ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 03.02.2026 18:00 3 Şubat 2026 18:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 03.02.2026 18:57 3 Şubat 2026 18:57
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG-ŞAM ANLAŞMASI

Suriye İç Güvenlik Güçleri Qamişlo’da

30 Ocak anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güçler, Asayiş güçleriyle koordineli olarak Qamişlo’da belirlenen noktalarda konuşlandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye İç Güvenlik Güçleri Qamişlo’da
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşma kapsamında, Suriye İç Güvenlik Güçleri bugün Haseke vilayetine bağlı Qamişlo’da (Kamışlı) kent merkezine girdi.

30 Ocak anlaşması; ateşkesin sağlanmasını, askerî ve idarî yapıların kademeli olarak bütünleştirilmesini ve Suriyeli Kürtlerin temel haklarının düzenlenmesini de kapsıyor.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler kentte “güvenlik bölgesi” içinde belirlenen noktalarda konuşlandı.

Anadolu Ajansı da konvoyun yaklaşık 20 askerî araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluştuğunu bildirdi.

Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı
SDG-ŞAM ANLAŞMASI
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı
2 Şubat 2026

“Biz barıştan yanayız”

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ile Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri, güvenlik güçlerinin Qamişlo’ya girişinin sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.

ANHA’nın aktardığına göre, Asayiş Genel Komutanlığı üyesi Halime Mahmud Ebu Bekir, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Biz savaştan değil, barıştan yanayız. Anlaşmanın maddelerini uygulamaya hazır olduğumuzu taahhüt ediyoruz” dedi.

*Asayiş ve Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri Kamışlı'da, 3 Şubat 2026. (Fotoğraf: ANHA)

Asayiş yöneticilerinden Mahmud Halil Ali ise anlaşmada yer alan, askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi maddesine işaret ederek, “Şu ana kadar herhangi bir engel ya da aksaklık yok; bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Cizîrê İç Güvenlik Güçleri, “güvenlik ve istikrarın sağlanması ile halkın güvenliği” gerekçesiyle bugün Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.
*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: Sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: Liveuamap)

El-Baba’dan Asayiş’e teşekkür

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, “Bugün Kamışlı’ya hiçbir engelle karşılaşmadan girdik. Asayiş ile büyük bir koordinasyon vardı; gösterdikleri çaba ve iyi karşılamaları için teşekkür ediyoruz” dedi.

El-Baba, İçişleri Bakanlığı güçlerinin “anlaşma kapsamında güvenlik binalarını Asayiş’ten devralmak ve güvenliğin sağlanmasında onlarla işbirliği yapmak üzere” çalışacağını belirtti.

“Suriye halkı tüm bileşenleriyle kazandı; bugün intikamdan, mezhepçi söylemden ve nefretten uzak, Suriye’yi inşa etmek için yeni bir sayfa açıldı” diyen El-Baba, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasını umduğunu dile getirdi.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
SDG-Şam anlaşması Suriye suriye demokratik güçleri asayiş Kuzey ve Doğu Suriye Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi kamışlı qamişlo
ilgili haberler
SDG-ŞAM ANLAŞMASI
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı
2 Şubat 2026
/haber/suriye-ic-guvenlik-gucleri-kobani-ve-hasekeye-konuslanmaya-basladi-316247
Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, o eski tarz düşmanlığı istemiyor
2 Şubat 2026
/haber/aldar-xelil-turkler-surecin-bozulmamasi-icin-o-eski-tarz-dusmanligi-istemiyor-316241
BM, AB, AGİT, AVRUPA KONSEYİ, NATO, AKPM
Şam-SDG anlaşmasına "haklar koşuluyla" uluslararası destek
31 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-anlasmasina-haklar-kosuluyla-uluslararasi-destek-316206
İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz
30 Ocak 2026
/haber/ilham-ahmed-basta-abd-ve-fransa-olmak-uzere-arabuluculara-tesekkur-ediyoruz-316186
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-anlasti-uc-tugaydan-olusan-askeri-tumen-kurulacak-316177
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
SDG-ŞAM ANLAŞMASI
Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı
2 Şubat 2026
/haber/suriye-ic-guvenlik-gucleri-kobani-ve-hasekeye-konuslanmaya-basladi-316247
Aldar Xelîl: Türkler sürecin bozulmaması için, o eski tarz düşmanlığı istemiyor
2 Şubat 2026
/haber/aldar-xelil-turkler-surecin-bozulmamasi-icin-o-eski-tarz-dusmanligi-istemiyor-316241
BM, AB, AGİT, AVRUPA KONSEYİ, NATO, AKPM
Şam-SDG anlaşmasına "haklar koşuluyla" uluslararası destek
31 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-anlasmasina-haklar-kosuluyla-uluslararasi-destek-316206
İlham Ahmed: Başta ABD ve Fransa olmak üzere arabuluculara teşekkür ediyoruz
30 Ocak 2026
/haber/ilham-ahmed-basta-abd-ve-fransa-olmak-uzere-arabuluculara-tesekkur-ediyoruz-316186
Barrack’tan SDG-Şam anlaşmasına dair açıklama: Tarihsel dönüm noktası
30 Ocak 2026
/haber/barracktan-sdg-sam-anlasmasina-dair-aciklama-tarihsel-donum-noktasi-316183
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-anlasti-uc-tugaydan-olusan-askeri-tumen-kurulacak-316177
Sayfa Başına Git