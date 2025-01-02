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DÜNYA
Yayın Tarihi: 2 Ocak 2025 12:53
 ~ Son Güncelleme: 2 Ocak 2025 16:07
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Suriye Dışişleri Bakanı Riyad'da: Suudi Arabistan'la diplomatik temas

Suriye geçiş hükümeti, ilk diplomatik ziyaretini Riyad'a gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Esad Hasan el-Şeybani, Suudi mevkidaşı Prens Faysal bin Fahran'la görüşüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye Dışişleri Bakanı Riyad'da: Suudi Arabistan'la diplomatik temas

Suriye geçiş hükümetinin dışişleri bakanı Esad Hasan el-Şeybani, 1 Ocak Çarşamba günü (dün), Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Fahran’a ilk diplomatik ziyaretini gerçekleştirmek için başkent Riyad'a gitti.

Bu ziyaret, HTŞ liderliğindeki Suriye geçiş hükümetinin yurtdışında yaptığı ilk diplomatik temas.

X hesabından yaptığı bugün açıklamada el-Şeybani, “Savunma Bakanımız Murhaf Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Servisi Başkanı Enes Hattab ile Suudi Arabistan’a vardık. Özgür Suriye tarihinde yapılan bu ilk ziyaret ile Suriye-Suudi Arabistan ilişkilerinde yeni, parlak bir sayfa açmayı umuyoruz.” açıklamasında bulundu.

Suriye merkezli SANA haber ajansının aktardığı habere göre, el-Şeybani’nin heyetinin Riyad ziyareti, “Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan’ın daveti üzerine” gerçekleştirildi.

29 Aralık Pazar günü, Suriye’nin fiili lideri Ahmet Hüseyin eş-Şara, Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada “Komşu ülkeler açısından (Suriye’ye) büyük yatırım fırsatı var. Suudi Arabistan, Suriye’nin geleceğinde kesinlikle büyük bir rol oynayacaktır” demişti.

Görüşmenin içeriğine dair bir bilgi verilmedi.

Suriye-Suudi Arabistan ilişkileri

Suriye iç savaşı sürecinde Suudi Arabistan ile Suriye ilişkileri bozuldu. Suudi Arabistan’ın muhalif birliklere silah göndermesi ve Kral Abdullah’ın Beşar Esad’ı kınayan ilk Arap lideri olması iki ülke arasındaki ilişkileri bozan en önemli başlıklardan.

22 Ocak 2012’de Suudi Arabistan, Suriye ile birlikte kurucularından olduğu Arap Birliği’nin Suriye’deki barış koruma güçlerindeki temsilcilerini çekti. Şubat 2012'de ise Şam’daki büyükelçiliğini kapattı.

2013’ten itibaren Suudi Arabistan, Esad rejimine muhalif güçleri en çok finanse eden ve silahlandıran ülke konumuna geldi.

2023’te ise iki ülke arasındaki ilişkiler normalleşme sürecine girdi. Esad hükümetindeki Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mekdad 13 Nisan’da Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Fahran’la Cidde’de buluşmuştu. Ardından Faysal bin Fahran, Şam’da Beşar Esad’ı ziyaret etti.

19 Mayıs 2023’te Suudi veliaht prensi Salman bin Abdülaziz, Esad’ı Cidde’deki Arap Birliği zirvesine davet etti. 10 Eylül’de de Suudi Arabistan, Şam’daki büyükelçiliğini resmi olarak açtı.

(EC)

Haber Yeri
İstanbul
Suudi Arabistan Suriye htş
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