Suriye'de Noel ağacının yakılması protesto edildi: Yönetim resmi tatil ilan etti

Suriye'de ne kadar Hristiyan yaşıyor?

Avrupa Birliği Sığınma Ajansı’na (EUAA) göre, Suriye’deki Hristiyanlar, nüfusun yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor. Ancak, 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından yaklaşık 2 milyon olan Hristiyan nüfusu 450 bine kadar düştü. Bu süreçte Hristiyanların büyük bir kısmı Avrupa ve ABD’ye göç etti.

Suriye'deki en büyük Hristiyan nüfusuna sahip şehirlerin başında ise başkent Şam geliyor.

Suriye'nin en büyük ikinci şehri olan Halep de Hristiyan nüfusunun yoğun olduğu kentler arasında yer alıyor. Halep'teki Hristiyanlar, hem Süryani Ortodoks hem de Katolik mezheplerinden olan çeşitli gruplardan oluşuyor.

Orta Suriye bölgesinde yer alan Hama’da da önemli bir oranda Hristiyan topluluğu bulunuyor. Hama'daki Hristiyanlar, özellikle Süryani ve Maronit’lerden oluşuyor.

Hama kırsalında bir kasaba olan El-Sukaylabiye'de önemli bir Hristiyan nüfusu yaşıyor. Bu kasaba, özellikle Ortodoks ve Katolik Hristiyanlar için önemli bir yerleşim alanı olarak biliniyor.

Suriye'nin Akdeniz kıyısındaki büyük şehirlerden biri olan Lazkiye'de de Maronitler, Ortodokslar ve Katolikler gibi farklı mezheplere ait topluluklar yaşıyor.

Lazkiye'ye yakın bir kıyı şehri olan Tartus’taki Hristiyanlar ise özellikle Maronit ve Süryaniler bulunuyor.

Suriye'nin doğusunda yer alan Deyrizor kentinde de Hristiyan topluluklar yaşıyor. Bu bölgedeki Hristiyanlar, genellikle Süryani Ortodoks mezhebinden.