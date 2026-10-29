Suriye'de sel felaketi: Bir kişi öldü, Rojava'da yüzlerce aile yeniden yerinden edildi

Suriye'nin kuzey ve doğusunda 28 Ekim'de etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve taşkınlara neden oldu. Rakka, Haseke ve Deyrizor başta olmak üzere çok sayıda yerleşim yerinde evleri su bastı, yollar ulaşıma kapandı ve köprüler zarar gördü.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), Rakka'nın batı kırsalında bir kişinin sel sularına kapılan aracında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

#المرصد_السوري مهجرو مخيمي واشوكاني و #سري_كانيه يناشدون بتسريع العودة إلى ديارهم بعد تـ ـضـ ـرر مئات العائلات جراء العاصفة المطرية في #الحسكة https://t.co/Hgfxks9WaI — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 29, 2026

Kuzey ve Doğu Suriye'de (Rojava) yerinden edilmiş insanların yaşadığı kamplar da yağışlardan etkilendi. Haseke'de Serêkaniyê'den göç etmek zorunda kalan ailelerin kaldığı çadırları su basarken, Rakka kırsalında yaklaşık 375 aile barındıkları kamplardan ayrılmak zorunda kaldı.

Yağışların ardından yerel kurtarma ekipleri ve insani yardım kuruluşları bölgede çalışma başlattı.

Rakka'da 375 aile kamplarını terk etmek zorunda kaldı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin 29 Ekim tarihli açıklamasına göre Rakka kırsalındaki üç kampta yaşayan yaklaşık 375 aile, sel nedeniyle yeniden yer değiştirdi.

Gözlemevinin aktardığı bilgilere göre Sehle el-Benat Kampı'ndan yaklaşık 200 aile, Yunani Kampı'ndan yaklaşık 100 aile ve Maks Kampı'ndan yaklaşık 75 aile yer değiştirmek zorunda kaldı.

Evlerini ve yaşadıkları bölgeleri daha önce terk etmek zorunda kalan ailelerin bir bölümü, Rakka kırsalındaki Tel Semen Kampı da dahil olmak üzere başka kamplara sığındı.

Gözlemevi, kamplardaki eski ve dayanıksız çadırların şiddetli yağışlara karşı yeterli koruma sağlamadığını belirtti.

Sel nedeniyle Tabka, Rakka, Tel Abyad (Girê Spî) ve Mansura'da onlarca evin zarar gördüğü de bildirildi.

Serêkaniyê ve Waşokanî kamplarında çadırları su bastı

Haseke'de Serêkaniyê'den göç etmek zorunda kalan insanların yaşadığı kamplarda da yağışlar büyük hasara yol açtı.

Serêkaniyê'ye dönüşlerde altıncı kafile: 642 aile yola çıktı

Hawar Haber Ajansı'nın (ANHA) aktardığına göre Serêkaniyê ve Waşokanî kamplarında onlarca çadır su altında kaldı. Yağmur suları ailelerin barınma alanlarına girerken çadırların bir bölümü kullanılamaz hâle geldi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise Waşokanî ve Telayi kamplarında yatakların, battaniyelerin ve gıda malzemelerinin zarar gördüğünü bildirdi.

Bölgede yaşayan aileler, yağışların ardından barınma ve temel ihtiyaç malzemelerinin karşılanması için yardım çağrısında bulundu.

Kürt Kızılayı (Heyva Sor a Kurd), yağışlardan etkilenen ailelere sağlık hizmeti sundu ve bazı ailelerin kamp içindeki binalara taşınması için çalışma yürüttü.

