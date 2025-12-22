Suriye: Halep'in Kürt mahallelerinde SDG ve ordu arasında çatışmalar

Suriye'nin ikinci büyü kenti Halep şehrinin Şêx Maksud ve El-Eşrefiye mahallelerinde, Geçiş Yönetimi ve İç Güvenlik Güçleriyle Suriye Demokratik Güçleri (Asayiş) arasındaki şiddetli çatışmalar yeniden alevlendi.

Halep Hakkında Savaş öncesi nüfusu yaklaşık 2–2,5 milyon dolayında olan, ve ülkenin en önemli sanayi, ticaret ve kültür merkezlerinden biri kabul edilen çok kültürlü, Halep kenti iç savaşla birlikte ciddi nüfus kaybı ve fiziksel yıkım yaşamış olmakla birlikte halen ülkenin ikinci büyük kenti olmayı südürüyor ve Rojava dışında en büyük Kürt nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

Askeri gerginlikte gözle görünür bir artış olduğu ve ağır silahlar ve havan toplarının devreye girdiğini kaydeden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) kaynaklarına göre, Geçiş Yönetimi güçleri Şêx Maksud ve El-Eşrefiye'yi havan topu ve Rusya yapımı Degtyaryov–Şpagin ağır makineli tüfekleriyle hedef alırken, iki mahallenin iç kesimlerinde de birçok cephede doğrudan çatışmalar oldu.

Çatışmalar siviller arasında yaygın paniğe yol açtı. SOHR kaynakları, bombardımanlar ve süre giden çatışmalarda aralarında iki Sivil Savunma mensubunun da olduğu yedi kişinin yaralanarak kentteki El-Razi Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

SOHR ölüm haberlerini doğrulamadı

Resmi Suriye haber ajansı SANA'nın Suriye Savunma Bakanlığına dayanarak SDF'nin Halep mahalllerine yönelik bombalamaları sonucunda iki kişinin öldürüldüğü bilgisini çatışmaları çok yakından izleyen Suriye İnsan Hakları Gözlemevi doğrulamadı.

Bu arada, SDG'den geldiği iddia edilen keskin nişancı ateşi nedeniyle Gaziantep-Halep yolu El-Leyremun kavşağı trafiğe kapatıldı.

SOHR, ağır silahların kullanıldığı çatışmaların sürmesi üzerine El-Halidiye, El-Helak ve Bustan El-Başa mahalleleri sakinlerinin, daha güvenli saydıkları bölgelere doğru göç etmeye başladığını bildirdi.

Savunma Bakanlığı ve SDG'den karşılıklı suçlamalar

Suriye Savunma Bakanlığı, Halep’teki çatışmalar konsuunda yaptığı resmi açıklamayla, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) ordunun kendilerine saldırdığı iddialarını reddetti. Bakanlık, saldırının “bizzat SDG tarafından gerçekleştirildiğini ve ordu saflarında yaralılar olduğunu” duyurdu.

Bakanlık SDG açıklamalarının "operasyonel dezenformasyon" olduğunu, ordu birliklerinin Şêx Maksud ve Eşrefiye mahallelerine saldırdığı iddialarının gerçeklik payı taşımadığını, tersine, SDG güçlerinin Eşrefiye mahallesi çevresindeki ordu ve İç Güvenlik noktalarına "ani ve eş zamanlı" bir saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

SDG: "Şam kendi gruplarını kontrol edemiyor"

SDG tarafından yapılan resmi açıklamadaysa, çatışmaların Savunma Bakanlığına bağlı grupların Halep’teki Şeyhan Meydanı’ndaki bir Asayiş noktasına saldırmasıyla başladığı savunuldu.

Saldırıda iki asayiş üyesinin yaralandığı belirtilirken, SDG; Şam hükümetine bağlı grupların Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı Şêx Maksud ve Eşrefiye mahallelerini ağır silahlarla rastgele bombaladığını bildirdi.

SDG, Şam yönetimini "kendi emrindeki grupları kontrol edememekle" suçladı.

(AEK)