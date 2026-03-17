DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 17.03.2026 12:20 17 Mart 2026 12:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 17.03.2026 12:35 17 Mart 2026 12:35
Okuma Okuma:  1 dakika

Suriye geçici hükümetinden Şam'da alkol satışına geniş kısıtlama

Alkollü içecek satışı sadece Bab Tuma, Qasa ve Bab Sharqi isimli üç Hristiyan mahallesinde ve sadece özel işletme ruhsatı olan yerlerde yapılabilecek.

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye geçiş hükümeti başkent Şam’da, pazartesi günü alkollü içecek satışının birkaç Hristiyan mahallesiyle sınırlanmasına ilişkin yeni bir kararname yayınladı.

Buna göre, Şam’daki tüm restoran ve gece kulüplerinde alkollü içecek satışı yasaklandı.

Şehir yetkilileri, kararın gerekçesi olarak “vatandaşlardan gelen çok sayıda şikayeti” ve “kamu ahlakının korunmasını” gösterdi.

Dükkan sahiplerine 3 ay süre verildi

Alkollü içecek satışı sadece üç Hristiyan mahallesinde (Bab Tuma, Qasa ve Bab Sharqi) ve sadece özel işletme ruhsatı olan yerlerde yapılabilecek.

Karar göre satın alma anında alkollü içecekler koyu renkli poşetlerde olmalı.

Satış yeri, camilerden, kiliselerden, okullardan ve mezarlıklardan en az 75 metre, polis karakollarından ve devlet dairelerinden ise en az 20 metre uzakta olmalıdır.

Hükümet, dükkan sahiplerine bu yeni düzenlemelere uyum sağlamaları için üç ay süre verdi.

Beşar Esad rejiminin Aralık 2024’te devrilmesinden bu yana, kamu sektöründe çalışan kadınlar için makyaj yasağı, halka açık plajlarda kapalı mayo zorunluluğu getirilmişti.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
şam geçici hükümet Suriye
