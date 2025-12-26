Suriye Dışişleri: SDG’yle görüşmeler somut sonuçlar üretmedi

Şam yönetimi ile Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 10 Mart Anlaşması’nın yıl sonuna kadar hayata geçirilmesine ilişkin belirsizlikler sürerken, taraflardan peş peşe farklı istikamette açıklamalar gelmeye devam ediyor.

SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi’nin entegrasyon için Şam’la uzlaşmaya vardıklarına ilişkin açıklamasının ardından, Suriye Dışişleri Bakanlığı kaynakları da görüşmelerin “somut sonuçlar üretmediğini” bildirdi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA’ya konuşan Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı’ndan sorumlu bir kaynak, “Suriye’nin kuzeydoğusunda devlet kurumları dışında ve onlardan bağımsız şekilde yönetilen idari, güvenlik ve askeri yapıların varlığının, bölünmeyi çözmek yerine pekiştirdiğini” savundu.

Entegrasyona ilişkin söylemlerin, “şimdiye kadar net uygulama adımları ya da açık bir zaman takvimi içermeyen teorik açıklamalarla sınırlı kaldığını” belirten Dışişleri yetkilisi, bu durumun 10 Mart Anlaşması’na bağlılık konusunda soru işaretleri yarattığını kaydetti.

“Uygulamaya geçme yönünde irade yok”

Dışişleri yetkilisi, “SDG liderliğinin Suriye devletiyle diyaloğun sürdüğüne dair açıklamalarına rağmen, bu temasların somut sonuçlar üretmediğini” belirterek, SDG’nin “fiilî bir durgunluk ve uygulamaya geçme yönünde gerçek bir iradenin yokluğu ortamında, daha çok medya amaçlı ve siyasi baskıları hafifletmeye yönelik” davrandığını öne sürdü.

Yetkili, SDG’nin adem-i merkeziyetçilik yaklaşımının “idarî çerçevenin ötesine geçerek siyasi ve güvenlik boyutları olan bir yapıya” evrildiğini, bunun da “devletin birliğini tehdit ederek fiilî durumlara dayalı yapıları kalıcı hâle getirdiğini” savundu.

“Bağımsız komuta, ülke egemenliğini zedeliyor”

Askerî yapıların entegrasyonuna da değinen Dışişleri yetkilisi, “Suriye ordusu dışında kalan, bağımsız komuta yapısına ve dış bağlantılara sahip silahlı oluşumların mevcudiyetine” dikkat çekerek, bu durumun “Suriye’nin egemenliğini zedelediğini ve istikrarı engellediğini” belirtti.

Yetkili ayrıca, sınır kapıları ve sınır hatları üzerindeki tek taraflı kontrolün sürdürülmesi ve bunların müzakere aracı olarak kullanılması yaklaşımının da ulusal egemenlik ilkeleriyle “açıkça çeliştiğini” savundu.

