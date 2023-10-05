Suriye | Harp Okulu mezuniyet törenine SİHA saldırısı: En az 60 ölü

Suriye’nin Humus (Homs) kentinde mezuniyet töreninin bitiminde Humus Harp Okulu ve çevresini hedef alan silahlı insansız hava aracı (SİHA) saldırılarında en az 60 kişinin öldüğü açıklandı.

Suriye Arap Cumhuriyeti hükümeti, saldırıda ölen sivil ve askerler için 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Subaylar ve yakınları

Suriye’deki iç savaşı yakından izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin (SOHR) haberine göre, kaynağı henüz bilinmeyen SİHA saldırılarında ölenlerin büyük çoğunluğu mezunlar, Suriye Silahlı Kuvvetleri subayları ve yakınları.

SOHR kaynaklarına göre, katliam ailelerin de katıldığı mezuniyet töreni sona erdiği sırada okul üzerinde insansız hava araçları gezinirken meydana gelen bir patlamayla başladı.

"Saldırı İdlip'ten"

X'te @QalaatM adresinden yayın yapan bir hesap Harp Okulu katliamının İdlip'te üslenen rejime düşman cihatçılar tarafından gerçekleştirildiğini ve saldırılarda el yapımı "intihar dronları" kullanıldığını iddia etti.



@QalaatM'e göre, Suriye hükümeti, İdlip'e yönelik hava akınlarıyla saldırıya misillemelerini sürdürüyor.

En az 120 yaralı

Yaralıların, Humus askeri hastanesi yanı sıra El-Basel, El-Ehliye ve El-Razi hastanelerine kaldırıldıkları bildirildi.

SOHR kaynaklarına göre, ordu komutanları ve Suriye Savunma Bakanı ile yeni mezun subayların hedef alındığı saldırılarda yaralı sayısı da 120 dolayında. Ölen ya da yaralananlar arasında Savunma Bakanı’nın da bulunduğu haberleri doğrulanmadı.

Reuters, saldırının Savunma Bakanı’nın mezuniyet töreninden ayrılmasından hemen sonra gerçekleştiğini, Bakanın saldırdan zarar görmediğini yazdı.

Baas Partisi: “İnsanlık suçu”

Suriye devlet haber ajansı SANA, iktidardaki Arap Sosyalist Baas Partisi merkezi liderliğinin saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladığını duyurdu.

Açıklamada “Bu korkakça terör suçu[nun], teröristlerin ve onların koruyucuları ve destekçilerinin, onlara ders üstüne ders veren Suriye Arap Ordusu ve Suriye Arap halkına karşı nefretini bir kez daha teyit etmekte [olduğu]” ifade edildi.

Baas liderliği Humus’taki “Harp Okulu subaylarının akrabaları ve diğer siviller huzurunda mezuniyet törenini hedef almanın, tüm değerleri ve yasalarıyla birlikte ağır bir insanlık suçu olduğunu” vurguladı.

Hükümet üç gün ulusal yas ilan etti.

(AEK)