Suriye: Deyrezor'da halk pahalanan petrolü, petrol işçileri ödenmeyen ücretleri ptotesto ediyor

Suriye’nin doğusundaki Deyrezor vilayetinde El-Omar Petrol Sahası çalışanlarının biriken maaşlarını almak için başlattığı yol kapatma eylemi sürüyor.Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin haberine göre, Dhiban ve El-Omar sahasının girişine yakın Attal kavşağında toplanan işçiler, sahaya giden ana yolu kapattı, lastik yaktı ve saha araçlarının geçişine izin vermedi.

Çalışanlar 8 aydan uzun süredir maaşlarını ve diğer hak edişlerini alamadıklarını, durumun ne zaman çözüleceğine ilişkin olarak ise resmi bir açıklama yapılmadığını söylüyor.

15 Eylül’de başlayan eylem Çarşamba günü de sürdü. İşçiler, ücretler ödenene ve çalışmalarının nasıl sürdürleceği açıklanana kadar eyleme devam kararında olduklarını açıkladı.

Maaş sorunu yeni değil

Mayısta El-Omar ve Tanak petrol sahalarında çalışan mühendisler, teknisyenler ve üretimde çalışanlar, Geçiş Hükümeti'nin sahaları devralmasının ardından düzenli maaş alamadıklarını açıklamışlardı. Çalışanlar, Suriye Petrol Şirketi'nin, 2026 başında çalışma düzeni yeniden kurulurken kişi başına 100 dolar ödeme yaptığını, ancak ardından aylık ücret ödemelerinin kesildiğini ve bazı çalışanların işten çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını söylüyor.

Dhiban’daki son yol kapatma eyleminde, bölgede petrol sektörünün merkezi yönetime devriyle birlikte ortaya çıkan ücret, istihdam ve statü sorunları kesişiyor.

Aynı bölgede akaryakıt zammı protestoları

İşçilerin maaş eylemi, 13 Eylül’de yürürlüğe giren yüksek akaryakıt zamlarının ardından Suriye genelinde başlayan protestolarla çakıştı.

Yeni tarifeyle 95 oktan benzinin litresi 195, 90 oktan benzin 185, mazot 175 Suriye lirasına yükseldi. Ev tipi tüpün fiyatı ise 1.470 liradan 1.600 liraya çıktı. Mazottaki artış yüzde 40’a ulaştı. Suriye’de aylık asgari ücret 12 bin 560 lira düzeyinde; yani bir aylık asgari ücretle sadece yaklaşık 64 litre benzin alınabiliyor.

Enerji Bakanlığı zamları küresel tedarik maliyetlerindeki artışa ve Banyas Rafinerisi’ndeki kapsamlı bakıma bağladı.

Zamların ardından Haseke, Deyrezor ve Rakka’dan Halep, İdlib, Hama, Dera ve Şam kırsalına kadar birçok bölgede gösteriler düzenlendi; yollar kapatıldı, petrol tankerlerinin geçişi engellendi. Reuters protestoları, Esad yönetiminin devrilmesinden bu yana Suriye’de görülen en yaygın protesto dalgası olarak niteledi.

Deyrezor’da Şuhayl ve Azba çevresinde göstericiler El-Omar sahasına giden yolları kapattı; bazı noktalarda petrol tankerleri durduruldu. 15 Eylül’de Dhiban’da bir grup genç, akaryakıt zamlarını protesto etmek amacıyla El-Omar’da görevli yetkilileri taşıyan Suriye Petrol Şirketi aracını da durdurdu.

Petrol bölgesinde hayat pahalılığı tepkisi

Deyrezor’daki protestoları dikkat çekici kılan, Suriye’nin en önemli petrol sahalarından birinin çevresinde yaşanması oldu.

Bölgede çalışanlar ücretlerini alamadıklarını yakınırken, yerel halk da yakıt ve ulaşım maliyetlerindeki eş zamanlı artışa isyan ediyor. El-Omar çevresindeki eylemler akaryakıt fiyatlarının artışıyla sınırlı kalmıyor; maaşların ödenmemesi, çalışma koşullarının belirsizleşmesi ve artan hayat pahalılığının üst üste gelmesiyle oluşan kapsamlı bir ekonomik hoşnutsuzluğun ifadesi haline geliyor.

(AEK)