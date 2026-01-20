ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:30 20 Ocak 2026 11:30
 SG: Son Güncelleme: 20.01.2026 11:47 20 Ocak 2026 11:47
Okuma Okuma:  2 dakika

Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek

Suriye Demokratik Meclisi, müzakere sürecine bağlılığını yineledi; “diyaloğu reddeden ve barışçıl çözümlerden kaçınan” Şam yönetimine tepki gösterdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Suriye Demokratik Meclisi: Özgürlüğümüz için direniş sürecek
Fotoğraf: Suriye Demokratik Meclisi

Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi (SDM), geçici hükümete bağlı güçler ile beraberindeki silahlı grupların Kuzey ve Doğu Suriye’ye yönelik saldırılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Haseke merkezli Hawar Haber Ajansı’nın (ANHA) aktardığına göre SDM, bölgede yaşananları “tehlikeli bir tırmanış” olarak nitelendirerek, “Bu saldırılar, IŞİD’e karşı mücadelede ön saflarda yer alan ve örgütün yenilgiye uğratılmasına katkı sunan Kürt halkını ve güçlerini hedef alıyor” ifadelerini kullandı.

SDG: "Bugün onur günüdür"
SDG: "Bugün onur günüdür"
19 Ocak 2026

“Kobanî’ye saldırlar bir intikam girişimi”

Geçici hükümete bağlı güçlerin Kobanî’ye yönelik saldırılarına dikkat çeken SDM, şunları kaydetti:

“Bugün, IŞİD’e karşı küresel direnişin sembolü ve örgütün çöküşünün başlangıç noktası olan Kobanî kenti doğrudan bir tehdit altındadır. Kobanî’ye yönelik saldırı; demokratik değerlere, özgürlüğe ve Suriye’de, bölgede ve dünyada özgür insanların iradesine yönelmiş bir saldırıdır. Bu, terörü yenenlere karşı bir intikam girişimidir.”

SDM, Kobanî ile eşzamanlı olarak Arap, Kürt, Süryani ve diğer tüm bileşenleriyle Cizîrê bölgesinin de (Haseke ve çevresi) hedef alındığını belirterek, “Bu saldırılar, ortak yaşam projesini yıkmayı ve özgür, demokratik bir Suriye’nin inşasını engellemeyi amaçlayan dışlayıcı bir saldırı dalgasıdır” dedi.

Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
19 Ocak 2026

“Meşru direniş sürecek”

SDM, Şam ile SDG arasında diyalog ve müzakere diline bağlılığını yinelemekle birlikte, diyalog ilkesini reddeden ve barışçıl çözümlerden kaçınan geçici hükümet güçlerinin saldırılarını kınayarak şu ifadeleri kullandı:

“Geçici hükümetin askeri çözümlerde ısrarı karşısında Suriye Demokratik Meclisi; özgürlük ve onuru savunmak, tüm halklar için güvenli, demokratik, çoğulcu ve yerinden yönetilen bir Suriye amacıyla meşru direnişin sürdürülmesi gerektiğini vurgulamaktadır.”

*Kuzeydoğu Suriye’deki son durumu gösteren harita: sarı renkle gösterilen alanlar SDG’nin, yeşil renkle gösterilen alanlar ise Suriye geçici hükümetine bağlı güçlerin kontrolünde bulunuyor. (Kaynak: @ALMARAR/Telegram)

(VC)

Suriye suriye demokratik güçleri SDG-Şam anlaşması suriye demokratik meclisi
ilgili haberler
Haseke kırsalında şiddetli çatışmalar: "Yüzlerce sivil göç ediyor"
20 Ocak 2026
/haber/haseke-kirsalinda-siddetli-catismalar-yuzlerce-sivil-goc-ediyor-315822
Bafıl Talabani: Suriye’de ve Rojava’da yaşananlar kabul edilemez
20 Ocak 2026
/haber/bafil-talabani-suriyede-ve-rojavada-yasananlar-kabul-edilemez-315819
Şam-SDG görüşmesine katılan YPJ komutanı Efrin: Teslimiyet dayattılar
20 Ocak 2026
/haber/sam-sdg-gorusmesine-katilan-ypj-komutani-efrin-teslimiyet-dayattilar-315814
Al-Monitor: Trump, Şara'dan Haseke'ye girmeyeceğine dair taahhüt aldı
20 Ocak 2026
/haber/al-monitor-trump-sara-dan-haseke-ye-girmeyecegine-dair-taahhut-aldi-315802
SDG: "Bugün onur günüdür"
19 Ocak 2026
/haber/sdg-bugun-onur-gunudur-315792
ŞAM'DAKİ GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI
Suriye Ordusu Rojava'ya saldırıya geçti, PYD'den seferberlik çağrısı
19 Ocak 2026
/haber/suriye-ordusu-rojava-ya-saldiriya-gecti-pyd-den-seferberlik-cagrisi-315791
SDG-Şam anlaşması sonrası bölgede neler yaşanıyor?
19 Ocak 2026
/haber/sdg-sam-anlasmasi-sonrasi-bolgede-neler-yasaniyor-315780
Mazlum Abdi: Savaşı durdurmak için anlaşmayı kabul ettik
18 Ocak 2026
/haber/mazlum-abdi-savasi-durdurmak-icin-anlasmayi-kabul-ettik-315738
Barrack: Eş-Şara, Kürtlerin Suriye’nin ayrılmaz bir parçası olduğunu teyit etti
18 Ocak 2026
/haber/barrack-es-sara-kurtlerin-suriyenin-ayrilmaz-bir-parcasi-oldugunu-teyit-etti-315736
SDG ile Şam arasında ‘ateşkes ve entegrasyon’ anlaşması
18 Ocak 2026
/haber/sdg-ile-sam-arasinda-ateskes-ve-entegrasyon-anlasmasi-315735
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
