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Yayın Tarihi: 24 Aralık 2024 20:21
 ~ Son Güncelleme: 25 Aralık 2024 00:54
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SİYASAL ÇÖZÜMÜ SAVUNDUĞU İÇİN HAPSEDİLMİŞTİ

Suriye: Eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara siyasal sahnenin önüne yürüyor

2011'den beri siyaset sahnesinin dışına itilmiş olan ve akıbetine ilişkin bilgi alınamayan eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara'nın ulusal diyalog toplantısına katılacağı bildirildi. İç savaş başlayana kadar Suriye dış siyasetine yön veren kıdemli siyasetçinin adı yeniden öne çıkıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye: Eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara siyasal sahnenin önüne yürüyor
Faruk eş-Şara/Smithsonian Institution

Baas rejiminin eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara'nın başkentte yapılacak ulusal diyalog konferansına katılacağı bildirildi.

1984'te baba Hafız Esad döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hafız Esad'ın ölümünün ardından Beşar Esad döneminde görevine devam eden Faruk eş-Şara iç savaş öncesi dönemde Suriye'nin dış politikasının şekillenmesinde önemli rol oynamış, 2006'da Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.

Faruk eş-Şara  2011'de iş savaşa giden süreçte sert önlemleri onaylamayarak siyasi çözüm için çaba sarfetti. Esad karşıtı protestoların başlamasından aylar sonra Şam'daki Sahara Otel'de toplanan ulusal diyalog konferansına başkanlık etti. Konferansta da siyasal çözüm çağrısında bulundu.

Ancak eş-Şara çok geçmeden önce ev hapsine mahkum edildiği, ardından şoförü ve kişisel yardımcısının ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırdığı iddiasıyla hapse atıldığı yönündeki haberler arasında kamuoyunda görünmez oldu. Eski başkan yardımcısının o günlerden Şam'ın düşüşüne kadar başkentte hapiste olduğu bildirildi.

HTŞ lideriyle akraba olduğu doğrulanmadı

Şam'da yönetimi fiilen elinde tutan Şam Genel Komutanlığı medya ofisinden bir kaynak, The Syrian Observer'a Ahmed eş-Şara ile Faruk eş-Şara arasında herhangi bir görüşme yapıldığını yalanladı. Bununla birlikte eş-Şara'ya yakın kişiler, HTŞ liderinin kendisini "Şam'a gelişinin ilk günlerinden bu yana" banliyödeki evinde ziyaret ettiğini iddia etti. Kaynaklar, medyadaki rivayetlerin aksine, iki şahsiyet arasında akrabalık bağı olmadığını açıkladı.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
Suriye Faruk eş-Şaraa
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