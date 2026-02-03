Suriye İç Güvenlik Güçleri Qamişlo’da

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşma kapsamında, Suriye İç Güvenlik Güçleri bugün Haseke vilayetine bağlı Qamişlo’da (Kamışlı) kent merkezine girdi.

30 Ocak anlaşması; ateşkesin sağlanmasını, askerî ve idarî yapıların kademeli olarak bütünleştirilmesini ve Suriyeli Kürtlerin temel haklarının düzenlenmesini de kapsıyor.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçler kentte “güvenlik bölgesi” içinde belirlenen noktalarda konuşlandı.

Anadolu Ajansı da konvoyun yaklaşık 20 askerî araçtan ve 100 güvenlik mensubundan oluştuğunu bildirdi.

SDG-ŞAM ANLAŞMASI Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı

“Biz barıştan yanayız”

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’ne bağlı İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) ile Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri, güvenlik güçlerinin Qamişlo’ya girişinin sorunsuz gerçekleştiğini açıkladı.

ANHA’nın aktardığına göre, Asayiş Genel Komutanlığı üyesi Halime Mahmud Ebu Bekir, anlaşmayı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, “Biz savaştan değil, barıştan yanayız. Anlaşmanın maddelerini uygulamaya hazır olduğumuzu taahhüt ediyoruz” dedi.

*Asayiş ve Suriye İçişleri Bakanlığı yetkilileri Kamışlı'da, 3 Şubat 2026. (Fotoğraf: ANHA)

Asayiş yöneticilerinden Mahmud Halil Ali ise anlaşmada yer alan, askeri güçlerin temas hatlarından çekilmesi maddesine işaret ederek, “Şu ana kadar herhangi bir engel ya da aksaklık yok; bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Cizîrê İç Güvenlik Güçleri, “güvenlik ve istikrarın sağlanması ile halkın güvenliği” gerekçesiyle bugün Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: Sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: Liveuamap)

El-Baba’dan Asayiş’e teşekkür

Suriye İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nureddin el-Baba, “Bugün Kamışlı’ya hiçbir engelle karşılaşmadan girdik. Asayiş ile büyük bir koordinasyon vardı; gösterdikleri çaba ve iyi karşılamaları için teşekkür ediyoruz” dedi.

El-Baba, İçişleri Bakanlığı güçlerinin “anlaşma kapsamında güvenlik binalarını Asayiş’ten devralmak ve güvenliğin sağlanmasında onlarla işbirliği yapmak üzere” çalışacağını belirtti.

“Suriye halkı tüm bileşenleriyle kazandı; bugün intikamdan, mezhepçi söylemden ve nefretten uzak, Suriye’yi inşa etmek için yeni bir sayfa açıldı” diyen El-Baba, anlaşmanın tüm maddelerinin uygulanmasını umduğunu dile getirdi.

