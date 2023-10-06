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HABER
Yayın Tarihi: 6 Ekim 2023 12:46
 ~ Son Güncelleme: 6 Ekim 2023 13:14
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Suriye'de yaralanan polis hayatını kaybetti

Polis memuru, Suriye’nin kuzeyindeki Dabık Üs Bölgesi’ne yönelik saldırıda yaralanmıştı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/06/suriye-de-yaralanan-polis-hayatini-kaybetti.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Gaziantep Valiliği, İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nden geçici olarak Suriye Görev Gücü'nde görevlendirilen ve dünkü (5 Ekim) saldırı sonrası yaralanan kıdemli baş polis memuru Hüseyin Şimşek’in hayatını kaybettiğini açıkladı.

Suriye’nin Halep vilayetine bağlı Azez kırsalında yer alan Dabık'ta TSK üssü bulunuyor.

Dabık Üs Bölgesi

TSK’nin Kuzey ve Doğu Suriye Yönetimi kontrolündeki bölgelere yönelik dün gerçekleştirdiği hava saldırılarının ardından Dabık Üs Bölgesi de roketlerle hedef alınmıştı

Milli Savunma Bakanlığı ise Dabık Üs Bölgesi’ne yönelik saldırıya "güçlü bir şekilde karşılık verilerek" misilleme atışları yapıldığını açıklamış, 26 YPG’linin öldüğünü öne sürmüştü.

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Dabık Üs Bölgesi'ne yakın bir konumda olan Tel Rıfat ve çevresinde (Şehba bölgesi) Suriye ordusu ve Rusya güçlerinin yanı sıra Afrinli YPG-YPJ'lilerin kurduğu "Afrin Kurtuluş Güçleri" bulunuyor.

(VC)

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