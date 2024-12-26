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Yayın Tarihi: 26 Aralık 2024 01:01
 ~ Son Güncelleme: 26 Aralık 2024 02:17
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Suriye: Humus'ta sokağa çıkma yasağı

Alevi toplulukların, Alevilere yönelik saldırı ve şiddet sahneleri içeren video görüntülerinin dolaşıma girmesi üzerine aralarında Humus'un da olduğu kimi kentlerde gösteriler düzenlediği ve geçici hükümetçe Humus'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye: Humus'ta sokağa çıkma yasağı
Humus'ta sokağa çıkma yasağına karşın süren protestolar/x

Suriye'nin kuzeyindeki bir Alevi türbesine yapılan saldırıyı gösteren videonun dolaşıma girmesinin ardından çarşamba günü Suriye’nin çeşitli bölgelerinde  başlayan öfkeli protestolar sonucunda Beşar Esad sonrası dönemde ülkenin kontrolünü fiilen elinde bulunduran Heyet Tahrir-i Şam (HTŞ) yönetimiyle halk toplulukları arasında ilk çatışmalar baş gösterdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, Humus’un merkezinde, “güvenlik güçlerinin kalabalığı dağıtmak için ateş açması” sonrasında ölüm ve yaralanmalar oldu.

Gözlemevi daha önce, her ikisi de Alevi toplumunun yoğun olarak yaşadığı kıyı kentleri Tartus ve Lazkiye ve Esad’ın memleketi Kardaha da dahil olmak üzere diğer bölgelerde binlerce kişinin katıldığı gösteriler olduğunu bildirmişti.

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AFP'nin haberine göre, görgü tanıkları, batıda Tartus ve Lazkiye ve yakınlardaki Cebele'de  gösteriler olduğunu doğruladı. Tanıkların bazılarının tahminlerine göre, protestocuların sayısı binleri buluyor.

Sokağa çıkma yasağı etkili değil

X'te Kurdistanmonitor.org adıyla yayın yapan bir hesap "Yeni Suriye hükümeti[nin] Humus'ta ve iddiaya göre bazı küçük şehirlerde koyduğu sokağa çıkma yasağının kimse tarafından umursanmadığını" söylüyor.

Bildirildiğine göre, ayrıca örneğin Humus ve Şam'da Alevi protestolarına karşı protestolar da var.

Habere göre, Lazkiye ve Tartus'ta şehir protestocuların kontrolünde. Yeni Suriye hükümeti şehirleri tekrar kontrol altına almak için büyük ölçekli askeri takviyeler gönderdi.

"Şam'da da bir protesto var. Yeni Suriye hükümetinin protestoculara ateş açtığı iddia ediliyor."

İçişleri Bakanlığı: "Videolar eski tarihli"

Gösteriler, Esad’ın 8 Aralık’ta  devrilmesinden bu yana Alevilerce düzenlenen en büyük protestolar. HTŞ geçiş hükümeti yetkilileri, türbe saldırısının yeni olmadığını söylüyor. İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Halep’teki türbeye saldırı görüntülerinin eski olduğu belirtildi.

Saldırının "bilinmeyen gruplar"ca gerçekleştirildiği ve videonun yeniden dolaşıma sokulmasının "bu hassas aşamada Suriye halkı arasında çekişme yaratmaya" hizmet ettiği iddia edildi. Cebele'den gelen görüntülerde sokaklarda “Alevi, Sünni, barış istiyoruz” gibi sloganlar atan büyük kalabalıklar yer alıyordu.

(AEK)

Haber Yeri
Humus
Suriye humus sokağa çıkma yasağı Aleviler htş
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