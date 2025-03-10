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Yayın Tarihi: 10 Mart 2025 21:21
 ~ Son Güncelleme: 11 Mart 2025 00:09
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Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı

Ahmed eş-Şara ve Mazlum Abdi arasında varılan anlaşmaya göre, Suriye Demokratik Güçleri'nin temsil ettiği toplum kesimlerinin mensuplarının "siyasal sürece ve tüm devlet kurumlarına katılımları güvence altına alınacak."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ve Şam yönetimi arasında anlaşmaya varıldı
Mazlum Abdi ve Ahmed eş-Şara imza sonrasında el sıkışırken/SANA

Suriye Demokratik Güçleri lideri Mazlum Abdi ile Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara arasında Suriye Demokratik Güçleri'nin temsil ettiği toplum kesimlerinin mensuplarının "siyasal sürece ve tüm devlet kurumlarına katılımlarının güvence altına" alınmasına yönelik anlaşma imzalandı.

Suriye devlet haber ajansı SANA'nın haberine göre Şam'da Başkanlık Sarayı'nda karşılıklı imza altına alınan anlaşma metni şöyle:

1- Dinsel ve etnik kökenlerine bakılmaksızın tüm Suriyelilerin siyasal sürece ve tüm devlet kurumlarına katılım ve temsil hakları yetki ve sorumluluk temelinde güvence altına alınacaktır. 

2- Kürt toplumu Suriye devletinin yerli bir topluluğudur ve Suriye devleti onun [Kürtlerin] vatandaşlık hakkını ve tüm anayasal haklarını garanti altına almaktadır.

3- Suriye’nin tüm topraklarında ateşkes [sağlanacaktır].

4- Suriye’nin kuzeydoğusundaki tüm sivil ve askeri kurumlar, sınır kapıları, havaalanları, petrol ve doğalgaz sahaları dahil olmak üzere Suriye devletinin yönetimine entegre edil[ecektir].

5. Yerlerinden edilmiş tüm Suriyelilerin kendi kasaba ve köylerine geri dönmelerinin sağlanması ve Suriye devleti tarafından korunmaları sağlan[acaktır].

6- Suriye devletinin Esad kalıntılarına ve güvenliğine ve birliğine yönelik her türlü tehdide karşı mücadelesi destekle[necektir].

7- Bölünme çağrılarının ve nefret söylemlerinin reddedilmesi: Suriye toplumunun tüm bileşenleri arasında ayrımcılık yaratmayı amaçlayan bölünme çağrıları, nefret söylemleri ve fitne girişimlerinin kesin olarak reddedilmesi.

8-Anlaşmanın uygulanmasına yönelik icra komitelerinin çalışmaları: İcra komitelerinin, anlaşmanın uygulanmasını sağlamak ve sürecin yıl sonuna kadar tamamlanması için çalışması.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
ahmed eş-şara Mazlum Abdi suriye demokratik güçleri
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