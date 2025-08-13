"Suriye'de taleplerimiz tatmin edilmezse rahat durma şansımız yok"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra ve İstihbarat Başkanı Hüseyin Salameh ile Bakanlık'ta bir araya geldi.

Bakan Fidan, görüşmenin ardından Şeybani ile ortak basın açıklaması düzenledi.

Basın toplantısında, Süveyda'daki olaylara değinen Fidan, “Bu karanlık tablonun en büyük aktörlerinden biri, İsrail olmuş durumda” dedi.

Suriye Demokratik Güçleri’ne (SDG) ve Suriye’deki gelişmelere dikkat çeken Fidan, şunları söyledi:

"Bazı aktörler eylemler hayata geçiyorlar"

"Suriye'de yeni bir sayfa açıldı. Yıllardır devam eden kaos ve gözyaşı durdu ve bütün Suriyeliler için, bölge için umut kapısı açıldı. Suriyeliler belli bir tempoyla vatanlarına dönmeye başladılar. Yaptırımlar kalkmaya başladı. Suriye'deki kardeşlerimiz hem bölgedeki devletlerle hem uluslararası aktörlerle ilişki geliştirmeye başladı.

Bazı aktörlerin belli eylemleri hayata geçirdiğini görüyoruz. Lazkiye'de başlayan olaylar, YPG'nin bir türlü sisteme entegre olmak istememesi, burada bir meydan okuma var. Bizlere düşen bu meydan okumayı iyi tanımlayıp ona göre önlem almak.

Halihazırda Türkiye'den Irak'tan, İran'dan Avrupa'dan gelen örgüt üyelerinin Suriye’yi terk etmediğini görüyoruz, örgütün ne 10 Mart'tan sonra ne Türkiye'de yürüyen süreçten sonra Suriye'de herhangi bir olumlu manada güven telkin edici, silahlı hareketteki tehdidi ortadan kaldırdığını ifade eden bir gelişmeyi de görmüyoruz.

Tam tersine bütün süreçleri gerek Şam'daki süreçleri gerek Ankara'daki süreçleri örgütün ömrünü uzatmak ve ortaya çıkacak muhtemel bir krizde faydayı maksimize etmek için bir bekleyiş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bunu görmediğimizi zannetmesinler.

(Suriye'de) Türkiye’nin güvenlik taleplerinin tatmin edilmediği bir ortamda bizim burada rahat durma şansımız yok YPG’ye çağrım, dünyanın dört bir yanından topladıkları teröristlerle Türkiye ve bölge için tehdit olmaktan çıkarsınlar kendilerini bir an önce.”