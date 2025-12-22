ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
YT: Yayın Tarihi: 22.12.2025 21:14 22 Aralık 2025 21:14
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.12.2025 04:11 23 Aralık 2025 04:11
Okuma Okuma:  2 dakika

SDG İLE İLGİLİ ÇELİŞKİLİ BEYANLAR

Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, Şam'da Hakan Fidan ile ortak basın toplantısında bir yandan SDG'den yakındı. SANA'nın haberine göre öte yandan SDG'ye "süreci canlandırmak amacıyla sundukları öneriye dün yanıt aldıklarını ve değerlendirmekte olduklarını kaydetti."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye Dışişleri Bakanı: "SDG'den entegrasyon önerimize dün yanıt aldık"

Suriye Dışişleri Bakanı El-Şeybani, Hakan Fidan ile Şam’daki Halk Sarayı’nda düzenlediği ortak basın toplantısında, SDG ve Şam Geçiş Yönetimi arasında imzalanan anlaşmanın "toprak bütünlüğünü sağlama yönündeki Suriye’nin ulusal iradesini yansıttığını, ancak sahada bunun karşılığının henüz görülmediğini" ifade etti.

Ancak, Hakan Fidan'ın sözlerini yansıtan beyanına karşın Şeybani, SDG'nin "önerilerine yanıt verdiğini" kaydetmekten de geri durmadı.

Şeybani: "Önerimize dün yanıt aldık"

Süreci canlandırmak amacıyla son dönemde bir öneri sunduklarını belirten El-Şeybani, bu öneriye dün yanıt aldıklarını ve şu anda değerlendirme aşamasında olduklarını kaydetti.

Resmi Suriye haber ajansı SANA'nın haberine göre, Hakan Fidan "SDG ile 10 Mart’ta varılan anlaşmaya değinerek, "anlaşmanın uygulanmasının büyük önem taşıdığını belirt[ti]."

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

Fidan "SDG’nin Suriye hükümetine entegre edilmesinin herkesin yararına olacağını" ifade etti. "Görüşmelerde edindikleri izlenimin, söz konusu yapının anlaşmayı uygulama yönünde bir niyete sahip olmadığı yönünde olduğunu" söyledi.

Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025

Basın toplantısında, Suriye–Türkiye ilişkilerinin stratejik niteliğine de değinen El-Şeybani, Cumhurbaşkanı Ahmed El-Şara’nın Türk heyetiyle yaptığı görüşmelerde, başta ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımların kaldırılması olmak üzere ekonomik ve ticari iş birliği, istihbarat ve askeri iş birliğinin güçlendirilmesi ile mültecilerin geri dönüşü gibi önemli başlıkların ele alındığını söyledi.

Tarafların terörle mücadele konusuna özel önem verdiğini vurgulayan El-Şeybani, IŞİD'le mücadele, örgütün Suriye’de yeniden ortaya çıkmasının önlenmesi ve ülkenin kuzeydoğusuna ilişkin ortak bir vizyon geliştirilmesi konularında kapsamlı görüşmeler yapıldığını ifade etti.

El-Şeybani, iki ülke arasındaki ilişkilerin tüm sektörlerde her geçen gün daha da geliştiğini dile getirdi.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
hakan fidan suriye demokratik güçleri Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani şam ahmed eş-şara
bu haberin uzantıları
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025
/haber/hakan-fidan-sdgnin-ilerleme-kaydetmeye-niyeti-olmadigini-goruyoruz-314801
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
bu haberin uzantıları
Hakan Fidan: SDG’nin ilerleme kaydetmeye niyeti olmadığını görüyoruz
22 Aralık 2025
/haber/hakan-fidan-sdgnin-ilerleme-kaydetmeye-niyeti-olmadigini-goruyoruz-314801
Sayfa Başına Git