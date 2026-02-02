Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî ve Haseke’ye konuşlanmaya başladı

Kuzey ve Doğu Suriye’de yaşanan askerî tırmanışın ardından Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile geçici hükümet arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşma kapsamında, Suriye İç Güvenlik Güçleri bugün Haseke ve Kobanî’de belirlenen noktalara konuşlanmaya başladı.

30 Ocak anlaşması; ateşkesin sağlanmasını, askerî ve idarî yapıların kademeli olarak bütünleştirilmesini ve Suriyeli Kürtlerin temel haklarının düzenlenmesini de kapsıyor.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre, Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı sınırlı sayıda güvenlik gücü, Cizîrê İç Güvenlik Güçleri ile koordinasyon halinde Haseke’ye girdi ve daha önce üzerinde mutabık kalınan noktalara konuşlandı.

Erbil merkezli Kurdistan24 TV de 15 araç ve 125 kişiden oluşan Suriye İç Güvenlik Güçleri konvoyunun, Haseke Trafik Müdürlüğü binasına yerleştiğini bildirdi.

*Haseke İç Güvenlik Komutanı Tuğgeneral Mervan el-Ali (ön sırada, soldan dördüncü kişi) ve beraberindeki güvenlik güçleri ile SDGye bağlı Asayiş güçleri, Haseke Trafik Müdürlüğü binası önünde, 2 Şubat 2026.



ANHA’nın haberine göre, Suriye İç Güvenlik Güçleri ile Asayiş heyetleri, müdürlük binasında yapılacak kapalı toplantı öncesi basına açıklamalarda bulundu.

Asayiş yetkilisi Mahmud Halil Ali, “Şu anda SDG ile geçici hükümet arasında imzalanan anlaşmayı uyguluyoruz” dedi. Savaşın iki tarafa da zarar verdiğini ve daha fazla kan dökülmesini istemediklerini vurgulayan Ali, “Kuzey ve Doğu Suriye ile Rojava halkları 2011’den bu yana 22 binden fazla şehit, 30 binden fazla da yaralı verdi. Bu şehitlerin ve yaralıların fedakârlıkları boşa gitmemeli” diye konuştu.

Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali ise taraflar arasındaki koordinasyonun önemine dikkat çekerek, “Bu koordinasyonun mevcut her türlü anlaşmazlığı ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Önümüzdeki günler, her şeyin normale döndüğünü teyit edecektir” ifadelerini kullandı.

*Suriye İç Güvenlik Güçleri ile Asayiş heyetleri Haseke Trafik Müdürlüğü’nde, 2 Şubat 2026. (Fotoğraf: @murasil_amniun/X)

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Haseke İç Güvenlik Komutanı Mervan el-Ali’nin, kente giriş hazırlıkları sırasında güvenlik güçlerine, “görevlerin belirlenen planlara uygun yürütülmesi, yasalara uyulması, kamu düzeninin sağlanması, yurttaşların can ve mal güvenliğinin korunması” talimatını verdiğini aktardı.

Suriye İç Güvenlik Güçleri Kobanî kırsalında

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinden oluşan konvoy, Kobanî’nin güneybatısındaki Şuyuh köyüne girerek bölgede konuşlandı.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye’ye göre, Suriye İç Güvenlik Güçleri’nin bölgeye girişinin ardından çevrede güvenlik önlemleri artırıldı.

Bölgedeki Anadolu Ajansı muhabiri, Birleşmiş Milletler'e bağlı farklı kuruluşlara ait pankartların asılı olduğu 24 kamyonetten oluşan insani yardım konvoyunun da aynı şekilde köye giriş yaptığını aktardı.

