grubunun önde gelen komutanlarından biriydi. "Rezil" biri olarak adı çıkmış olan "Ziyad El Hacı" kaynaklara göre, emirlerini doğrudan Türk istihbaratından alıyordu. "Muhammed Musa El Habib" ise bölgeye Deyrizor tarafından gelmişti. 

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) nedir?

Suriye İnsan Hakları Gözlem Evi (SOHR), 2011'de Suriye'de başlayan iç savaşı izlemek ve belgelemek amacıyla kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Merkezi Birleşik Krallık'ta bulunan SOHR, Suriye'deki ve uluslararası alandaki bir dizi araştırmacı, aktivist ve gazeteci tarafından yönetilmektedir.

SOHR'nin belgelediği, Suriye'de hükümet güçleri, muhalefet grupları ve diğer silahlı aktörler tarafından gerçekleştirilen insan hakları ihlalleri arasında cinayetler, işkence, keyfi tutuklamalar, toplu infazlar, sivilleri hedef alan saldırılar ve kimyasal silah kullanımı yer alıyor.

SOHR, belgelediği insan hakları ihlallerini kapsamlı bir veritabanında topluyor. Bu veritabanı, araştırmacılar, insan hakları savunucuları ve hukukçularca ülkede insan hakları ihlalleri hakkında bilgi edinmek ve belgelemek üzere değerlendiriliyor. 

SOHR, Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda yayınladığı düzenli raporlar, uluslararası topluma Suriye'deki durum hakkında bilgi vermek ve insan hakları ihlallerinin sorumlularının hesap vermelerini sağlamakta değrlendiriliyor ve kuruluş uluslararası forumlarda Suriye'deki insan hakları ihlallerine dikkat çekmek ve bu ihlallerin sorumlularının yargılanması için çalışmak için savunuculuk yapıyor. 

Bununla birlikte SOHR taraflı olmakla ve Şam yönetimine muhalif gruplarının ihlallerini yeterince belgelememekla eleştirilmenin yanı sıra,  veri toplama yöntemleri de sorgulanmış ve finansmanının yeterince şeffaf olmamasına yönelik eleştirilerle karşılaşmıştır. 

(AEK)

suriye insan hakları gözlemevi IŞİD Suriye barış pınarı
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