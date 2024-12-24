Suriye: Eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara siyasal sahnenin önüne yürüyor

Baas rejiminin eski Başkan Yardımcısı Faruk eş-Şara'nın başkentte yapılacak ulusal diyalog konferansına katılacağı bildirildi.

1984'te baba Hafız Esad döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Hafız Esad'ın ölümünün ardından Beşar Esad döneminde görevine devam eden Faruk eş-Şara iç savaş öncesi dönemde Suriye'nin dış politikasının şekillenmesinde önemli rol oynamış, 2006'da Başkan Yardımcılığı'na getirilmişti.

Faruk eş-Şara 2011'de iş savaşa giden süreçte sert önlemleri onaylamayarak siyasi çözüm için çaba sarfetti. Esad karşıtı protestoların başlamasından aylar sonra Şam'daki Sahara Otel'de toplanan ulusal diyalog konferansına başkanlık etti. Konferansta da siyasal çözüm çağrısında bulundu.

Ancak eş-Şara çok geçmeden önce ev hapsine mahkum edildiği, ardından şoförü ve kişisel yardımcısının ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırdığı iddiasıyla hapse atıldığı yönündeki haberler arasında kamuoyunda görünmez oldu. Eski başkan yardımcısının o günlerden Şam'ın düşüşüne kadar başkentte hapiste olduğu bildirildi.

HTŞ lideriyle akraba olduğu doğrulanmadı

Şam'da yönetimi fiilen elinde tutan Şam Genel Komutanlığı medya ofisinden bir kaynak, The Syrian Observer'a Ahmed eş-Şara ile Faruk eş-Şara arasında herhangi bir görüşme yapıldığını yalanladı. Bununla birlikte eş-Şara'ya yakın kişiler, HTŞ liderinin kendisini "Şam'a gelişinin ilk günlerinden bu yana" banliyödeki evinde ziyaret ettiğini iddia etti. Kaynaklar, medyadaki rivayetlerin aksine, iki şahsiyet arasında akrabalık bağı olmadığını açıkladı.

(AEK)