*Kobanî kırsalına konuşlanan Suriye İç Güvenlik Güçleri, 2 Şubat 2026. (Fotoğraf: SANA)

Halep Valiliği’nden 'Kobanî' paylaşımı

Konuya ilişkin Halep Valiliği’nin resmi X hesabından saat 14.01’de yapılan paylaşım ise şöyle:

“Suriye devleti ile SDG örgütü arasında imzalanan anlaşmanın uygulanmasını tamamlamak amacıyla, Halep’in doğusundaki Ayn el-Arab (Kobanî) kentinde kente giriş ve konuşlanmaya yönelik saha hazırlıkları sürüyor. Hazırlıklar, anlaşma maddelerinin eksiksiz uygulanması, kentte güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesi hedefiyle sürdürülmektedir.”

في إطار استكمال تنفيذ الاتفاق المبرم بين الدولة السورية وتنظيم قسد، تتواصل الاستعدادات الميدانية للدخول والانتشار في مدينة عين العرب شرقي حلب، تمهيداً لاستكمال تطبيق بنود الاتفاق وتعزيز الاستقرار الأمني في المدينة.#محافظة_حلب pic.twitter.com/u3vaCOoQzt — محافظة حلب (@AleppoGov1) February 2, 2026

Kobanî’de 'hazırlık' görüşmesi

Suriye İçişleri Bakanlığı’na bağlı güvenlik güçlerinin konuşlanması öncesinde, dün (1 Şubat) Halep vilayetindeki İç Güvenlik Güçleri temsilcilerinden oluşan bir heyet Kobanî’yi ziyaret etti.

ANHA’nın aktardığına göre, Kobanî İç Güvenlik Güçleri (Asayiş) yetkilileriyle yapılan görüşmede bölgedeki genel güvenlik durumu ele alındı. Görüşmede ayrıca, askerî güçlerin bölgeden çekilmesi ve Kobanî’deki iç güvenlik güçlerinin Halep İç Güvenlik Müdürlüğü bünyesine dahil edilmesine yönelik hazırlıklar değerlendirildi.

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye de Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani başkanlığındaki bir heyetin, Kobanî ilçe merkezinin farklı bölgelerinde incelemelerde bulunduğunu bildirdi.

Abdulgani, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “Ziyaretlerimiz ve çalışmalarımız, yapılan anlaşmayı eksiksiz uygulama konusundaki ciddiyetimize dayanmaktadır” dedi.

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: Sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: Liveuamap)

Suriye İçişleri Bakanlığı güçlerinin Cezire, Haseke ve Kamışlı bölgelerine geldikleri takvimine ilişkin bir soruya yanıt veren Abdulgani, “bu bölgelerle ilgili çeşitli anlaşmalar yapıldığını ancak uygulamada yaşanan gecikmelerin genel tabloyu olumsuz etkilediğini” söyledi.

“Bu dakikadan itibaren sahaya gelerek ciddi şekilde çalışmayı arzu ediyoruz.” diyen Abdulgani, yetkili mercilerden bu yönde olumlu yanıt aldıklarını, planlama ve hazırlık sürecinin sürdüğünü kaydetti.

Suriye İç Güvenlik Güçleri’nden bir diğer heyet de aynı gün Cizîrê bölgesindeki Haseke kentini ziyaret etti.

*Halep Emniyet Müdürü Muhammed Abdulgani, 1 Şubat 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

Haseke’de sokağa çıkma yasağı

Öte yandan, SDG’ye bağlı Cizîrê İç Güvenlik Güçleri, “güvenlik ve istikrarın sağlanması ile halkın güvenliği” gerekçesiyle bugün Haseke’de, yarın (3 Şubat) ise Kamışlı’da sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

ANHA’nın aktardığına göre, bugün Haseke halkı karara tamamen uyarken, kentte İç Güvenlik Güçleri dışında sokaklarda kimseye rastlanmadığı gözlemlendi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) objektifinden Haseke kentindeki sokağa çıkma yasağı:

عدسة #المرصد_السوري: مشاهد من حظر التجوال في مدينة #الحسكة قبيل دخول الأمن العام التابع للحكومة الانتقالية pic.twitter.com/GMWMDCufvd — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) February 2, 2026

