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YT: Yayın Tarihi: 28.08.2026 07:24 28 Ağustos 2026 07:24
 ~  SG: Son Güncelleme: 28.08.2026 07:37 28 Ağustos 2026 07:37
Okuma Okuma:  2 dakika

Suriye'de Kürtçe eğitim kararı: Temel ders olarak okutulacak

Kararname yayımlandı, Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe eğitime ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Suriye'de Kürtçe eğitim kararı: Temel ders olarak okutulacak
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Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe eğitime ilişkin yeni bir düzenlemeyi hayata geçirme kararı aldı. Suriye Eğitim Bakanı Muhammed Abdurrahman’ın imzasını taşıyan ve bugün yayımlanan resmi yazıya göre, Kürt nüfusun yaşadığı bölgelerde devlet ve özel okulların eğitim müfredatında kapsamlı değişiklikler yapılacak. Yeni düzenleme kapsamında Kürtçe, söz konusu bölgelerde Arapça ve İngilizcenin yanı sıra müfredatta yer alacak.

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Haftada üç saat olacak

Karara göre Kürtçe derslerine haftada ortalama üç ders saat ayrılacak. Bunun yanı sıra Kürtçe sosyal ve kültürel faaliyetler için haftada bir ders saati tahsis edilecek. Kürtçe dersinin öğrencilerin genel başarı ortalamasına dahil edilmesi de kararlaştırıldı. Böylece Kürtçe, yalnızca seçmeli veya tamamlayıcı bir ders olarak değil, temel derslerden biri olarak değerlendirilecek.

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Kararda, uygulamanın ilk yılında öğrencilere bazı derslerde dil tercihi konusunda kolaylık sağlanacağı belirtildi.

Resmi yazıda bu düzenlemeye ilişkin şu ifadeler yer aldı: 

“Kürtçe dersinin notu, öğrencinin genel başarı ortalamasına (toplam notuna) dahil edilecek ve temel derslerden biri olarak sayılacak. Ayrıca kolaylık sağlamak adına, uygulamanın ilk yılında öğrenciler Sosyal Bilgiler, Tarih, Coğrafya ve Felsefe derslerini Kürtçe veya Arapça dillerinden diledikleriyle okuyabilecek ve bu dillerde sınava girebilecekler.”

Kürtçe öğretmenler

Suriye Eğitim Bakanlığı, Kürtçe derslerini verecek öğretmenlerde aranacak şartları da belirledi. Buna göre Kürtçe öğretmenlerinin üniversite veya öğretmen yetiştirme enstitüsü mezunu olması ve Kürtçe alanında uzmanlaşması gerekiyor. Öğretmen ihtiyacının karşılanamaması halinde ise Kürtçeye hakim lise mezunlarının da ders vermesine izin verilecek.

Düzenleme kapsamında öğretmen adaylarının Kürtçe dil seviyelerinin de değerlendirilmesi öngörülüyor. Kürtçe derslerinde görev almak isteyen adayların, dile ilişkin yeterliliklerini belgelemek amacıyla yazılı ve sözlü sınavdan geçirilmesi planlanıyor.

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Suriye Rojava Kürtçe ders
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