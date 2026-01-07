Suriye: Halep'te "askeri hedef" ilan edilen Kürt mahallelerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı

Suriye’nin ikinci büyük kenti Halep'in kuzeyindeki Şêx Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerinde Kürtler ve Şam Geçiş Yönetimi güçleri arasındaki çatışmalar sürerken, hükümet daha önce "kapalı askeri bölge" ilan ettiği iki mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Hükümet, saat 15:00'ten itibaren geçerli olduğunu ilan ettiği yasağın yanı sıra mahalle sakinlerine "Suriye Demokratik Güçleri (SDG) personelinden uzak durmaları" çağrısında bulundu.



Doğu ve Kuzey Suriye Özerk Yönetimine bağlı özsavunma gücü olan SDG ise yaptığı açıklamada, Şam'ı "tehlikeli ve benzeri görülmemiş bir harekât" gerçekleştirmekle suçladı. Kuruluş hükümet güçlerinin kente topçu ateşi ve insansız hava aracı saldırılarının da dahil olduğu yöntemlerle yöneltilen saldırıların tırmanmakta olduğunu ileri sürdü.

SDG'nin açıklamasına göre, sokağa çıkma yasağı ilanı öncesinde hükümet güçlerinin saldırıları sonucu "yedi sivil öldü ve 52 kişi yaralandı."

Doğu ve Kuzey Suriye'den İngilizce yayın yapan North Press Agency (NPA), Kobanê'de Kürtlerin SDG ve Halep ile dayanışma için protesto gösterisi düzenlediklerini, şehir genelinde grev yaptıklarını ve dükkanların kepenk kapattığını haber verdi.

NPA, SDG'nin Şex Meqsûd ve Eşrefiye mahallelerinde bulunmadığını vurgulayarak Şam'ın eylemlerini kınadığını bildirdi.

Şam'ın sözcüsü El İhbariye TV de saat 14:40 itibariyle iki mahalleden 2 bin 324 sivilin "tahliye edildiğini" ileri sürdü.

Habere göre, hükümet, sivillerin çatışma bölgelerinden kaçması için insani yardım koridorları açtı ve onları beldiye otobüsleriyle nakletti. Rejimin sivil savunma gücünden bir kaynak, yaklaşık 10 bin kişinin mahallelerden kaçtığını tahmin ettiğini söyledi.



İki mahallede toplam 50-60 bin kişinin yaşadığı düşünülüyor.

Halep'teki sivil savunma gücü operasyon şefi Faysal Muhammed Ali'nin TV'ye "Onları, isteklerine göre gitmek istedikleri yerlere veya mülteci barınaklarına güvenli bir şekilde taşıyoruz," dediği belirtildi.

Halep'te üretim ve ulaşım durdu

Jerusalem Post'un haberine göre, son çatışmalarda, Halep'te sivil yaşam alt üst oldu. Havalimanı ve Türkiye'ye giden otoyol kapandı. Sanayi bölgelerindeki fabrikalar çalışmayı durdurdu ve kent merkezine giden ana yolları felç oldu.

Şam hükümeti, Mahallelerinin SDG kontrolünde olduğunu ve buralardan gelen roket, insansız hava aracı saldırıları ve bombalamalara karşılık verdiğini söylerken, Kürt güçleri de Şam'ı "binlerce sivilin hayatını tehdit eden ve kentteki istikrarı baltalayan tehlikeli tırmanıştan tamamen ve doğrudan sorumlu" tuttuklarını ifade ediyor.

Sokağa çıkma yasağı ilanı sonrasında çatışmalar tırmanıyor

SANA haber ajansı, sokağa çıkma yasağı ilanının hemen ardından saat 15:19'da yayınladığı bir duyuruyla, Suriye Silahlı Kuvvetlerinin Eşrefiye yakınlarında "SDG'ye bağlantılı bir intihar dronu" düşürdüğünü iddia etti.

SDG ise, Şam'ın iki mahalleye yönelik saldırıları sırasında "kaçırılan gençleri insan kalkanı olarak kullandığını", ayrıca SDG İç Güvenlik Güçleri'nin "ilk saldırı girişimini engelledi[ğini]" ve "saldırganların ağır kayıplar ver[erek] bölgeden kaçtığını" iddia etti.

SDG, Şam hükümet güçlerini "güvenli yerleşim bölgelerini tanklar ve topçu birlikleriyle bombalamaya devam et[mekle]" suçluyor.

(AEK)