Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”

Suriye Genel Güvenlik güçlerinin trans bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğu bir video dün (6 Şubat) sosyal medyada yayıldı.

Videoda, güvenlik güçlerinin trans kadına hakaret ettiği ve onu tehdit ettiği duyuluyor. Ardından da kadın darbediliyor ve fiziksel olarak aşağılanıyor.

İnsan hakları savunucuları görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, olayın Suriye iç savaşında "şebbihalar" tarafından uygulanan yöntemleri hatırlattığını belirtti.

"Şebbiha" terimi, önceki rejime bağlı güvenlik güçleri ve milisleri tanımlamak için kullanılıyor ve bu grupların sokaklarda cezasız bir şekilde şiddet uyguladığı biliniyor. Arapçada "hayaletler" ya da "haydutlar" anlamlarına gelen Şebbiha, 1980'lerde Hafız Esad döneminde, özellikle de Esad ailesinin ve rejime yakın kesimlerin kontrolündeki yasa dışı faaliyetlerde yer alan grupları ifade ediyordu.

BBC Arabic’e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı, Şam hükümetinin 5 Şubat’ta üç trans kadını tutukladığını söyledi. Kaynak, tutuklamaların kapsamlı bir kampanyanın parçası olmadığını iddia ederek "Tutuklamalar, bu kişilere bölgede özgürce hareket etmemeleri ve halk önünde görünür olmamaları gerektiğini göstermek için yapıldı," dedi.

Kaynağa göre söz konusu baskılar "transların eski rejim öncesinde sahip oldukları özgürlükleri sınırlamak" amacıyla uygulanıyor.

Saldırıya uğrayan trans kadın.

Baskı devam ediyor

Lübnanlı insan hakları ve LGBTİ+ aktivisti Doumit Azzi, olayla ilgili olarak X (Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, toplumun en savunmasız kesimlerine yönelik bu saldırıların, baskıcı yöntemlerin sürdüğünü gösterdiğini söyledi. Azzi, bu tür saldırıların dezavantajlı gruplar için daha düşmanca ve kısıtlayıcı bir ortam yarattığını ifade etti.

Aktivist ayrıca, Suriye'deki transların toplum tarafından dışlanmalarının ve iş bulamamalarının onları zorunlu seks işçiliği gibi sınırlı seçeneklere mahkûm ettiğini vurguladı.

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