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Yayın Tarihi: 11 Mart 2025 10:17
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 13:21
3 dk Okuma

Suriye Demokratik Meclisi'nden Şam yönetimi ile anlaşmaya dair açıklama

“Bu süreçte, hiçbir istisna olmaksızın tüm Suriyeliler, kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olacaklardır.”

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye Demokratik Meclisi'nden Şam yönetimi ile anlaşmaya dair açıklama
Fotoğraf: SANA

Suriye Demokratik Güçleri (SDG) lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında dün (10 Mart) “SDG’nin Suriye Arap Cumhuriyeti’nin kurumlarına entegre edilmesini öngören, Suriye topraklarının bütünlüğünü vurgulayan ve bölünmeyi reddeden” bir anlaşma imzalandı.

SDG'nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi'nin (SDM), konuya ilişkin resmî açıklaması şöyle:

“Suriye tarihinin kritik bir döneminde, SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi ile Başkan Ahmed el-Şaraa arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Bu adım, ulusal sorumluluk bilinciyle atılmıştır. Anlaşma, yeni bir Suriye inşa etme yolunda temel bir aşamayı temsil etmektedir. Tüm Suriyeli bileşenlerin haklarına saygı duyan, demokratik ve çoğulcu bir devletin tesis edilmesini amaçlamaktadır. Bu devlet, kadın ve erkek tüm Suriyelilerin iradesini yansıtan bir anayasa temelinde şekillenecektir. Aynı zamanda, Suriyelilerin beklentilerine uygun, modern bir cumhuriyetin inşasına zemin hazırlamaktadır.

“Bu anlaşma, Suriye'de yeni bir döneme duyulan acil ihtiyacı vurgulamaktadır. Bu yeni dönemin ulusal ortaklık, karşılıklı tanıma ve siyasi adalet ilkeleri üzerine inşa edilmesi gerekmektedir. Bu süreçte, hiçbir istisna olmaksızın tüm Suriyeliler, kendi geleceklerini belirleme hakkına sahip olacaklardır. Bu da eşitliği, onuru ve temel özgürlükleri güvence altına alan gerçek bir siyasi katılım yoluyla sağlanacaktır.

Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Suriye Demokratik Güçleri ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
10 Mart 2025

“Siyasi çözüm”

“SDM, bu anlaşmayı siyasi çözüme yönelik önemli bir adım olarak değerlendirmektedir. Anlaşmanın başarısının, tüm tarafların samimi bir değişim ruhuyla hareket etmesine bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Taraflar, halkın iradesine saygı gösteren ve onların beklentilerini karşılayan modern, demokratik bir devlet inşa etmek için çalışmalıdır. Bu devlet, adalete ve insan haklarına inanan özgür dünya içinde hak ettiği yeri almalıdır.

“Suriye, tüm Suriyelilere aittir. Demokratik, çoğulcu ve adem-i merkeziyetçi bir devlet olmalıdır. Halkının yaptığı fedakarlıkları onurlandırmalı ve medeniyet ile insani değerler açısından uluslararası toplumda hak ettiği yeri almalıdır.”

Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
Suriye’de Alevilere yönelik saldırılar
10 Mart 2025

Ahmed: Amaç, askeri operasyonların durdurulması

Öte yandan, SDM Özerk Yönetim Dış İlişkiler Dairesi Eş Başkanı İlham Ahmed de X hesabı üzerinden anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ahmed “SDG güçlerimiz ile Suriye Geçiş yönetimi arasındaki anlaşma, halkımızın kıyı bölgesinde tanık olduğu acı olaylar çerçevesinde yapılmıştır ve bu adımın amacı bu olayları durdurmaktır,” değerlendirmesinde bulundu.

Ahmed'in paylaşımı şöyle:

“SDG güçlerimiz ile Suriye Geçiş Yönetimi arasındaki anlaşma, halkımızın kıyıda tanık olduğu acı olaylar bağlamında gerçekleşiyor ve bunları durdurmayı amaçlayan bir adımdır. Aynı şekilde, bir diğer amaç da Suriye topraklarındaki tüm askeri operasyonların durdurulmasıdır.

“Bu anlaşmanın, kapsayıcı ulusal bir barışın önünü açmasını, Kürtlerin ve diğer tüm bileşenlerin siyasi sürece adil bir şekilde katılımını sağlayacak gerçek bir dönüşüm sürecine zemin hazırlamasını umut ediyoruz. Ayrıca, ülke içinde ve dışında bulunan göçmenlerin güvenli bir şekilde geri dönüşünü mümkün kılacak bir ortam oluşturulmasını hedefliyoruz.

“Suriye'nin gücü, onun çok renkli yapısında ve genç kadınları ile erkeklerinin mücadeleci ruhunda yatmaktadır.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
ahmed eş-şara Mazlum Abdi sdg İlham Ahmed SDG-Şam anlaşması
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