#عربي العودة الكريمة حق لكل نازح ولاجئ.. ما زالت مئات العائلات من أهالي سري كانيه في مخيمي الطلائع وواشو كاني تنتظر العودة إلى منازلها والعيش بكرامة بعيداً عن معاناة المخيمات. فقد تسببت العاصفة الرعدية والأمطار الغزيرة ليلة أمس بغرق المخيم، لتعيش العائلات ليلة قاسية من البرد والمعاناة، رغم تدخل فرقنا الطبية والإسعافية وتقديم المساعدات الإنسانية. تبقى المساعدات ضرورة، لكنها ليست بديلاً عن حق العودة إلى المنازل والعيش بأمان وكرامة في مدينتهم. 🏠 لكل نازح ولاجئ الحق في العودة الكريمة إلى منزله. .................. #kurdî Vegereke bi rûmet mafê her kesê penaber e .. Bi sedan malbatên ji Serê Kaniyê hîn jî li kampên Tala'i û Waşo Kanî li bendê ne ku vegerin malên xwe û bi rûmet bijîn, dûrî êşa kampan. Şeva borî, bahoz û baranên giran li kampan bariyan û malbat neçar man ku şeveke dijwar a serma û zehmetiyê tehemûl bikin, tevî destwerdana tîmên me yên bijîşkî û ambulansê û dabînkirina alîkariya mirovî. Alîkarî hîn jî girîng e, lê ew ne şûna mafê vegera malê û jiyana bi ewlehî û rûmet li bajarê xwe ye. 🏠 Her kesê bêwar û penaber mafê vegera bi rûmet bo mala xwe heye. ........... #English A dignified return is the right of every displaced person and refugee. Hundreds of families from Sere Kaniye, currently residing in the Al-Talai’ and Washo Kani camps, continue to await the chance to return to their homes and live with dignity, far from the hardships of camp life. Last night, a thunderstorm and heavy rainfall caused the camp to flood, forcing families to endure a harsh night of cold and suffering—despite the intervention of our medical and emergency response teams, who provided humanitarian aid. While aid remains essential, it is no substitute for the right to return home and live in safety and dignity within one’s own city. 🏠 Every displaced person and refugee has the right to a dignified return to their home. — Heyva sor a kurd (@heyvakurd) October 29, 2026

ANHA'ya göre Kadın Savunma Birlikleri (YPJ) ve Haseke Tugayı da tahliye ve yardım çalışmalarına katıldı.

Tel Temir'de yerinden edilen ailelerin evlerine su girdi

Haseke'nin Tel Temir kırsalındaki Tel Fweydat köyünde, Serêkaniyê'den göç etmiş ailelerin kaldığı barınma alanlarını da su bastı.

ANHA, yağışların bazı evlerde hasara yol açtığını ve ailelerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını aktardı. Kamplarda yaşayan bir kadın, çadırlara sürekli yağmur suyu girdiğini ve barınma koşullarının ağırlaştığını anlattı.

Serêkaniyê Göçmenleri Komitesi ise yerinden edilmiş kişilerin yaşadıkları bölgelere geri dönüşünün hızlandırılmasını istedi. Aileler, geçici barınma alanlarında yaşamaya devam etmek yerine güvenli koşullarda evlerine dönebilmeyi talep ediyor.

Rakka-Halep yolu kapandı, köprüler zarar gördü

Sel nedeniyle bölgedeki ulaşım altyapısında da ciddi hasar meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre Rakka kırsalındaki Süleymaniye ve Kantari köprüleri çöktü. Ratla Köprüsü kısmen zarar görürken Kesret Surur köyündeki toprak köprü de yıkıldı. Rakka-Halep yolunun bazı bölümleri sel nedeniyle ulaşıma kapandı.

#المرصد_السوري من #الرقة إلى #ديرالزور وريف #حلب.. السيول تـ ـحـ ـاصـ ـر المدنيين وتقطع الطرق والاتصالات وتـ ـخـ ـلّـ ـف خـ ـسـ ـائـ ـر فـ ـادحـ ـة https://t.co/vsyWQBoU1p — المرصد السوري لحقوق الإنسان (@syriahr) October 29, 2026

Suriye Sivil Savunma ekipleri, Rakka'nın batısındaki Süleymaniye Köprüsü yakınlarında sel sularının ortasında mahsur kalan altı kişiyi kurtardı.

