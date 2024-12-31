Suriye | İdlib’de öğretmenler hakları için grevde

Suriye’nin İdlib kenti ve kırsalında görev yapan onlarca öğretmen, haziran ayından bu yana maaşların düzensiz yatırılması ve son iki ayda yüzde 50 kesinti yapılmasına tepki olarak iş bıraktı.

Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, öğretmenler, İdlib Eğitim Müdürlüğü binası önünde dün (30 Aralık) bir protesto eylemi gerçekleştirdi.

Öğretmenlerin 27 Aralık’ta yaptığı grev duyurusu: “2024 yılı haziran ayından bu yana maaşlarımızın ödenmesindeki gecikmeler ve son olarak hak edilen maaşın %50’sinin kesileceğine dair karar, içinde bulunduğumuz zor yaşam koşullarını daha da dayanılmaz hale getirmiştir. Bu durum karşısında İdlib’deki okullarda görev yapan öğretmenler olarak, haklı taleplerimiz karşılanana kadar iş bırakma eylemimizi sürdürmek zorunda kalıyoruz.”

Aylık maaşların düzensiz yatırılması, maaşlardan büyük kesintiler yapılması ve yaz dönemi boyunca maaşların tamamen ödenmemesine tepki gösteren öğretmenler, sorunların çözümü için hükümete çağrıda bulundu.

İdlib’de düşük maaşlar ve ağır iş yükü arasında sıkışan öğretmenler, bu hak mücadelesinin yalnızca kendi geçimlerini değil, aynı zamanda eğitim sisteminin sürdürülebilirliğini de hedef aldığını vurguladı.

Öğretmenler ayrıca, Heyet-i Tahrir’uş Şam’a (HTŞ) bağlı ‘Suriye Kurtuluş Hükümeti’nin kalıcı çözümler üretmekte başarısız olduğunu belirtti.

İdlib’de ortalama maaş ne kadar? İstanbul merkezli Suriyeli muhalif yayın organı Enab Baladi’nin haberine göre, İdlib’de ortalama maaş yaklaşık 125 ABD doları (4420 TL) seviyesindeyken, ev kiraları ise 75 ABD (2659 TL) dolarını aşıyor. Maaşlar, çalışanın görev yaptığı yer, aile durumu, işteki kıdemi ve eğitim seviyesi gibi faktörlere bağlı olarak farklılık gösteriyor. Genel olarak, hükümet maaşları 80 ABD doları (2830 TL) seviyesinden başlıyor ve çalışanın eşine 5 dolar (177 TL), her bir çocuk için ise 2,5 dolar (88,5 TL) ek ödeme yapılıyor. Maaşlar nasıl ödeniyor? İdlib’deki Enab Baladi muhabirine göre, maaşlar çalışanların hesaplarına “Cash” uygulaması üzerinden aktarılıyor. Çalışanlar daha sonra ‘Kurtuluş Hükümeti’ ile anlaşmalı döviz bürolarına giderek maaşlarını nakit olarak alabiliyor. Artan fiyatlar ve alım gücünde düşüş Kuzey Suriye’de genel fiyat seviyeleri, temel yaşam ihtiyaçları ve gıda ürünlerini de kapsayacak şekilde sürekli artış gösteriyor. Bu durum, halkın genel alım gücünü zayıflatıyor ve ekonomik zorlukları derinleştiriyor. Son maaş artışı ne zaman oldu? ‘Kurtuluş Hükümeti’, en son 29 Ocak 2023 tarihinde çalışanlarının maaşlarını %25 oranında artırma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki yaşam koşullarına uyum sağlamak amacıyla bireylerin gelir seviyelerini artırmayı hedefliyordu. Karar, hem sürekli çalışanları hem de geçici sözleşme ile görev yapanları kapsıyordu. Sözleşme süresi ne olursa olsun, tüm çalışanlar bu artıştan faydalandı. Ancak, belirli mali sistemlere tabi olan kamu kuruluşları bu kararın dışında bırakıldı. Çalışma günlerinde değişiklik Maaş artışı kararıyla eş zamanlı olarak, ‘Kurtuluş Hükümeti’ çalışma günlerini beş günden altı güne çıkardı ve yalnızca Cuma gününü tatil günü olarak belirledi.

(VC)