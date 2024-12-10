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Yayın Tarihi: 10 Aralık 2024 23:52
 ~ Son Güncelleme: 11 Aralık 2024 02:43
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ÇALIŞANLAR CAN GÜVENLİĞİNDEN KAYGILI

Suriye'de kamu sektörü tamamen durdu

BM yetkilisi, Esad döneminde rejim medyasının sürekli olarak kötülediği insanları işyerlerinde yönetici olarak gören kamu görevlilerin can güvenliği kaygısına kapılarak işe gelmediklerini açıkladı. Yetkili yönetimin çalışanlara güvence vermesi gerektiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Suriye'de kamu sektörü tamamen durdu
Mayıs'ta Daraa'da öğretmenler sendikası kongresinde katılan, öğretmenler, kamu çalışanları ve Baas Partisi üyeleri/Syria Direct

Suriye'de görevli BM yetkilisi, ülkede, rejim değişikliğinin ardından kamu sektörünün "tamamen ve apansız durma noktasına geldiğini" ve kimi kamu çalışanlarının işlerine geri dönemediğini söyledi.

Suriye Başbakanı Muhammed El Celali Pazartesi günü, Devlet Başkanı Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından kabinedeki bakanların çoğunun işlerinin başına döndüğünü duyurmuştu.

Ancak BM Suriye Mukim ve İnsani Yardım Koordinatörü Adam Abdelmoula'ya göre, ülkenin kamu sektörü apansız ve tamamen durma noktasına geldi.

Temel sorun yeni yöneticilerden duyulan korku

Abdelmoula, bazı kamu çalışanlarının görevlerine dönmediğinin bildirildiğini ve kritik tıbbi malzeme taşıyan bir yardım uçuşunun, hava yolları personelinin görev yerlerini terk etmesi nedeniyle geciktiğini aktardı.

Associated Press'e (AP) verdiği demeçte Abdelmoula, "Burası 53 yıldır tek bir hükümet bilen bir ülkeydi ve apansız [geçmişye]  rejim medyasınca 'şeytanlaştırılan' tüm gruplar şimdi ülkenin başkentinde görev başında. Bence eski çalışanların tekrar işlerinin başına dönmesi için birkaç gün daha tanınması ve silahlı grupların [onlara başlarına bir şey gelmeyeceği konusunda] epeyce güvence vermesi gerekecek," dedi.

Bu arada, daha barışçıl bir gelecek umuduyla ve Esad döneminde kaybolan akrabalarını aramak üzere mülteciler akın akın komşu ülkelerden Suriye'ye geri dönüyor.

Meydanlarda insanlar hâlâ kutlama yapıyor. Trafik yeniden açılsa da toplu taşıma çalışmıyor.  Fırınlar ve bakkallar ve marketlerin önünde diğer gıda mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşuyor.

Suriye'nin dört bir yanında aileler hapishaneler, emniyet müdürlükleri ve mahkemeler önünde hapsedildiğini bildikleri ya da kaybolmuş yakınlarından haber alabilmek için bekliyor.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları savuncuları, geçmişte Saydnaya askeri hapishanesinde her hafta onlarca kişinin gizlice infaz edildiğini öne sürüyor. Ayrıca 2011-2016 arasında bu hapisanede 13 bin kadar Suriyelinin öldürüldüğünü tahmin ediyorlar.

(AEK)

Haber Yeri
Şam
kamu sektörü can güvenliği
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