Rakka ve Deyrizor'da su basan evlerde tahliye ve su boşaltma çalışmaları yapıldı. Ekipler, yollarda mahsur kalan araçları kurtarmak ve yağmur suyu kanallarını açmak için de müdahalede bulundu.

Kobani'de mahsur kalan çoban kurtarıldı

Şiddetli yağışlar Kobani kırsalında da etkili oldu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre bölgede bir çoban, 150'den fazla koyundan oluşan sürüsüyle birlikte sel sularının ortasında mahsur kaldı. Yerel güvenlik güçleri çobanı kurtardı. İlk bilgilere göre yaklaşık 70 koyun kurtarılırken 80'e yakın koyun kayboldu.

Üç vilayette okullara ara verildi

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Haseke, Rakka ve Deyrizor'daki kamu ve özel okullarda 29 Ekim Perşembe günü eğitime bir gün ara verildi.

Suriye Sivil Savunması, Rakka, Haseke, Deyrizor ile Halep, Hama ve Humus'un bazı kesimlerinde şiddetli yağış, dolu ve sel tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Yetkililer, yurttaşlardan dere yataklarından, alçak bölgelerden ve suyla kaplanan yollardan uzak durmalarını istedi.

İnsani kriz derinleşiyor

Suriye'nin kuzey ve doğusunda yaşanan sel, yıllardır yerinden edilmiş ailelerin barınma koşullarındaki sorunları yeniden gündeme getirdi.

Kamplardaki aileler, yağışlardan önce de gıda, ısınma, sağlık hizmetleri ve geçim kaynaklarına erişimde güçlük yaşıyordu.

FEWS NET'in Ağustos 2026'da yayımladığı gıda güvenliği değerlendirmesine göre Kuzeydoğu Suriye'de gıda krizinin Ocak 2027'ye kadar sürmesi bekleniyor.

Raporda, özellikle kamplarda yaşayan yerinden edilmiş ailelerin ve geçim kaynaklarını kaybedenlerin kış aylarında artan ısınma ve gıda giderleri nedeniyle daha ağır koşullarla karşılaşabileceği belirtildi.

FEWS NET, en yoksul hanelerin bir bölümünün gıda ihtiyaçlarını karşılamak için borçlanma, çocuk işçiliği ve çocuk yaşta evlilik gibi ağır başa çıkma yöntemlerine yönelmek zorunda kalabildiğine dikkat çekti.

Selin ardından çadırların, yatakların ve gıda malzemelerinin zarar görmesi, bu kırılganlığı daha da artırdı.

FEWS NET'in Ağustos 2026'da yayımladığı gıda güvenliği değerlendirmesi.

Yardım kuruluşlarına acil müdahale çağrısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, yağışlardan etkilenen aileler için acil barınma alanları oluşturulması, temel ihtiyaç malzemelerinin sağlanması ve zarar gören yolların güvenli hâle getirilmesi çağrısında bulundu.

Serêkaniyê'den göç etmiş aileler de insani yardım kuruluşlarından çadır, battaniye, gıda ve güvenli barınma desteği istedi.

Ne olmuştu? Suriye'de yıllardır süren savaş ve çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi yaşadığı yerden ayrılmak zorunda kaldı. Türkiye'nin 2019'da başlattığı askerî harekâtın ardından Serêkaniyê (Resulayn) ve Girê Spî (Tel Abyad) çevresinden ayrılan ailelerin bir bölümü Haseke'deki kamplara yerleşti. Bu ailelerin bir kısmı hâlen Waşokanî ve diğer geçici barınma alanlarında yaşıyor. 28 Ekim'de başlayan şiddetli yağışlar, mevcut barınma sorunlarını ağırlaştırırken bazı ailelerin yeniden yer değiştirmesine neden oldu. 29 Ekim itibarıyla özellikle Haseke ve Rakka'daki kamplarda acil insani yardım ihtiyacı devam ediyor.

FEWS NET'in Ağustos 2026'da yayımladığı gıda güvenliği raporunu buradan okuyabilirsiniz.

(FY)