Suriye'de Noel ağacının yakılması protesto edildi: Yönetim resmi tatil ilan etti

Suriye’de Heyet-i Tahrir’uş Şam (HTŞ) öncülüğündeki cihatçı grupların kontrolündeki Hama kentinde dün akşam (23 Aralık) Noel ağacı ateşe verildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, maskeli kişiler, Noel arifesi öncesinde Hristiyan nüfusun yoğun yaşadığı El-Sukaylabiye’nin ana meydanındaki Noel ağacını yaktı.
Saldırı üzerine binlerce kişi Şam ve Hama kentlerinde protesto gösterileri düzenledi.
Şam’ın Kassa semtinde toplanan göstericiler “Suriye özgür kalsın, yabancılar gitsin” sloganları attı.
BBC’nin haberine göre; Şam'ın tarihi bölgesinde yer alan Bab Tuma semtinde eylem yapan halk, Suriye bayrakları ve haç taşıdı. Göstericiler “Ruhumuz haçımız için feda olsun” diye haykırdı.
Suriye'yi fiilen yöneten HTŞ ise "kundaklamayı yapanların yabancı savaşçılar olduğunu, tutuklandıklarını ve ağacın hızla tamir edileceğini" açıkladı.
Olayın ardından ülke genelinde binlerce kişi, yeni İslamcı yönetimden dini azınlıkları korumasını talep etti.
Yeni yönetim Noel Bayramı'nı tatil ilan etti
Öte yandan Suriye resmi haber ajansı SANA, geçici hükümetin yayımladığı genelgeyle, Hristiyanların Noel Bayramı'na denk gelen 25-26 Aralık günlerinin resmi tatil olacağını ve devlet kurumlarının bu günlerde kapalı olacağını duyurdu.
Culani, azınlıkların haklarının korunacağını söylemişti
Culani, 6 Aralık'ta CNN International'da yayınlanan röportajında azınlıklara ilişkin "Kaos dönemlerinde bazı kişiler tarafından azınlıklara karşı bazı ihlaller oldu, ancak bu sorunları ele aldık. Hiç kimsenin başka bir grubu silme hakkı yoktur. Bu mezhepler yüzlerce yıldır bu bölgede bir arada yaşıyor ve kimsenin onları ortadan kaldırmaya hakkı yok” demişti.
Suriye'de ne kadar Hristiyan yaşıyor?
Avrupa Birliği Sığınma Ajansı’na (EUAA) göre, Suriye’deki Hristiyanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Ancak, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından yaklaşık 2 milyon olan Hristiyan nüfusu 450 bine kadar düştü. Bu süreçte Hristiyanların büyük bir kısmı Avrupa ve ABD’ye göç etti.
Suriye'deki en büyük Hristiyan nüfusuna sahip şehirlerin başında ise başkent Şam geliyor.
Suriye'nin en büyük ikinci şehri olan Halep de Hristiyan nüfusunun yoğun olduğu kentler arasında yer alıyor. Halep'teki Hristiyanlar, hem Süryani Ortodoks hem de Katolik mezheplerinden olan çeşitli gruplardan oluşuyor.
Orta Suriye bölgesinde yer alan Hama’da da önemli bir oranda Hristiyan topluluğu bulunuyor. Hama'daki Hristiyanlar, özellikle Süryani ve Maronit’lerden oluşuyor.
Hama kırsalında bir kasaba olan El-Sukaylabiye'de önemli bir Hristiyan nüfusu yaşıyor. Bu kasaba, özellikle Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar için önemli bir yerleşim alanı olarak biliniyor.
Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerden biri olan Lazkiye'de de Maronitler, Ortodokslar ve Katolikler gibi farklı mezheplere ait topluluklar yaşıyor.
Lazkiye'ye yakın bir kıyı şehri olan Tartus’taki Hristiyanlar ise özellikle Maronit ve Süryaniler bulunuyor.
Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde de Hristiyan topluluklar yaşıyor. Bu bölgedeki Hristiyanlar, genellikle Süryani Ortodoks mezhebinden.
(RT)