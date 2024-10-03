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DÜNYA
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 10:15
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 10:31
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Suriye'de Rusya üssünün bulunduğu bölgeye hava saldırısı

İsrail’in, Hmeymim Hava Üssü yakınlarındaki bir mühimmat deposunu vurduğu öne sürülürken, Suriye ve Rusya hava savunmasının füzelere karşı koyduğu bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye'de Rusya üssünün bulunduğu bölgeye hava saldırısı
Fotoğraf: SOHR

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’da tırmandırdığı savaş, Suriye’ye de sıçradı. İsrail’e ait hava araçlarının, Rusya’nın Hmeymim Hava Üssü’nün bulunduğu Lazkiye vilayetine bağlı Ceble ilçesinde sabahın erken saatlerinde birden fazla hava saldırısı düzenlediği öne sürüldü.

Beyrut merkezli El-Meyadin televizyonu, Suriye hava savunmasının “düşman füzelerine” müdahale ettiğini, ancak bölgede patlama seslerinin duyulduğunu bildirdi.

Rusya’nın Sputnik haber ajansına göre, Ceble kırsalındaki bir depoya isabet eden saldırı sonucunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Katar merkezli El-Cezire televizyonu ise saldırının kim tarafından düzenlendiği henüz netlik kazanmamış olsa da, Suriye medya kaynaklarının İsrail’i işaret ettiğini belirtti.

Öte yandan, İsrail veya Suriye tarafından saldırıya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

*Hmeymim Hava Üssü, sivil uçuşlar için kullanılan Basil Esad Uluslararası Havalimanı'nın bitişiğinde bulunuyor ve iki tesis aynı pisti paylaşıyor. (Harita: Google Earth)

SOHR: Saldırı 40 dakikadan fazla sürdü

Londra merkezli, muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) saldırının insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiğini ve büyük patlamalara yol açtığını belirterek, Rusya savaş gemileri ve hava savunma sistemlerinin 40 dakikadan fazla süre saldırıya karşı koyduğunu yazdı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin verilerine göre, 2024 yılı başından bu yana İsrail, Suriye’ye 94 saldırı düzenledi.

Bu saldırıların 77’si havadan, 17’si karadan gerçekleştirildi. İsrail’in bu saldırıları, 185 hedefin imha edilmesine ve 250’den fazla kişinin ölümüne yol açtı.

Hayatını kaybedenler arasında İran Devrim Muhafızları’ndan 24 kişi, Hizbullah’tan 43 kişi, Iraklı milislerden 28 kişi, Suriye’deki İran yanlısı milislerden 75 kişi ve Suriye ordusundan 54 asker bulunuyor.

Ayrıca, saldırılarda 29 sivilin hayatını kaybetti ve 45 sivil yaralandı.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
israil ordusu Filistin-İsrail Savaşı Hizbullah-İsrail Savaşı hmeymim hava üssü Suriye Lazkiye
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