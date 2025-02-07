Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”

Suriye Genel Güvenlik güçlerinin trans bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğu bir video dün (6 Şubat) sosyal medyada yayıldı.
Videoda, güvenlik güçlerinin trans kadına hakaret ettiği ve onu tehdit ettiği duyuluyor. Ardından da kadın darbediliyor ve fiziksel olarak aşağılanıyor.
İnsan hakları savunucuları görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, olayın Suriye iç savaşında "şebbihalar" tarafından uygulanan yöntemleri hatırlattığını belirtti.
BBC Arabic’e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı, Şam hükümetinin 5 Şubat’ta üç trans kadını tutukladığını söyledi. Kaynak, tutuklamaların kapsamlı bir kampanyanın parçası olmadığını iddia ederek "Tutuklamalar, bu kişilere bölgede özgürce hareket etmemeleri ve halk önünde görünür olmamaları gerektiğini göstermek için yapıldı," dedi.
Kaynağa göre söz konusu baskılar "transların eski rejim öncesinde sahip oldukları özgürlükleri sınırlamak" amacıyla uygulanıyor.
Baskı devam ediyor
Lübnanlı insan hakları ve LGBTİ+ aktivisti Doumit Azzi, olayla ilgili olarak X (Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, toplumun en savunmasız kesimlerine yönelik bu saldırıların, baskıcı yöntemlerin sürdüğünü gösterdiğini söyledi. Azzi, bu tür saldırıların dezavantajlı gruplar için daha düşmanca ve kısıtlayıcı bir ortam yarattığını ifade etti.
Aktivist ayrıca, Suriye'deki transların toplum tarafından dışlanmalarının ve iş bulamamalarının onları zorunlu seks işçiliği gibi sınırlı seçeneklere mahkûm ettiğini vurguladı.
REJİM DEĞİŞTİ DEVLET TERÖRÜ DEĞİŞMEDİ
Humus: HTŞ güçleri "Şebbiha" usulü tutuklamaları diriltiyor
Suriye’de LGBTİ+ olmak
Suriye'de LGBTİ+’lar ağır yasal ve toplumsal baskılarla karşı karşıya.
Suriye Ceza Kanunu’nun 520. maddesi, eşcinselliği "doğaya aykırı cinsel ilişki" olarak tanımlıyor ve madde, eşcinsel yurttaşlara 1-3 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Kanun her zaman sıkı bir şekilde uygulanmasa da, LGBTİ+’lar keyfi tutuklamalar, polis şiddeti ve ayrımcılıkla karşılaşıyor.
İç savaş sırasında hem hükümet hem de silahlı gruplar LGBTİ+’lara karşı saldırılarda bulundu. Suriye’nin bazı bölgelerinde, özellikle radikal İslamcı grupların kontrolündeki alanlarda, LGBTİ+’lar ölümle cezalandırıldı.
Şam ve diğer büyük kentlerde bazı gizli LGBTİ+ destek ağları ve çevrimiçi platformlar olsa da bu gruplar ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle Lübnan gibi komşu ülkelerdeki aktivistler, Suriyeli LGBTİ+’larla dayanışmaya çalışıyor.
Suriye’nin eski lideri Beşşar Esad, yönetimde olduğu süre boyunca LGBTİ+ hakları için örgütlenen grupları doğrudan hedef aldı. 2021’de Şam merkezli bir LGBTİ+ destek ağına yapılan baskında çok sayıda aktivist tutuklandı. LGBTİ+ haklarını savunan gazeteciler ve aktivistler ya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ya da tutuklandı.
LGBTİ+’lara yönelik tutum, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara (Muhammed el- Culani) döneminde de değişmedi. (TY)