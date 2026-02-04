ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.02.2026 16:35
 SG: Son Güncelleme: 04.02.2026 16:45
Okuma:  2 dakika

"Suriye hükümet güçleri Kürt kadın savaşçılar için varoluşsal bir tehdit"

The Telegraph’a konuşan YPJ Sözcüsü Ruksen Mihemed, güçlerinin Kürt birlikleri bünyesinde özerk bir silahlı yapı olarak varlığını sürdüreceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

"Suriye hükümet güçleri Kürt kadın savaşçılar için varoluşsal bir tehdit"
*YPJ Sözcüsü Ruksen Mihemed. (Fotoğraf: The Telegraph)

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşma kapsamında sahada bir dizi adım atılsa da Kadın Koruma Birlikleri’nin (YPJ) akıbeti belirsizliğini koruyor.

Anlaşmada YPJ’ye ilişkin herhangi bir madde yer almıyor. Ancak YPJ’li yetkililer geçici hükümete bağlı güçlere karşı silah bırakmayı reddediyor.

Suriye İç Güvenlik Güçleri Qamişlo’da
SDG-ŞAM ANLAŞMASI
Suriye İç Güvenlik Güçleri Qamişlo’da
3 Şubat 2026

Londra merkezli The Telegraph’tan Matt Broomfield’in, SDG’nin kontrolündeki Qamişlo’da (Kamışlı) görüştüğü YPJ Sözcüsü Ruksen Mihemed, mücadelelerinin yalnızca topraklarını savunmakla sınırlı olmadığını, “Kürt özerkliği ve kadın hakları açısından daha geniş bir mücadelenin parçası” olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin baskısıyla imzalanan anlaşmaya Şam ile SDG liderlerinin farklı anlamlar yüklediğini yazan Broomfield, Mihemed’in de güçlerinin Kürt birlikleri içinde özerk bir silahlı yapı olarak varlığını sürdüreceğini söylediğini aktardı.

SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
SDG ile Şam anlaştı: Üç tugaydan oluşan askeri tümen kurulacak
30 Ocak 2026

“Eş-Şara’nin lideri olduğu Nusra’yla savaştık”

YPJ Sözcüsü, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Suriye’ye ilk kez El-Kaide’nin uzantısı olan Nusra Cephesi’nin lideri olarak girdiğini ve 14 yıldır süren iç savaşın başında YPJ ile çatıştığını da hatırlattı.

“Komutanlarımız ve askerlerimiz IŞİD’e karşı savaşta, Nusra’ya karşı savaşta, tüm cephe hatlarında en büyük rolü oynadı. Bu yüzden kadınların olmadığı bir silahlı gücü kabul edemeyiz” diyen Mihemed, geçici hükümet güçlerinin kadınların askerî, kamusal ve siyasi yaşama katılımına ideolojik olarak karşı olduğunu savundu.

Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026

“Teslimiyet dayatıyorlar”

Geçici hükümete bağlı güçleri kendileri için “varoluşsal bir tehdit” olarak niteleyen Mihemed, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu cihatçı suçlular, öldürülen bir kadın savaşçının bedenini bir binanın üçüncü katından aşağı attığında, kadınların bizzat varlığına duydukları nefreti gösteriyorlar. Bir kadın savaşçının saç örgüsünü kestiklerinde ise bize teslimiyeti dayatmaya, onurumuzu çiğnemeye çalışıyorlar.”

Halep'te bir kadının binadan atılmasına tepki: Savaş suçu işleniyor
Halep'te bir kadının binadan atılmasına tepki: Savaş suçu işleniyor
12 Ocak 2026

(VC)

İstanbul
ypj kadın koruma birlikleri ruksen mihemed SDG-Şam anlaşması Suriye suriye demokratik güçleri
