Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"

Suriye Dışişleri Bakanı El-Şeybani, Hakan Fidan ile Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği ortak basın toplantısında, SDG ve Şam Geçiş Yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın "toprak bütünlüğünü sağlama yönündeki Suriye’nin ulusal iradesini yansıttığını, ancak sahada bunun karşılığının henüz görülmediğini" ifade etti.

Ancak, Hakan Fidan'ın sözlerini yansıtan beyanına karşın Şeybani, SDG'nin "önerilerine yanıt verdiğini" kaydetmekten de geri durmadı.

Şeybani: "Önerimize dün yanıt aldık"

Süreci canlandırmak amacıyla son dönemde bir öneri sunduklarını belirten El-Şeybani, bu öneriye dün yanıt aldıklarını ve şu anda değerlendirme aşamasında olduklarını kaydetti.

Resmi Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Hakan Fidan "SDG ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "anlaşmanın uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirt[ti]."

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Fidan "SDG’nin Suriye hükümetine entegre edilmesinin herkesin yararına olacağını" ifade etti. "Görüşmelerde edindikleri izlenimin, söz konusu yapının anlaşmayı uygulama yönünde bir niyete sahip olmadığı yönünde olduğunu" söyledi.

Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz

Basın toplantısında, Suriye–Türkiye ilişkilerinin stratejik niteliğine de değinen El-Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari iş birliği, istihbarat ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü gibi önemli başlıkların ele alındığını söyledi.

Tarafların terörle mücadele konusuna özel önem verdiğini vurgulayan El-Şeybani, IŞİD'le mücadele, örgütün Suriye’de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve ülkenin kuzeydoğusuna ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi konularında kapsamlı görüşmeler yapıldığını ifade etti.

El-Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm sektörlerde her geçen gün daha da geliştiğini dile getirdi.

(AEK)