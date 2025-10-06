Suriye Halk Meclisi seçimleri: Kadın ve azınlık temsili zayıf kaldı

Suriye Yüksek Seçim Komitesi, dün (5 Ekim) yapılan Halk Meclisi seçimlerinin ilk sonuçlarını açıkladı. Komite, itirazların bugün mesai bitimine kadar yapılabileceğini duyurdu.

İngiltere merkezli Reuters haber ajansına göre, bir seçim gözlemcisi, yeni Halk Meclisi’ni “ezici çoğunlukla Sünni Müslüman ve erkeklerden oluşan bir meclis” olarak tanımladı.

Aynı gözlemci, itiraz süresinin çok kısa tutulmasının, şikâyet başvurularını ciddi biçimde kısıtladığını ve seçim sürecinin bütünlüğünü zedelediğini ifade etti.

Esad sonrası ilk Suriye Halk Meclisi seçimleri, doğrudan halk oylamasıyla değil, hükümet tarafından belirlenen yaklaşık 6 bin kişilik seçmen heyeti aracılığıyla gerçekleştirildi. Ülke genelindeki 62 seçim bölgesinden 50’sinde sandıklar kuruldu, 1578 aday yarıştı. 210 sandalyeli meclisin 119 üyesi seçilirken, Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi’nin kontrolündeki bölgeler ile Dürzilerin hâkim olduğu Süveyda’da seçim yapılmadı. Bu bölgeler için ayrılan koltuklar boş kaldı. Mecliste görev yapacak 70 milletvekili ise Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından atanacak.

Altı kadın vekil seçildi

İstanbul merkezli çevrimiçi haber platformu Enab Baladi’nin haberine göre, kadın temsili birçok bölgede oldukça zayıf kaldı. Şam, Şam kırsalı, İdlib, Kuneytire, Deyrizor ve Dera vilayetlerinde kazanan listelerde hiçbir kadın adayın yer almadığı belirtildi.

Syria TV’ye konuşan Yüksek Seçim Komitesi Başkanı Muhammed Taha el-Ahmed de kadın temsil oranının çok düşük kaldığını ve Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara’nın “bu eksikliği gidermek üzere adımlar atacağını” ifade etti.

Reuters, yeni seçilen milletvekillerinden altısının kadın olduğunu bildirdi. Seçim gözlemcileri, bu kadınlardan dördünün dini azınlıklara mensup olduğunu; bunlar arasında bir Hristiyan, bir Şii İsmaili ve iki Alevi adayın yer aldığını, ayrıca birinin Kürt olduğunu aktardı. Etnik azınlıklardan ise altı milletvekili meclise girdi; bunların üçü Türkmen, üçü Kürt.

Komite tarafından yayımlanan ve The New Arab tarafından doğrulanan listeye göre, milletvekili seçilen kadın adaylar şöyle: Tartus'tan Lina Aizouki, Safita'dan Mai Khalouf, Afrin’den Rankin Abdo, Humus'tan Nour Jandali, Hama'dan Momena Arabo ve Lazkiye'den Rola Daya. Aizouki ayrıca, meclise seçilen tek Hristiyan aday oldu.

*Afrin'den milletvekili seçilen Dr. Rankin Abdo.

“Birçok yurttaşın oylamadan haberi yoktu”

ABD merkezli Associated Press’in (AP) haberine göre, Alevilerin yoğun olarak yaşadığı Lazkiye’de, seçim merkezlerinin dışında pazar günü yapılan oylamadan haberdar olmayan birçok yurttaşın bulunduğu bildirildi.

Oy sayımı tamamlandığında, Lazkiye kent merkezindeki üç sandalyenin tamamı Sünni adaylara gitti. Tartus’un Baniyas ilçesinde bir Alevi adayın seçimi kazandığı belirtildi.

Şam kırsalındaki Dürzi çoğunluklu Caramana’da ise Dürzi ve Hristiyan adaylar meclise girmeyi başaramadı.

Suriye'de Esad sonrası ilk Halk Meclisi seçimleri yapıldı

Sırada ne var?

Suriye Yüksek Seçim Komitesi, kesin sonuçların açıklanmasının ardından seçilen isimleri Cumhurbaşkanlığı’na sunacak.

Ardından, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, seçilmiş milletvekilleriyle Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara tarafından atanacak üyelerden oluşan Halk Meclisi’nin nihai bileşimi ilan edilecek.

Kürtler, Aleviler ve Dürziler seçimleri reddediyor Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi, seçimleri “tek taraflı bir mizansen” olarak nitelendirerek, “tüm etnik ve siyasi bileşenleri içermeyen herhangi bir seçim süreci başarısızlığa mahkûmdur” açıklamasında bulundu. Süveyda’daki Dürzi toplumu da seçimleri “Şam’daki hükümetin otoriter bir hamlesi” olarak tanımlayarak, sürece katılmayı reddettiklerini bildirdi. Ayrıca, Suriye ve Diaspora’daki Alevi İslam Yüksek Konseyi de seçimleri kesin biçimde reddederek, süreci “meşruiyetten yoksun ve halkın iradesini yansıtmayan bir atama girişimine kılıf” olarak değerlendirdi.

(VC)