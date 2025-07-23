Suriye, Dürzi sivilleri infazla suçlanıyor

Suriye'nin Süveyda vilayetineki şiddet olaylarında ölenlerin sayısı 1.300'ü aştı. Birleşik Krallık merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne (SOHR) göre, bunların en az 300'ü Dürzi sivillerden oluşuyor ve öldürülenlerden 196'sının rejim güçlerince infaz edildiği bildiriliyor.

Israil’in çok satışlı gazetelerinden Yedioth Ahronoth'un İngilizce internet yayını Ynetnews'un haberine göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Thomas Barrack, Suriye Devlet Başkanı Ahmed el-Şara'ya geçtiğimiz hafta gerçekleşen katliam sonrasında politikalarını yeniden gözden geçirmesi ve daha kapsayıcı bir yaklaşım benimsemesini salık verdi. Aksi takdirde uluslararası desteğini kaybetme ve ülkenin parçalanma riskiyle karşı karşıya kalacağını söyledi.

Barrack'ın Ahmet eş-Şara'ya tavsiyeleri Barrack, özel görüşmelerde Şara'ya savaş öncesi ordu yapısının unsurlarını yeniden gözden geçirmesi, İslamcı telkinleri azaltması ve bölgesel güvenlik yardımı sağlaması tavsiyesinde buunduğunu söyledi. Reuters'a verdiği demeçte, hızlı bir değişiklik olmazsa Şara'nın bir zamanlar kendisini iktidara taşıyan ivmeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu söylediğini aktardı. Barrack hükümet güçlerinin katliamcıların yanında yer aldığına inanmıyor Tanıkların, Dürzi gruplar ve SOHR'nin Şam hükümet güçlerini katliamcı Bedevilerin yanında yer almakla suçlamalarına ABD Elçisi karşı çıktı. Barrack'a göre, IŞİD militanları hükümet güçlerinin üniformalarını giymiş olabilir ve sosyal medya videoları kolayca tahrif edilebilir. Bu nedenle video kayıtları güvenilir kanıtlar sayılmaz.

Şam: "Soruşturma başlattık"

Şam yönetimi salı günü yaptığı açıklamada, bildirilen yargısız infazlarla ilgili soruşturma başlattığını ve hükümet bağlantılı personel de dahil failleri cezalandıracağına söz verdiğini açıkladı.

Bir hafta süren mezhepsel şiddetin ardından Dürzi gruplar ve SOHR, hükümet güçlerini geçen hafta Süveyda'ya girdiklerinde Bedevilerle işbirliği yapmak ve yargısız infazlar da dahil olmak üzere suistimallerde bulunmakla suçlamıştı.



İçişleri Bakanlığı salı günü, "Süveyda'da kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen infazları gösteren videoları en sert şekilde kınadı."

Savunma Bakanlığı ayrıca, "Süveyda vilayetinde kimliği belirsiz bir grup tarafından işlenen şok edici ve ciddi ihlallere ilişkin raporları" incelediğini söyledi.

Savunma Bakanı Murhaf Ebu Kasra da, "Savunma Bakanlığı'na bağlı olsalar bile" hiçbir şiddet failine müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.



Bedeviler ve Arap aşiretleri mensuplarının Süveyda'dan çekilmesi ve Dürzi gruplarının kontrolü yeniden ele geçirmesinin ardından pazar günü Süveyda'da ateşkes yürürlüğe girmişti. Hükümet güçleri kentin bazı bölgelerine konuşlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) salı günü, personelini ve ailelerini kentten uzaklaştırdığını ve kent yönetimine yeni bir yardım paketi teslim ettiğini açıkladı.

(AEK)