Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM), geçici hükümete bağlı güçler ile beraberindeki silahlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre SDM, bölgede yaşananları “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirerek, “Bu saldırılar, IŞİD’e karşı mücadelede ön saflarda yer alan ve örgütün yenilgiye uğratılmasına katkı sunan Kürt halkını ve güçlerini hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

SDG: "Bugün onur günüdür"

“Kobanî’ye saldırlar bir intikam girişimi”

Geçici hükümete bağlı güçlerin Kobanî’ye yönelik saldırılarına dikkat çeken SDM, şunları kaydetti:

“Bugün, IŞİD’e karşı küresel direnişin sembolü ve örgütün çöküşünün başlangıç noktası olan Kobanî kenti doğrudan bir tehdit altındadır. Kobanî’ye yönelik saldırı; demokratik değerlere, özgürlüğe ve Suriye’de, bölgede ve dünyada özgür insanların iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Bu, terörü yenenlere karşı bir intikam girişimidir.”

SDM, Kobanî ile eşzamanlı olarak Arap, Kürt, Süryani ve diğer tüm bileşenleriyle Cizîrê bölgesinin de (Haseke ve çevresi) hedef alındığını belirterek, “Bu saldırılar, ortak yaşam projesini yıkmayı ve özgür, demokratik bir Suriye’nin inşasını engellemeyi amaçlayan dışlayıcı bir saldırı dalgasıdır” dedi.

“Meşru direniş sürecek”

SDM, Şam ile SDG arasında diyalog ve müzakere diline bağlılığını yinelemekle birlikte, diyalog ilkesini reddeden ve barışçıl çözümlerden kaçınan geçici hükümet güçlerinin saldırılarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçici hükümetin askeri çözümlerde ısrarı karşısında Suriye Demokratik Meclisi; özgürlük ve onuru savunmak, tüm halklar için güvenli, demokratik, çoğulcu ve yerinden yönetilen bir Suriye amacıyla meşru direnişin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.”

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: @ALMARAR/Telegram)

(VC)