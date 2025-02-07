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Yayın Tarihi: 7 Şubat 2025 16:06
 ~ Son Güncelleme: 7 Şubat 2025 17:22
3 dk Okuma

Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”

Suriye güvenlik güçlerinin trans bir kadına şiddet uygulamasına tepki gösteren insan hakları aktivistleri, saldırıların savunmasız kesimlere yönelik artan baskıyı gösterdiğini vurguluyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye'de trans kadına şiddet: “Şebbihaların yöntemleri”
Fotoğraf: Canva

Suriye Genel Güvenlik güçlerinin trans bir kadına fiziksel ve sözlü saldırıda bulunduğu bir video dün (6 Şubat) sosyal medyada yayıldı.

Videoda, güvenlik güçlerinin trans kadına hakaret ettiği ve onu tehdit ettiği duyuluyor. Ardından da kadın darbediliyor ve fiziksel olarak aşağılanıyor.

İnsan hakları savunucuları görüntülere tepki gösterdi. Sosyal medyadaki bazı kullanıcılar, olayın Suriye iç savaşında "şebbihalar" tarafından uygulanan yöntemleri hatırlattığını belirtti.

"Şebbiha" terimi, önceki rejime bağlı güvenlik güçleri ve milisleri tanımlamak için kullanılıyor ve bu grupların sokaklarda cezasız bir şekilde şiddet uyguladığı biliniyor. Arapçada "hayaletler" ya da "haydutlar" anlamlarına gelen Şebbiha, 1980'lerde Hafız Esad döneminde, özellikle de Esad ailesinin ve rejime yakın kesimlerin kontrolündeki yasa dışı faaliyetlerde yer alan grupları ifade ediyordu.

BBC Arabic’e konuşan ve kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir güvenlik kaynağı, Şam hükümetinin 5 Şubat’ta üç trans kadını tutukladığını söyledi. Kaynak, tutuklamaların kapsamlı bir kampanyanın parçası olmadığını iddia ederek "Tutuklamalar, bu kişilere bölgede özgürce hareket etmemeleri ve halk önünde görünür olmamaları gerektiğini göstermek için yapıldı," dedi.

Kaynağa göre söz konusu baskılar "transların eski rejim öncesinde sahip oldukları özgürlükleri sınırlamak" amacıyla uygulanıyor.

Saldırıya uğrayan trans kadın.

Baskı devam ediyor

Lübnanlı insan hakları ve LGBTİ+ aktivisti Doumit Azzi, olayla ilgili olarak X (Twitter) platformunda yaptığı açıklamada, toplumun en savunmasız kesimlerine yönelik bu saldırıların, baskıcı yöntemlerin sürdüğünü gösterdiğini söyledi. Azzi, bu tür saldırıların dezavantajlı gruplar için daha düşmanca ve kısıtlayıcı bir ortam yarattığını ifade etti.

Aktivist ayrıca, Suriye'deki transların toplum tarafından dışlanmalarının ve iş bulamamalarının onları zorunlu seks işçiliği gibi sınırlı seçeneklere mahkûm ettiğini vurguladı.

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7 Ocak 2025

Suriye’de LGBTİ+ olmak

Suriye'de LGBTİ+’lar ağır yasal ve toplumsal baskılarla karşı karşıya.

Suriye Ceza Kanunu’nun 520. maddesi, eşcinselliği "doğaya aykırı cinsel ilişki" olarak tanımlıyor ve madde, eşcinsel yurttaşlara 1-3 yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Kanun her zaman sıkı bir şekilde uygulanmasa da, LGBTİ+’lar keyfi tutuklamalar, polis şiddeti ve ayrımcılıkla karşılaşıyor.

İç savaş sırasında hem hükümet hem de silahlı gruplar LGBTİ+’lara karşı saldırılarda bulundu. Suriye’nin bazı bölgelerinde, özellikle radikal İslamcı grupların kontrolündeki alanlarda, LGBTİ+’lar ölümle cezalandırıldı.

Şam ve diğer büyük kentlerde bazı gizli LGBTİ+ destek ağları ve çevrimiçi platformlar olsa da bu gruplar ciddi tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle Lübnan gibi komşu ülkelerdeki aktivistler, Suriyeli LGBTİ+’larla dayanışmaya çalışıyor.

Suriye’nin eski lideri Beşşar Esad, yönetimde olduğu süre boyunca LGBTİ+ hakları için örgütlenen grupları doğrudan hedef aldı. 2021’de Şam merkezli bir LGBTİ+ destek ağına yapılan baskında çok sayıda aktivist tutuklandı. LGBTİ+ haklarını savunan gazeteciler ve aktivistler ya ülkeyi terk etmek zorunda kaldı ya da tutuklandı.

LGBTİ+’lara yönelik tutum, Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı ve Heyet-i Tahrir'uş Şam (HTŞ) lideri Ahmed Şara (Muhammed el- Culani) döneminde de değişmedi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye trans kadın ayrımcılık Ahmed Şara Muhammed el-Culani Beşşar Esad Suriyeli LGBTİ+'lar
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