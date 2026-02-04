"Suriye hükümet güçleri Kürt kadın savaşçılar için varoluşsal bir tehdit"

Suriye geçici hükümeti ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak’ta imzalanan anlaşma kapsamında sahada bir dizi adım atılsa da Kadın Koruma Birlikleri’nin (YPJ) akıbeti belirsizliğini koruyor.

Anlaşmada YPJ’ye ilişkin herhangi bir madde yer almıyor. Ancak YPJ’li yetkililer geçici hükümete bağlı güçlere karşı silah bırakmayı reddediyor.

Londra merkezli The Telegraph’tan Matt Broomfield’in, SDG’nin kontrolündeki Qamişlo’da (Kamışlı) görüştüğü YPJ Sözcüsü Ruksen Mihemed, mücadelelerinin yalnızca topraklarını savunmakla sınırlı olmadığını, “Kürt özerkliği ve kadın hakları açısından daha geniş bir mücadelenin parçası” olduğunu söyledi.

ABD yönetiminin baskısıyla imzalanan anlaşmaya Şam ile SDG liderlerinin farklı anlamlar yüklediğini yazan Broomfield, Mihemed’in de güçlerinin Kürt birlikleri içinde özerk bir silahlı yapı olarak varlığını sürdüreceğini söylediğini aktardı.

“Eş-Şara’nin lideri olduğu Nusra’yla savaştık”

YPJ Sözcüsü, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın Suriye’ye ilk kez El-Kaide’nin uzantısı olan Nusra Cephesi’nin lideri olarak girdiğini ve 14 yıldır süren iç savaşın başında YPJ ile çatıştığını da hatırlattı.

“Komutanlarımız ve askerlerimiz IŞİD’e karşı savaşta, Nusra’ya karşı savaşta, tüm cephe hatlarında en büyük rolü oynadı. Bu yüzden kadınların olmadığı bir silahlı gücü kabul edemeyiz” diyen Mihemed, geçici hükümet güçlerinin kadınların askerî, kamusal ve siyasi yaşama katılımına ideolojik olarak karşı olduğunu savundu.

“Teslimiyet dayatıyorlar”

Geçici hükümete bağlı güçleri kendileri için “varoluşsal bir tehdit” olarak niteleyen Mihemed, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu cihatçı suçlular, öldürülen bir kadın savaşçının bedenini bir binanın üçüncü katından aşağı attığında, kadınların bizzat varlığına duydukları nefreti gösteriyorlar. Bir kadın savaşçının saç örgüsünü kestiklerinde ise bize teslimiyeti dayatmaya, onurumuzu çiğnemeye çalışıyorlar.”

